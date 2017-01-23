С начала года в РФ подорожали 9 из 10 самых популярных автомобилей С начала 2017 года на российском автомобильном рынке поднялась стоимость девяти из десяти наиболее популярных автомобилей. Цена на десятую модель выросла еще в декабре, информируют специалисты.

Все марки, на которые наблюдался повышенный спрос, обновили ценники. Прошлогодний лидер по реализации Hyundai …