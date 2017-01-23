По данным экспертов, большая часть московских и петербургских автолюбителей предпочитают Hyundai Solaris. Модель признана самой популярной в этих регионах по результатам 2016 года, говорят специалисты аналитического агентства «Автостат».
В прошлом году этому автомобилю отдали предпочтение 13,7 тыс. москвичей, хотя реализация по сравнению с 2015-м снизилась на 5,5%. Далее в рейтинге популярности идет KIA Rio. Ее купили 11,9 тысяч человек, что на 28% превысило цифры предыдущего периода. Замыкает топ-5 Volkswagen Polo с показателем 7,2 тыс. штук (+ 20,5%). Также в первой пятерке оказались Skoda Octavia и Skoda Rapid.
В Петербурге в 2016 году было продано 5,8 тысяч Hyundai Solaris, что соответствует 6-процентному росту. Volkswagen Polo приобрели 4,7 тысячи жителей Северной столицы, KIA Rio — 4,3 тыс.. На 4 месте находится Renault Duster (3 тыс.), а 5 — Skoda Rapid (2,6 тыс.).
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