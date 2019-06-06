В зоопарке Самары отметят день рождения А. С. Пушкина Самарский зоопарк приглашает отпраздновать день рождения Пушкина и День защиты окружающей среды.

5 июня в 13:00 посетители разных возрастов могут посоревноваться в своих знаниях по экологии и получить призы и подарки.

6 июня в зоопарке отметят день рождения А. С. …