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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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В России хотят разрешить гражданам самостоятельно рубить елки на Новый год

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Соответствующие пункты предлагается внести в Лесной кодекс. Авторы  инициативы уже направили соответствующие документы в региональный парламент, чтобы в перспективе это предложение рассмотрели 

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Определены самые культурные города России

Финансовый университет при кабмине определил наиболее культурные города Российской Федерации. Рейтинг обнародован на соответствующем портале.
При составлении перечня во внимание принимались такие критерии, как количество учреждений культуры, удовлетворенность населения своей культурной средой, а также образовательной сферой.
Как показало исследование, учреждениями 

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Планируем отдых: появился график праздничных выходных в 2018 году

Правительство России составило календарь праздников на 2018 год. Согласно проекту документа, выходной день в субботу, 6 января, будет перенесен на пятницу, 9 марта. С воскресенья, 7 января, на среду, 2 мая.

Таким образом, россияне будут отдыхать с 30 декабря 2017 года 

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Россияне назвали самую популярную страну для отдыха в бархатный сезон

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Как показало исследование, на первой позиции соответствующего рейтинга у подавляющего большинства туроператоров находится именно Турция. Далее в списке зарубежных курортов идет Кипр, 

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Все включено: Пакетные туры в российские санатории могут появиться в 2018 году

Все включено: Пакетные туры в российские санатории могут появиться в 2018 году

В 2018 году отечественные санатории могут начать реализацию путевок по системе «все включено». В настоящее время данная инициатива прорабатывается Национальной курортной ассоциацией и Ростуризмом.
В путевку по новой схеме предполагается включить санаторно-курортное лечение, перелет в обе стороны, трансфер из аэропорта 

16 августа 2017, 12:38
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