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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Депутаты рассмотрят поправки в закон "Об оружии"

В Государственную Думу был внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии», который направлен на развитие оружейной отрасли в России.

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27 июля 2018, 09:27
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В блогах: Владимир Гутенев рассказал о самых интересных событиях форума «Инженеры будущего-2018»

Депутат Государственной думы от Самарской области, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев рассказал у себя на странице в соцсети Фейсбук о Международном молодёжном промышленном форуме «Инженеры будущего-2018», который будет проводиться уже в седьмой раз.

"В этом году 
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Эксперты обсудят новые подходы к сохранению здоровья работников на промышленных предприятиях России

24 июля в конференц-зале АО «Технодинамика» состоится первое заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».
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Молодежный форум «Инженеры будущего-2018» соберет 1500 участников

Молодежный форум «Инженеры будущего-2018» соберет 1500 участников

3 июля 2018 года в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная Международному молодежному промышленному Форуму «Инженеры будущего – 2018».

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5 июля 2018, 09:25
СоюзМаш: Выполняя поручения президента

СоюзМаш: Выполняя поручения президента

Самарское региональное отделение СоюзМаш России принимает участие в обсуждении механизма реализации поручений, которые дал президент России Владимир Путин. Напомним, что 27 июня в Ижевске состоялось расширенное совместное заседание бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». В частности 

20 июля 2017, 09:31
Владимир Путин примет участие в заседании Бюро СоюзМаш России в Ижевске

Владимир Путин примет участие в заседании Бюро СоюзМаш России в Ижевске

27 июня 2017 года Президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, которое состоится на площадке Концерна «Калашников» в Ижевске. От нашего региона в составе Бюро СоюзМаш на мероприятии будет присутствовать 
26 июня 2017, 10:26
«Инженеры будущего» соберут автомобили «КамАЗ» из конструктора Lego

«Инженеры будущего» соберут автомобили «КамАЗ» из конструктора Lego

По итогам участия в пятом международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего - 2015» делегация "КамАЗа" вошла в десятку лучших в общекомандном зачёте. В 2016 году молодые специалисты компании планируют войти в тройку лидеров VI форума «Инженеры будущего». Для этого создана 

21 июня 2016, 10:30
Сергей Чемезов поздравил участников форума «Инженеры будущего - 2015»

Сергей Чемезов поздравил участников форума «Инженеры будущего - 2015»

Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подготовил обращение к участникам предстоящего молодежного форума «Инженеры будущего - 2015». Напомним, он пройдет в Челябинской области. Его начала осталось ждать меньше месяца. Открытие состоится 19 июля.

Сергей Чемезов 
25 июня 2015, 12:23
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