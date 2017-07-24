Самарская, Новосибирская и Ростовская области, а также Москва и Подмосковье лидируют по количеству обманутых дольщиков в России, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Михаил Мень. По его словам, универсального решения проблемы не существует, местные власти должны подходить индивидуально к каждому случаю. До 1 августа регионы обязали представить механизмы исправления ситуации с указанием сроков по каждому дому, затем ведомство по этому документу подготовит отчет для правительства.
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Самарцам измерили уровень счастья
Самарская область по итогам июня заняла 15-е место в рейтинге самых счастливых регионов России, говорится в отчете «Медиалогии». Специалисты портала проранжировали субъекты по упоминаемости в соцмедиа в контексте удовлетворенности жизнью. Анализировались сообщения в Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассниках, Instagram, LiveJournal, …
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14 июля 2017, 08:35
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Самарская область вошла в топ самых бунтарских регионов России
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13 июля 2017, 07:18
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Незавидная доля: Самарская область остается в лидерах по масштабу проблемы обманутых дольщиков
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12 июля 2017, 06:08
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В армии обманутых дольщиков Самары скоро прибавление?
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7 июля 2017, 10:00
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Регион обманутых: Самарская область вошла в антирейтинг по проблемам дольщиков
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Официально не обманутые дольщики ЖК "Чемпион" боятся остаться без квартир
В эту среду в областном арбитражном суде состоялось заседание по банкротству строительной организации ООО "Регламент", бенефициаром которой является бывший владелец холдинга "Дисса" Олег Егоров. Слушание перенесли, но журналистам «ТЕРРЫ» удалось получить официальный комментарий представителей фирмы и минтранса по данному вопросу .
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Самарские чиновники не умеют тратить деньги?
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30 мая 2017, 05:57
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Самарская область задолжала 66,5 млрд рублей
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30 мая 2017, 05:02