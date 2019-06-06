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Худеть или толстеть: жена самарского олигарха вновь похвасталась перед френдами идеальной фигурой
Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына решила устроить опрос среди своих подписчиков в Instagram. Она выложила видеоролик, в котором позирует в откровенном купальнике, и поинтересовалась: худеть ей или толстеть?
Большинство френдов отписались, что у Ксении идеальная фигура. Кое-кто …
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25 апреля 2019, 10:50
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66% россиян скучают по временам Советского Союза
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19 декабря 2018, 01:17
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80% россиян не поддерживают идею повышения пенсионного возраста
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29 июня 2018, 10:38
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12% россиян тратят на отпуск больше 500 тысяч рублей
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3 апреля 2018, 01:21
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В зоопарке Самары отметят день рождения А. С. Пушкина
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2 июня 2014, 02:32
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В Самаре оперу «Сказка о царе Салтане» представят в 3D
Уникальный проект. В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере "Сказки о царе Салтане".
Новую версию спектакля поставил московский режиссер и хореограф Иван Фадеев, поэтому оперные сцены насыщены движением, в спектакле принимает активное участие балетная труппа.
Впервые место декораций занял экран …
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20 июня 2013, 10:59
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