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Материалы по теме:

«От 28 и выше»: во сколько обойдется отдых в самарских санаториях

«От 28 и выше»: во сколько обойдется отдых в самарских санаториях

Двухнедельный отдых в санаториях Самарской области осенью этого года — именно такой срок рекомендуют врачи для наилучшего эффекта в среднем обойдется в 28 тысяч рублей. За эти деньги предусмотрена обширная программа лечения и не только. 
 
- Мы максимально добавляем в программу, 
1 сентября 2018, 09:10
Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров попал в сотню самых влиятельных россиян. Рейтинг составил журнал Forbes. Врио главы Самарской области занял в нем 90-ю строчку. Азарову удалось обойти таких видных политиков, как глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР 
30 августа 2018, 01:56
На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень

На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень

Жителям Автограда снова угрожает оползень: к такому выводу пришли специалисты, которые обследовали несанкционированный пляж западнее набережной Комсомольского района. Хотя угроза оползня сохраняется, тольяттинцы продолжают там беззаботно отдыхать на прибрежной территории Куйбышевского водохранилища западнее набережной Комсомольского района. Департамент общественной безопасности Тольятти 
28 августа 2018, 12:10
Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре

Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре

По данным Гидрометцентра России в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается выше на 2 градуса типичной для этого времени года, будет теплее, чем обычно. Что касается Самарской области, то до конца недели на погоду в регионе будет влиять область 
24 августа 2018, 09:28
В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка

В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка

Жители Сызрани  узнали, куда исчезла скульптура «Гномика»  из  парка. Обошлось без криминала -  его сняли с постамента сотрудники парка и отправили на реставрацию. Хотя при монтаже скульптуру забетонировали,  посетители места отдыха смогли  весёлого старичка расшатать, и, чтобы конструкция не упала 
15 августа 2018, 02:36
Самарцы предпочитают заниматься сексом в ошейниках

Самарцы предпочитают заниматься сексом в ошейниках

Специалисты сети магазинов для взрослых «Интимшоп» составили интим-карту России. Оказалось, что жители восточных регионов страны куда более раскованные в плане плотски утех, нежели обитатели западных областей.

Как сообщает 360tv.ru, жители Самары предпочитают покупать в интим-магазинах ошейники и инвентарь 
3 августа 2018, 01:55
Самарчанки попали в рейтинг самых красивых болельщиц чемпионата мира по футболу

Самарчанки попали в рейтинг самых красивых болельщиц чемпионата мира по футболу

Сайт Tvil.ru подготовил рейтинг городов с самыми красивыми болельщицами чемпионата мира по футболу. Исследование проводилось на основе опроса пользователей социальных сетей.

Первое и второе место между собой поделили Санкт-Петербург и Сочи. Им свое предпочтение отдали по 23% участников 
6 июля 2018, 03:40
В рейтинг Forbes вошли два вуза Самары

В рейтинг Forbes вошли два вуза Самары

В Самаре есть два вуза, включенные в рейтинг журнала Forbes. Редакция решила узнать, какие университеты выпускают молодых людей, которые могут попасть в политическую элиту страны. Учебные заведения оценивали по 10 параметрам, и распределены по трем группа: качество образования, качество выпускников 

28 июня 2018, 07:00
На майские праздники вырос спрос на поездки по России

На майские праздники вырос спрос на поездки по России

Среди российских туристов билеты на самолеты и поезда внутри страны оказались в три раза более востребованными на майских праздниках, чем на зарубежные направления. Для сравнения: продажи авиабилетов заграницу с 27 апреля по 13 мая выросли на 11%, а внутренние рейсы 
7 мая 2018, 09:06
Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде

Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде

Путешественник из Омска решил доехать до Исландии весьма необычным способом. 28-летний Сергей Лебединский будет добираться до острова на велосипеде, который соберет собственными руками. В путь мужчина отправится 1 июня. Его маршрут пройдет через Петропавловск, Челябинск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, 
21 февраля 2018, 04:27
Самарцы стали больше путешествовать

Самарцы стали больше путешествовать

По итогам 2017 года самарцы стали чаще выезжать за пределы нашего региона. Пассажиропоток в обновленном аэропорту Курумоч увеличился на треть.

«Это не может не радовать. Список направлений постоянно расширяется, и аэропорт становится отправной точкой для путешествий по России и в другие 

9 февраля 2018, 07:05
Туры в экзотические страны подешевели на 60%

Туры в экзотические страны подешевели на 60%

По результатам подсчета итогов раннего бронирования выяснилось, что туры из России в экзотические страны сильно подешевели. Значительнее всего потеряли в цене путевки во Вьетнам — 60%. Билеты в Мексику по сравнению с прошлым годом подешевели на 28%. И именно возросшая 
2 февраля 2018, 08:33
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