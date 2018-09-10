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«От 28 и выше»: во сколько обойдется отдых в самарских санаториях
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1 сентября 2018, 09:10
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Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России
Дмитрий Азаров попал в сотню самых влиятельных россиян. Рейтинг составил журнал Forbes. Врио главы Самарской области занял в нем 90-ю строчку. Азарову удалось обойти таких видных политиков, как глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР …
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30 августа 2018, 01:56
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На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень
Жителям Автограда снова угрожает оползень: к такому выводу пришли специалисты, которые обследовали несанкционированный пляж западнее набережной Комсомольского района. Хотя угроза оползня сохраняется, тольяттинцы продолжают там беззаботно отдыхать на прибрежной территории Куйбышевского водохранилища западнее набережной Комсомольского района. Департамент общественной безопасности Тольятти …
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28 августа 2018, 12:10
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Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре
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24 августа 2018, 09:28
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В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка
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15 августа 2018, 02:36
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Самарцы предпочитают заниматься сексом в ошейниках
Специалисты сети магазинов для взрослых «Интимшоп» составили интим-карту России. Оказалось, что жители восточных регионов страны куда более раскованные в плане плотски утех, нежели обитатели западных областей.
Как сообщает 360tv.ru, жители Самары предпочитают покупать в интим-магазинах ошейники и инвентарь …
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3 августа 2018, 01:55
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Самарчанки попали в рейтинг самых красивых болельщиц чемпионата мира по футболу
Сайт Tvil.ru подготовил рейтинг городов с самыми красивыми болельщицами чемпионата мира по футболу. Исследование проводилось на основе опроса пользователей социальных сетей.
Первое и второе место между собой поделили Санкт-Петербург и Сочи. Им свое предпочтение отдали по 23% участников …
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6 июля 2018, 03:40
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В рейтинг Forbes вошли два вуза Самары
В Самаре есть два вуза, включенные в рейтинг журнала Forbes. Редакция решила узнать, какие университеты выпускают молодых людей, которые могут попасть в политическую элиту страны. Учебные заведения оценивали по 10 параметрам, и распределены по трем группа: качество образования, качество выпускников …
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28 июня 2018, 07:00
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На майские праздники вырос спрос на поездки по России
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7 мая 2018, 09:06
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Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде
Путешественник из Омска решил доехать до Исландии весьма необычным способом. 28-летний Сергей Лебединский будет добираться до острова на велосипеде, который соберет собственными руками. В путь мужчина отправится 1 июня. Его маршрут пройдет через Петропавловск, Челябинск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, …
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21 февраля 2018, 04:27
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Самарцы стали больше путешествовать
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9 февраля 2018, 07:05
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Туры в экзотические страны подешевели на 60%
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2 февраля 2018, 08:33