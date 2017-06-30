В Российской Федерации в скором времени может появиться новая антитабачная норма. Курящим гражданам собираются запретить приближаться с сигаретой к подъездам многоквартирных домов ближе, чем на 10 метров.
Такую инициативу на рассмотрение Госдумы внесла группа членов Совфеда. Как говорят авторы предполагаемого новшества, после наложения официального запрета на курение в подъездах люди стали дымить прямо у входных дверей в подъезд. При этом живущие на первых этажах зачастую не могут открывать форточки для проветривания, так как не хотят дышать дымом.
Вместе с тем, некурящие жильцы вынуждены вдыхать вредные вещества, направляясь домой мимо дымящего на улице соседа. Считается, что установление новой нормы минимизирует нежелательные последствия для тех, кто не подвержен табачной зависимости.
|
Абонентов с «левыми» сим-картами будут лишать связи
В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект об ужесточении порядка продажи сотовыми операторами сим-карт. Поправки подразумевают, что операторы будут приостанавливать услуги для абонента, предоставившего неверные сведения при покупке сим-карты.
|
29 июня 2017, 02:09
|
В России может появиться новый вид ценных бумаг
В Госдуму внесен законопроект, регламентирующий процедуру обращения нового типа эмиссионных ценных бумаг – так называемых структурных расписок. Текст соответствующего документа уже опубликован.
|
29 июня 2017, 10:15
|
Долгий разговор: В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга
Госдума рассмотрит законопроект об отмене внутреннего роуминга на территории России. Как напомнили авторы инициативы, такой отказ сейчас является мировой тенденцией.
|
28 июня 2017, 02:07
|
Паспорт негражданина: В России появятся удостоверения для лиц без гражданства
Лица без гражданства, приехавшие на определенный срок в Российскую Федерацию, могут получить удостоверения личности. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в правительстве и силовых ведомствах.
|
27 июня 2017, 10:19
|
Сильное задымление: Роспотребнадзор назвал самые курящие российские регионы
|
27 июня 2017, 08:03
|
В Госдуму поступило 93 варианта присяги при приеме в гражданство РФ
|
26 июня 2017, 05:26
|
Цена затяжки: Курильщиков-нарушителей в 2016 году оштрафовали на 121 млн рублей
|
31 мая 2017, 11:04
|
Из Самары гонят дым: за кальяны и электросигареты начнут штрафовать
|
30 мая 2017, 03:14
|
Россия вошла в четверку стран-лидеров по смертности от курения
|
6 апреля 2017, 03:30