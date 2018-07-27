В Государственную Думу был внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии», который направлен на развитие оружейной отрасли в России.

Как пояснил один из авторов законопроекта, Председатель Комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, Президент …