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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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25 апреля 2019, 10:50
66% россиян скучают по временам Советского Союза

66% россиян скучают по временам Советского Союза

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29 июня 2018, 10:38
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Специалисты сервиса бронирования билетов «Туту.ру» провели опрос среди своих клиентов для того, чтобы выяснить, сколько денег они готовы потратить на отпуск. В нем приняли участие 6,2 тысячи человек.

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Самарский зоопарк приглашает отпраздновать день рождения Пушкина и День защиты окружающей среды.
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В Самаре оперу «Сказка о царе Салтане» представят в 3D

В Самаре оперу «Сказка о царе Салтане» представят в 3D

Уникальный проект. В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере "Сказки о царе Салтане".

Новую версию спектакля поставил московский режиссер и хореограф Иван Фадеев, поэтому оперные сцены насыщены движением, в спектакле принимает активное участие балетная труппа.

Впервые место декораций занял экран 

20 июня 2013, 10:59
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