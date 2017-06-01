Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль в России В первом квартале 2017-го наиболее угоняемым в России транспортным средством признан Hyundai Solaris. Об этом говорят результаты исследования, проведенного среди отечественных страховых компаний.

По словам экспертов, в данное время именно эта модель чаще других идет на автозапчасти. Вместе с тем, …