На протяжении всех дней, в течение которых проходили образовательная и деловая программы Форума «Инженеры будущего-2018», молодые специалисты старались своим активным участием в работе Форума заработать баллы для победы своей команды в корпоративной рейтинге. И вот названы победители – лучшие команды Форума «Инженеры будущего – 2018»!
Первое место по итогам корпоративного рейтинга заняла команда холдинга «Росэлектроника» (ГК «Ростех»).
«У нас самая большая и самая задорная команда – почти 80 человек, представляющих разные компании холдинга и высшие учебные заведения, с которыми мы работаем. Более 15 предприятий в этом году делегировали сюда своих специалистов», - рассказал Директор по внешним коммуникациям АО «Росэлектроника», координатор молодежных программ Союза машиностроителей России Арсений Брыкин.
После подведения итогов корпоративного рейтинга и награждения ребят Арсений Брыкин прокомментировал победу своей команды: «Факультет радиоэлектроники на Форуме «Инженеры будущего» становится все более насыщенным в плане образовательной и деловой программ и представительным в плане участников. И молодым инженерам с предприятий ОПК, и студентам старших курсов наших опорных ВУЗов интересно пройти тренинг и обучение по программе факультета. Первое место команды – это результат системной работы холдинга в части молодежной политики и плановая подготовка участников команды в рамках конкурса «Радиоэлектроника будущего». Победить было трудно, но мы снова это смогли сделать!».
Одна из самых активных участниц команды «Росэлектроника», руководитель делегации, сотрудник департамента по работе с персоналом холдинга Валерия Внукова поделилась: «Мы традиционно участвуем в Форуме, организуем свой факультет радиоэлектроники, на который приглашаем ежегодно более 50 спикеров из различных компаний и ведущих технических университетов. Наша команда в этом году заняла первое место! Я благодарна каждому участнику нашей команды, эта победа была бы невозможна без вклада каждого! И еще замечу – когда вокруг такие сильные соперники, особенно приятно победить. Этот Форум был очень интересным, продуктивным и запомнится всем надолго, мы начинаем уже планировать свое участие уже в следующем. Я участвую в Форуме уже во второй раз, была на предыдущем в Ижевске. Могу сказать, что нынешний отличается в лучшую сторону!»
Второе место заняла команда АО «ПО «Завод имени Серго» (компания POZIS, входящая в концерн «Техмаш» ГК «Ростех»).Команда молодых специалистов POZIS улучшила результаты предыдущих лет и по количеству набранных баллов завоевала «серебро».
«В 2014 году команда POZIS заняла 7 место в корпоративном рейтинге, а в следующем, выступая в составе концерна «Техмаш», поднялась на ступень выше. В 2016 году – уже 4 место, а по итогам VII Форума наши ребята поднялись на пьедестал почета, причем сразу на вторую ступень», – отметил успехи молодежи предприятия генеральный директор POZIS Радик Хасанов.
В рамках форума POZIS представил 12 образовательных сервисов и 11 деловых программ, которые посетили свыше 400 человек. Кроме этого, представители предприятия за все дни работы Форума приняли участие в порядка двухстах образовательных и деловых программах площадки.
«Подготовка к форуму «Инженеры будущего – 2018» началась практически сразу с момента окончания предыдущего. Особо интенсивно работали над подготовкой образовательных программ. И результат оказался достойным и в командном, и в личном рейтингах: POZIS взял второе место на Форуме, а четверо наших специалистов вошли в десятку лучших», – сообщил начальник управления молодежных и социальных проектов, опытный участник Форума, капитан команды POZIS Александр Спирин. Он также рассказал, что их команда состояла из 8 человек, представляющих разные подразделения компании.
«Хочется отметить высокий корпоративный культурный дух нашей команды, все были настроены на победу, некоторые из нас уже не первый год участвуют в Форуме и хотели получить новые умения, навыки, которыми характеризуются другие предприятия, – продолжил капитан команды POZIS. – Мы обменялись опытом со многими командами Форума, в том числе, с иностранными партнерами. Кроме того, мы презентовали наше нестандартное оборудование и оснастку делегатам из Ближнего Зарубежья, а также из Египта – и с ними у нас уже намечается совместная работа. Мы очень рады тому, что вышли на второе место! Самое главное – здесь мы развили навыки коммуникаций. Каждый человек оценивается тем, какого уровня проблемы он способен решить. Специалисты на этом Форуме научились решать многие проблемы».
Третье место, почетная «бронза» – у ПАО «Компания «Сухой». ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» совместно с ПАО «Компания «Сухой» организовали на Форуме Авиационный факультет. В этом году образовательная программа факультета была направлена на ознакомление молодых специалистов с основными принципами управления авиационным предприятием и экономическими аспектами инженерной деятельности, развитие инженерного мышления и навыков решения изобретательских задач. Ее основными темами стали планирование производства (построение графика сборки) и управление программами совершенствования (цикл PDCA).
Молодые специалисты ПАО «Компания «Сухой» и его филиалов представили на Форуме собственные инженерные проекты, а также провели серию круглых столов, в ходе которых представили своё видение развития самолётостроительной отрасли, в том числе по направлению подготовки персонала.
Член команды ПАО «Компания «Сухой» Александр Руснак (ОКБ «Сухой», г. Москва) рассказал, что Форум дал ему возможность по-новому взглянуть на цикл производства. «Я занимаюсь комплексом бортового оборудования, не все вещи меня затрагивают, но здесь я смог увидеть именно командную работу, осознал важность менеджмента, управления проектами. Я понял, что необходимо и себя прокачивать в этих направлениях, чтобы дальше расти как профессионал». Александр признался, что жизнь на Форуме была настолько насыщенной, что на сон уходило буквально 2-3 часа. После завершения основной программы дня шли командные совещания, «разбор полетов». Если время оставалось, то у их Авиационного факультета была своя специфика – необходимо было создать самолет. «На самом деле участие в Форуме – очень тяжелый труд; работа, которая помогает переосмыслить и свою, и другие профессии. Ну, и, конечно, впечатлила экскурсия на авиационный завод в Ульяновске, там потрясающие масштабы!» – поделился участник.
В десятке лучших команд также ПАО «КАМАЗ», ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «Ил», АО «ОСК», ПАО «Корпорация «Иркут», АО «ГСС», ПАО «ТАНТК» им. Бериева», ОАО «Тверской вагоностроительный завод».
Союз машиностроителей России от души поздравляет команды-победители корпоративного рейтинга и желает новых побед и достижений!
Официальные организаторы и соорганизаторы Форума: Союз машиностроителей России, ГК «Ростех», Правительство Ульяновской области, Федеральное Агентство по делам молодёжи, Лига содействия оборонным предприятиям. Партнер: ФБГОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Информационный партнер: Молодежный медиахолдинг ТГУ «Есть talk!».