Сегодня последний день подачи налоговой декларации. Отчитаться должны граждане, получившие дополнительный доход, например, от продажи недвижимости или других активов, а также самозанятые. В противном случае им будут начислены штрафы и пени.
При этом раскошелиться в 2017 году, по всей видимости, придется и тем, кто когда-то открыл ИП, но никакую хозяйственную деятельность не вел. С таких предпринимателей могут взыскать все неоплаченные социальные взносы. Подобные прецеденты уже есть.
Чтобы этого избежать, эксперты рекомендуют просто закрыть ИП, если необходимость в нем уже отпала.
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