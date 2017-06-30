Паспорт негражданина: В России появятся удостоверения для лиц без гражданства Лица без гражданства, приехавшие на определенный срок в Российскую Федерацию, могут получить удостоверения личности. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в правительстве и силовых ведомствах.

Как сообщают «Известия», разработкой самого документа занимается МВД. Уже известно, что внешне он будет похож на паспорт. …