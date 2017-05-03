Татарстан оказался наиболее "штрафоопасным" регионом для водителей. По статистике, в республике на одного жителя приходится в среднем 1,45 штрафа Госавтоинспекции в год.
На противоположном «полюсе» рейтинга - Чукотский автономный округ с показателем 0,12.
Распределить российские субъекты по количеству взысканий за нарушения правил дорожного движения на единицу населения решили эксперты портала "Штрафы ГИБДД". Специалисты оговариваются, что рейтинг достаточно условный, так как все зависит как от культуры вождения, так и от возможностей госинспекции: в разных областях и республиках обеспеченность средствами фиксации нарушений различная. Количество штрафов ГИБДД зависит от транзитного трафика, объема автопарка и других факторов.
Итак, в топ-10 самых "штрафоопасных" также были включены Москва, Тверская область, Республика Кабардино-Балкария, Рязанская область, Республика Алтай, Нижегородская, Воронежская, Калужская и Вологодская области.
Реже других штрафуют автомобилистов на Чукотке (0,12), в Чечне, Астраханской области, в Ненецком АО, Тюменской области и Республике Марий Эл, в Дагестане и на Алтае, на Ставрополье и в Оренбуржье.
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