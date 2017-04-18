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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
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Британские ученые узнали, от чего зависит выбор человеком профессии

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Ученые обнаружили «центр честности» в человеческом мозге

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11 апреля 2017, 07:58
В Сызрани полиция блокировала центральный рынок

В Сызрани полиция блокировала центральный рынок

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Россияне хотят видеть детей врачами, военнослужащими и юристами

Россияне хотят видеть детей врачами, военнослужащими и юристами

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30 марта 2017, 11:18
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В России более половины продуктов не соответствуют нормам

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По информации издания,  в прошлом году в процессе проверки 56 тысяч предприятий выяснилось, что 

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Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре

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27 марта 2017, 02:27
В губернии проходят Дни Швеции

В губернии проходят Дни Швеции

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Самарские чиновники проверят коммерческий транспорт на санитарное состояние

Некоторые самарские коммерческие перевозчики предпочитают экономить на чистоте своего транспорта. Это доставляет много неудобств горожанам, которые пользуются "маршрутками". Особенно это актуально с наступлением весны. Поэтому профильный департамент мэрии совместно с ГИБДД регулярно проводит проверки машин частных автопарков. По поручению главы 

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Изменилась схема движения по М-5 в Самарской области

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Ученые назвали самую нервную в мире профессию

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Ученые: Уход за детьми и стариками приводит к депрессии

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Ученые установили, мужчины каких профессий самые неутомимые в сексе

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13 сентября 2016, 07:44
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