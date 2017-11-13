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Прогноз: К Новому году цены на шампанское в России вырастут на 15%
К новогодним праздникам цена шампанского и игристых вин в Российской Федерации вырастет на 10-15%, рассказывают "Известия" со ссылкой на экспертов рынка. Прогнозируемое подорожание меньше всего коснется напитков нижней ценовой категории, где традиционно по причине более высокого спроса рост составит порядка …
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13 ноября 2017, 09:02
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Стали известны российские регионы с самым высоким и низким уровнем безработицы
Самый низкий показатель безработицы в Российской Федерации отмечен в Севастополе (0,2%), а наибольший — в Ингушетии (10,3%). Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на недавнее исследование специалистов Минтруда.
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10 ноября 2017, 03:50
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Самара заняла 8-е место в рейтинге "Яндекса"
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8 ноября 2017, 07:09
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«Яндекс» назвал самые популярные запросы о российских городах
Как информируют российские агентства со ссылкой на недавнее исследование компании, если в Северной столице пользователей Сети более других интересуют достопримечательности, то наиболее популярный запрос о Москве относится к поиску места трудоустройства.
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8 ноября 2017, 11:14
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Назван самый привлекательный для туристов город в 2017 году
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8 ноября 2017, 09:37
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Самара оказалась в десятке городов с самыми плохими дорогами
Самара заняла 92 место из 100 в рейтинге крупнейших городов России по качеству дорог и ситуации с парковками. Рейтинг составлен специалистами портала «Домофонд». Всего в опросе приняли участие более 258 тысяч россиян, из них почти 4000 жителей Самарской области.
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1 ноября 2017, 01:46
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В Турции предложили отменить систему «все включено» для туристов
В Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) прозвучал призыв к представителям турбизнеса отменить так полюбившуюся россиянам систему «все включено». Как считают авторы инициативы, данная схема тормозит развитие торговли и ремесел в туристических регионах, ведь сытые и хмельные путешественники реже посещают …
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1 ноября 2017, 09:32
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В Великобритании начали продавать елочные игрушки с виски, водкой и джином
В Великобритании задолго до новогодних и рождественских праздников в продажу в онлайн-магазине поступили своеобразные елочные игрушки с различными крепкими спиртными напитками. Такие украшения будут продавать по всему миру, причем комплект купить окажется дешевле.
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26 октября 2017, 10:19
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Саудовская Аравия построит на берегу Красного моря город за $500 млрд
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25 октября 2017, 03:31
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В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
В Ростуризме назвали наиболее востребованные у россиян, которые заблаговременно заботятся о предстоящем отдыхе, туристические направления на период новогодних каникул. Самыми популярными маршрутами внутри России эксперты назвали Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Великий Устюг. Крым традиционно уходит с лидирующих …
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19 октября 2017, 03:19
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В России хотят разрешить гражданам самостоятельно рубить елки на Новый год
В России хотят разрешить гражданам самостоятельно рубить елки перед новогодними праздниками. С таким предложением выступили представители заксобрания Карелии.
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18 октября 2017, 03:08
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Названы самые опасные для женщин мегаполисы мира
Эксперты благотворительной организации Thomson Reuters Foundation в процессе масштабного исследования определили, в каких мегаполисах мира представительницам прекрасного пола больше всего угрожает опасность.
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17 октября 2017, 09:24
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Определены самые культурные города России
Финансовый университет при кабмине определил наиболее культурные города Российской Федерации. Рейтинг обнародован на соответствующем портале.
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11 октября 2017, 10:30
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Планируем отдых: появился график праздничных выходных в 2018 году
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18 сентября 2017, 08:02
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Россияне назвали самую популярную страну для отдыха в бархатный сезон
Российские туристы в нынешний бархатный сезон из зарубежных направлений отдадут предпочтение Турции. Такой вывод сделали эксперты Ассоциации туроператоров.
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23 августа 2017, 03:23
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Все включено: Пакетные туры в российские санатории могут появиться в 2018 году
В 2018 году отечественные санатории могут начать реализацию путевок по системе «все включено». В настоящее время данная инициатива прорабатывается Национальной курортной ассоциацией и Ростуризмом.
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16 августа 2017, 12:38