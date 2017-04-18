Ученые: Уход за детьми и стариками приводит к депрессии Американские ученые установили, что депрессия чаще появляется у тех людей, которые ухаживают за детьми или пожилыми людьми. Свои выводы эксперты сделали по результатам исследования с участием 60 000 человек в возрасте от 18 до 64 лет.

Проанализировав психологическое состояние пациентов, …