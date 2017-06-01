Эксперты автомобильной отрасли представили рейтинг российских регионов по показателям реализации новых автомобилей. При определении лидеров специалисты учитывали сведения за первые четыре месяца 2017 года.
В общей сложности в Российской Федерации с января по апрель было продано 402,9 тыс. машин. Это на 5,8% превышает аналогичные прошлогодние показатели.
На первых местах списка расположились российская столица и Подмосковье. Им принадлежит доля в 24% от общего объема продаж. «Бронза» досталась Санкт-Петербургу. Там реализовали 29 тыс. машин.
На четвертой строке находится Татарстан (19,6 тыс.). Замыкает топ-5 Краснодарский край с результатом 14,8 тыс. экземпляров.
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