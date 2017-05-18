Ребенок родился в Екатеринбурге год назад. Родители дали ему имя Крым, отчество у малыша - Александрович. По информации СМИ, семья иногородняя и не хотела тогда привлекать к себе излишнее внимание.



Отметим, что необычные имена в моде у уральцев. Так, …