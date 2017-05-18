Отечественные издания рассказали о наиболее необычных именах детей, появившихся на свет с начала этого года в российской столице. В частности, в перечень вошли Лавр, Ахиллес, Потап и Ума, информирует сайт московского правительства.
Кроме того, в списке нетипичных имен фигурируют два Фомы, по две Офелии, Серены и Юноны. Как отмечается, в числе редких имен вместе с Элизабет, Франческой, Ирис и Паолой есть и Зинаида. А в двух семьях родители пошли еще дальше, и назвали дочерей просто Зинами.
Кстати топ-10 самых популярных имен остался прежним. В лидерах среди мужских имен Александр, а у девочек - Софья.
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