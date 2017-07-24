Чиновники областного правительства не смогли потратить деньги вовремя, выяснили сегодня общественные эксперты во время публичных слушаний по отчету об исполнении регионального бюджета за 2016 год. Так, по итогам года в 63-м регионе доходы в областную казну поступили на 100,2% от …