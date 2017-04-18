Самая массовая профессия в РФ в настоящее время водитель, на втором месте с минимальным отставанием - продавец. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на НИУ "Высшая школа экономики".
Согласно последним данным, 7% населения России трудятся водителями. Эта цифра актуальна практически для всех регионов.
Специалисты объясняют данное положение вещей тем, что на территории государства требуется решать огромное количество транспортных задач. К слову сказать, некоторое время назад эксперты Минтруда заявляли, что в 2017 году наиболее востребованными на рынке оказались специалисты высшей квалификации в областях науки, техники и гуманитарной сфере.
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