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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)

В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)

Машина упала в водоем после дорожно-транспортного происшествия, случившегося на юго-востоке российской столицы. О не совсем типичной аварии сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.
В результате аварии была травмирована женщина. Ее эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного 

7 апреля 2017, 05:17
ГИБДД разработала новый порядок оформления изменений в автомобиле

ГИБДД разработала новый порядок оформления изменений в автомобиле

ГИБДД России представила новую схему оформления изменений в конструкции транспортного средства. Теперь автолюбители получат возможность узаконить соответствующие реконструкции, не снимая установленные агрегаты.
По новым правилам, на оформление таких документов теперь нужно будет потратить не более получаса. Стоимость процедуры - 800 

7 апреля 2017, 02:03
Skoda озвучила рублевые цены на новый кроссовер Kodiaq

Skoda озвучила рублевые цены на новый кроссовер Kodiaq

Корпорация Skoda назвала стоимость кроссовера Kodiaq на российском авторынке. Реализация ограниченной серии автомобилей в эксклюзивных комплектациях Ambition Plus и Style Plus начнется в РФ в июне.
Цена модели в комплектации Ambition Plus стартует с отметки 1,9 млн рублей, а Style 

7 апреля 2017, 11:17
Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов на рынке России

Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов на рынке России

Эксперты представили рейтинг наиболее популярных в РФ кроссоверов. На первом месте списка расположилась Hyundai Creta с ценой порядка одного миллиона рублей.
Далее в перечне фигурируют Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5. Замыкают топ-5 кроссоверы Renault Kaptur.
Кстати, производитель Hyundai Creta 

6 апреля 2017, 11:16
Назван ТОП-10 самых продаваемых универсалов авторынка России

Назван ТОП-10 самых продаваемых универсалов авторынка России

Отечественные информагентства приводят сегодня составленный «Автостатом» рейтинг наиболее востребованных новых автомобилей с кузовом универсал на российском рынке. На первом месте списка располагается модель LADA Largus. За период января – февраля было реализовано 3,5 тысячи экземпляров этого авто, что меньше аналогичного 

5 апреля 2017, 05:21
Составлен топ-10 бюджетных кроссоверов с пробегом в России

Составлен топ-10 бюджетных кроссоверов с пробегом в России

Российские эксперты составили рейтинг представленных на отечественном рынке кроссоверов с пробегом. Они определили лучшие автомобили этой категории по соотношению цена-качество.
На первом месте списка кроссовер KIA Sorento, первое поколение которого выпускалось в 2002-2009 гг. По словам специалистов, цена такого автомобиля 

3 апреля 2017, 01:34
Опубликован февральский ТОП-5 самых продаваемых автомобилей Renault в России

Опубликован февральский ТОП-5 самых продаваемых автомобилей Renault в России

Российские эксперты составили рейтинг самых продаваемых в РФ моделей компании Renault. Сведения приводятся по результатам февраля 2017 года..
На данный момент объем реализации автомобилей Renault на нашем рынке увеличился на 5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В общей сложности 

31 марта 2017, 10:09
Компания Ravon собирается продать в России 50 тысяч авто в 2017 году

Компания Ravon собирается продать в России 50 тысяч авто в 2017 году

Компания Ravon намерена расширить дилерскую сеть и увеличить реализацию своих моделей в РФ в 2017году. По данным «Автостат», количество дилерских центров вырастет с 53 до 120. Открыть точки продажи транспортных средств компания собирается во всех крупных российских городах.
В 2016 

27 марта 2017, 05:24
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