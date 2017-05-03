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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Туристы уплывают из Самары в Казань и Волгоград

Туристы уплывают из Самары в Казань и Волгоград

Самара попала в ТОП-10 городов, популярных у россиян для речного туризма. Как сообщает «ТурСтат», в первую десятку также включены Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск, Саратов, Волгоград, Астрахань и Ульяновск. Круиз на теплоходе в эти города обходится в среднем 
3 мая 2017, 02:48
Самарский университет улучшил свои позиции сразу в нескольких рейтингах вузов России

Самарский университет улучшил свои позиции сразу в нескольких рейтингах вузов России

В частности, он поднялся на одну строчку и занял 21 место в перечне лучших университетов страны по версии Интерфакс. ВУЗ впервые попал в престижные мировые рейтинги Times WUR, Times BRICS&EC и ряд других. Об этом рассказал ректор университета Евгений Шахматов 

26 апреля 2017, 05:50
Международное банкнотное сообщество выбрало банкноту года

Международное банкнотное сообщество выбрало банкноту года

Эксперты Международного банкнотного сообщества назвали 50 швейцарских франков лучшей банкнотой 2016 года. Об этом рассказывают мировые СМИ.
Было подсчитано, что в прошлом году во всех странах выпустили около 120 новых купюр. А вот купюра в 50 франков стала первой новой 

26 апреля 2017, 09:28
Где чаще угоняют автомобили?

Где чаще угоняют автомобили?

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Самой угоняемой 

21 апреля 2017, 12:17
Деньги бутлегеров: штрафы за нелегальный алкоголь ужесточат

Деньги бутлегеров: штрафы за нелегальный алкоголь ужесточат

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за производство, перевозку и продажу нелегального алкоголя. Если общая стоимость изъятого контрафакта составит от 100 тысяч до 1 млн рублей, виновнику будет грозить до трех лет заключения или штраф от двух до трех миллионов рублей. 

18 апреля 2017, 03:39
В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов

В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов

В Самаре стартовала спецоперация «Автобус». Сотрудники ГИБДД начали вылавливать нерадивых водителей «маршруток» и лишать их права перевозить пассажиров.

Кроме классических рейдов, в этом году полицейские стали применять тактику «скрытого патрулирования». Инспектор в гражданском садится в транспорт, как обычный пассажир. 
18 апреля 2017, 01:27
RT: автошколы могут получить право принимать экзамены вместо ГИБДД

RT: автошколы могут получить право принимать экзамены вместо ГИБДД

Некоммерческое партнерство «Гильдия автошкол» предложило комитету Госдумы по транспорту передать полномочия Госавтоинспекции по приему водительских экзаменов автошколам, информирует RT. Как отмечается, в самой ГИБДД такая идея возникла еще в 2016 году.
По сведениям телеканала, в МВД тогда появился проект приказа, 

10 апреля 2017, 11:54
ГИБДД разработала новый порядок оформления изменений в автомобиле

ГИБДД разработала новый порядок оформления изменений в автомобиле

ГИБДД России представила новую схему оформления изменений в конструкции транспортного средства. Теперь автолюбители получат возможность узаконить соответствующие реконструкции, не снимая установленные агрегаты.
По новым правилам, на оформление таких документов теперь нужно будет потратить не более получаса. Стоимость процедуры - 800 

7 апреля 2017, 02:03
Сотрудники ГИБДД измерили ямы на самарских дорогах

Сотрудники ГИБДД измерили ямы на самарских дорогах

По данным ГИБДД, с начала 2017 года в Самаре произошло более 200 ДТП. В большинстве случаев нештатные ситуации на дорогах возникали из-за их неудовлетворительного состояния, отмечают в Госавтоинспекции. На улице Олимпийской обнаружили выбоины, которые достигают в ширину трех метров. За 
5 апреля 2017, 10:47
В сельской бане Алексеевки поймали четырех путан

В сельской бане Алексеевки поймали четырех путан

В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Быт» сотрудники полиции организовали проверку бань и саун в поселке Алексеевка Кинельского района. Как передает пресс-служба областного главка МВД, в ходе рейда, в бане на территории поселка полицейские выявили 4 факта оказания услуг интимного характера 
11 марта 2017, 03:03
Штрафы за проституцию в Самаре за год составили 160 тысяч рублей

Штрафы за проституцию в Самаре за год составили 160 тысяч рублей

В Самаре проституцией в основном занимаются женщины из Киргизии, Казахстана, Нигерии и Украины в возрасте от 18 до 45 лет, заявили в городском Управлении МВД. Больше всего жалоб в полицию на жриц любви поступает от жителей домов на улицах Победы 

10 марта 2017, 04:57
Названы самые грязные российские регионы

Названы самые грязные российские регионы

Общественная организация «Зеленый патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по результатам минувшей зимы. В топ-10 наиболее экологически чистых регионов попали: Тамбовская, Ульяновская, Белгородская, Тюменская области, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашия, Москва, Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ.
Наиболее сложное состояние окружающей 

9 марта 2017, 01:53
Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования

Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования

Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования

По словам директора регионального фонда ОМС Виктора Мокшина, штрафы за некачественное оказание услуг в больницах стали дополнительным источником финансирования других затрат: 

"Мы можем теперь для лечебных учреждений покупать серьезное медицинское оборудование. Раньше покупали на 

2 февраля 2017, 09:56
Названы самые привлекательные для туристов российские регионы

Названы самые привлекательные для туристов российские регионы

Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым возглавили рейтинг туристической привлекательности регионов России. Этот перечень был обнародован Центром информационных коммуникаций и изданием "Отдых в России".
Авторы исследования принимали во внимание уровень развития туристической инфраструктуры и гостиничного бизнеса, долю туристического бизнеса 

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В России названы 20 регионов-лидеров по эффективности работы органов власти

Кабинет министров определил лучшие регионы РФ по эффективности деятельности органов исполнительной власти за прошлый год. Перечень выглядит следующим образом. Воронежская область, Чеченская Республика, Республика Татарстан, Липецкая область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Тюменская область, Тамбовская область, Hенецкий автономный округ, Московская область, Республика 

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Как вывести страну из кризиса и обеспечить регионам экономический рост

Как вывести страну из кризиса и обеспечить регионам экономический рост

Как вывести страну из кризиса и обеспечить регионам экономический рост - эта тема обсуждалась на больших парламентских слушаниях в Москве. В мероприятии приняли участие чиновники, депутаты и банкиры. Со своей инициативой выступил и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Что он 
15 февраля 2016, 01:57
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