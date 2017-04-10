Модель Kia Rio эксперты назвали самой популярной в сегменте B-класса отечественного авторынка по результатам января-февраля этого года. За этот период дилеры продали 12 тысяч 282 экземпляра «Рио», что на 22,42% превышает аналогичный прошлогодний показатель.
Следом за лидером идет Hyundai Solaris, который за это же время разошелся в РФ в сегменте В-класса тиражом в 8 тысяч 409 единиц. «Бронза» в данном перечне досталась модели Volkswagen Polo (4 892 проданных автомобиля), информируют специалисты «Автостат-Инфо».
В топ-5 также вошли Renault Sandero и Skoda Rapid. Здесь зафиксированы показатели 3 208 и 3 023 соответственно.
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