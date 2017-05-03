Как вывести страну из кризиса и обеспечить регионам экономический рост Как вывести страну из кризиса и обеспечить регионам экономический рост - эта тема обсуждалась на больших парламентских слушаниях в Москве. В мероприятии приняли участие чиновники, депутаты и банкиры. Со своей инициативой выступил и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Что он …