Специальный социальный счет, недоступный для судебных приставов, может появиться у отдельных категорий должников. Отзыв российского кабмина на соответствующий законопроект уже готовит Министерство юстиции.
Казенные деньги, направляемые должникам в виде пособий и различных выплат, и прежде являлись недоступными для списания по долгам. Впрочем, это не мешало приставам время о времени нарушать закон. По их статистике, за 2016 год должникам пришлось вернуть 1,2 млн рублей, которые были списаны со счетов незаконно. Как объясняют свои действия сотрудники ФССП, они попросту не замечают, что деньги на общем банковском счете у неплательщика были казенные.
Чтобы не было в дальнейшем подобных проволочек, был разработан законопроект об открытии особого социального счета должникам. На него станут поступать пособия, выплаты и прочие неприкосновенные средства. Для кредиторов этот счет будет недоступен. И хотя проект, по мнению большинства экспертов, нуждается в доработках, сама идея нашла массу положительных отзывов.
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