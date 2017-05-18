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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
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Материалы по теме:

ВОЗ назвала самую пьющую страну

ВОЗ назвала самую пьющую страну

По версии Всемирной организации здравоохранения, Литва находится на первом месте рейтинга самых пьющих стран в мире по итогам 2016 года. Такое заявление сделал в Вильнюсе представитель организации Гауден Галеа.
По статистике ВОЗ, на каждого жителя этой прибалтийской республики в год 

17 мая 2017, 09:43
Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров

Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров

Российская версия издания Forbes представила рейтинг наиболее успешных отечественных кинорежиссеров. На первой строке оказался Тимур Бекмамбетов.
При составлении списка специалисты сопоставляли такие критерии, как сумма на выпуск фильма и полученная выручка от его демонстрации. При этом не учитывалась популярность фильма 

16 мая 2017, 12:08
Стала известна самая популярная профессия у российской молодежи

Стала известна самая популярная профессия у российской молодежи

Самой популярной рабочей специальностью у российской молодежи России названа профессия сварщика. Об этом информирует WorldSkills Russia.
Отборочный этап соревнований по сварочному делу состоится в 74 регионах. Работа повара оказалась второй в данном рейтинге. На третьем месте «Дошкольное воспитание».
Как отмечают 

15 мая 2017, 02:08
Составлен рейтинг самых продаваемых смартфонов 2017 года

Составлен рейтинг самых продаваемых смартфонов 2017 года

Эксперты компании Strategy Analytics составили рейтинг наиболее востребованных смартфонов на мировом рынке в текущем году. На первой позиции оказались новые гаджеты Apple — iPhone 7 и iPhone 7 Plus.
Первое устройство было реализовано числом 21,5 млн экземпляров, второе — 17,4 

12 мая 2017, 09:23
В самарском частном роддоме скончался младенец

В самарском частном роддоме скончался младенец

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного младенца из-за ненадлежащего исполнения медработниками профессиональных обязанностей.

Как передает областной следственный комитет, инцидент случился 28 сентября в родотделении одной из частных клиник Самары. В этот день в роддом привезли местную 32-летнюю жительницу. 

7 декабря 2016, 11:31
В Сызранском роддоме появилась на свет девочка-«богатырь»

В Сызранском роддоме появилась на свет девочка-«богатырь»

21 ноября в роддоме города Сызрань Самарской области родилась девочка весом 4,4 килограмма, передает местный портал «Маленькая Сызрань». Роды продолжались порядка 8 часов и около 10:30 семье Литвиных появилось пополнение. Ирина и Павел назвали дочку Софья. Счастливое семейство попало на 
26 ноября 2016, 04:29
В Клявлинском районе 19-летней матери, закопавшей новорожденную дочь в снегу, дали 2,5 года

В Клявлинском районе 19-летней матери, закопавшей новорожденную дочь в снегу, дали 2,5 года

В Самарской области молодую девушку признали виновной в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает областной следственный комитет.

По версии следователей, в ночь с 18 на 19 марта этого года в доме одного из сел Клявлинского района женщина родила ребенка. После этого мать 

28 сентября 2016, 11:27
Ученые: Ожирение у ребенка может возникнуть в утробе матери

Ученые: Ожирение у ребенка может возникнуть в утробе матери

Британские ученые провели новое исследование в Лондонской больнице, изучив анализы 86 новорожденных и их матерей. Оказалось, что сахарный диабет, появившийся на фоне беременности, может стать причиной ожирения у ребенка.
Эксперты Имперского колледжа Лондона выяснили это, сравнив результаты двух групп женщин. 

25 июля 2016, 08:58
Детям запретят давать нецензурные имена

Детям запретят давать нецензурные имена

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий давать детям имена, содержащие аббревиатуры, нецензурную лексику, терминологию, числительные, указания на ранги и должности. По мнению депутатов, чтобы защитить права ребенка и его собственные интересы, необходимо соблюдать определенные правила приличия. В России новорожденные нередко получают 

22 апреля 2016, 12:55
В Екатеринбурге живет мальчик Крым

В Екатеринбурге живет мальчик Крым

Ребенок родился в Екатеринбурге год назад. Родители дали ему имя Крым, отчество у малыша - Александрович. По информации СМИ, семья иногородняя и не хотела тогда привлекать к себе излишнее внимание.

Отметим, что необычные имена в моде у уральцев. Так, 
18 августа 2015, 03:51
Родители Люцифера хотят назвать второго ребенка в честь вампира

Родители Люцифера хотят назвать второго ребенка в честь вампира

Семья Константина и Натальи Меньшиковых из Перми, которые назвали своего сына, родившегося в прошлом году, Люцифером, ждут появления второго ребенка этой осенью. Имя малышу уже выбрали, оно тоже будет необычным - Лестат. Константин Меньшиков написал в своем аккаунте в соцсети 
8 июня 2015, 06:46
Ученые выявили новый феномен влияния имени на судьбу человека

Ученые выявили новый феномен влияния имени на судьбу человека

Американские психологи выявили связь между звучанием имени ребенка и его поведением и предпочтениями во взрослой жизни.
В течение жизни человек много раз слышит, произносит, пишет свое имя, поэтому у него возникают положительные ассоциации с созвучными имени словами. Это называется «скрытый 
6 апреля 2015, 06:39
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