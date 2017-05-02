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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Пресс-секретарь Путина зарабатывает больше, чем президент

Пресс-секретарь Путина зарабатывает больше, чем президент

Одной из самых обсуждаемых тем в интернете в пятницу стали опубликованные данные деклараций о доходах первых лиц России.  Так, премьер-министр Дмитрий Медведев за год заработал 8,5 миллионов рублей. Президент Владимир Путин - чуть больше, около 8,8 миллионов. Причем, оба эти 

14 апреля 2017, 07:48
С россиян начали взыскивать налоги за долги

С россиян начали взыскивать налоги за долги

Россиянам, имеющим долги перед операторами связи, банками и структурами ЖКХ, придется заплатить подоходный налог. Иначе их занесут в перечень недобросовестных плательщиков, которым запрещено выезжать за границу.
Как сообщают отечественные СМИ, по сведениям компании «Ростелеком», с 1 января 2018 года вступают 

21 марта 2017, 09:53
Самарская строительная компания «СантТрансСтрой» уклонилась от уплаты 397 миллионов рублей

Самарская строительная компания «СантТрансСтрой» уклонилась от уплаты 397 миллионов рублей

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела по налогам. На скамье подсудимых окажутся директор и главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «СантТрансСтрой». Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость в размере свыше 397 миллионов рублей 

17 марта 2017, 07:24
СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб. в покер россиянина

СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб. в покер россиянина

Следственный Комитет возбудил уголовное дело против жителя Чебоксар, который выиграл 30 млн руб. в покер на международных турнирах. По информации следствия, он не платил налоги с выигрышей.
Как отмечают следователи, 36-летний гражданин выиграл деньги на соревнованиях по покеру, проводимых в 

17 марта 2017, 03:43
Проценты по банковским вкладам хотят обложить налогом

Проценты по банковским вкладам хотят обложить налогом

В России не планируют взимать подоходный налог с процентов по банковским вкладам, заявили в Министерстве финансов. С предложением вычитать НДФЛ с депозита выступил накануне Российский союз промышленников и предпринимателей. В организации посчитали, что новый сбор позволит устранить диспропорции в налогообложении 

17 марта 2017, 03:35
В России, несмотря на кризис, богачей становится больше

В России, несмотря на кризис, богачей становится больше

Несмотря на спад в экономике и кризис, в России выросло количество богатых россиян, такие выводы содержатся в отчете Федеральной налоговой службы по итогам 2014 года. Так, число налогоплательщиков, задекларировавших за прошлый год доход более 1 млрд рублей, возросло на 6 
24 июля 2015, 12:48
Депутатов планируют обязать отчитываться за личные покупки

Депутатов планируют обязать отчитываться за личные покупки

Отчитаются за покупки. Депутаты Самарской губернской думы рассмотрят в первом чтении законопроект о декларации личных расходов. Так можно назвать предложенные во время заседания комитета по законодательству поправки в документ о статусе парламентариев. Если изменения примут, то депутатам при совершении покупки 

15 февраля 2013, 12:03
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