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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
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Материалы по теме:

СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. безнадежных долгов россиян

СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. безнадежных долгов россиян

Как сообщают российские информагентства, до конца 2017 года из исполнительных производств о взыскании долгов объемом 2 трлн рублей будет закрыто примерно половина дел. Иными словами, приставы могут списать россиянам долгов перед банками на сумму до 1 трлн. Об этом рассказывают 

20 июля 2017, 12:18
В Самаре активировались лжеприставы

В Самаре активировались лжеприставы

В Самаре активировались лжеприставы, которые распространяют в жилых домах извещения со списками якобы должников. «В случае неявки к судебным приставам-исполнителям в трехдневный срок с момента обнаружения извещения, жилое помещение может быть вскрыто без участия хозяев», - указано в извещениях. В 

11 июля 2017, 11:25
Охота на алиментщика: Госдума разрешила приставам задерживать должников

Охота на алиментщика: Госдума разрешила приставам задерживать должников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий судебным приставам самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Об этом сегодня рассказывают российские СМИ.
По замыслу авторов новшества, этот законопроект даст возможность алиментщикам сразу осознать принцип неотвратимости административного наказания. 

7 июля 2017, 05:34
Должникам облегчат жизнь: Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу

Должникам облегчат жизнь: Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу

Народные избранники собираются принять поправки, подразумевающие увеличение порога задолженности для запрета на выезд за рубеж с 10 до 30 тысяч рублей. Об этом рассказывают "Известия". Новшество подготовлено в комитете по госстроительству и законодательству.
Законопроект может вступить в силу уже к 

4 июля 2017, 10:06
Невыездные: Около 1,6 млн россиян запрещено покидать страну из-за долгов

Невыездные: Около 1,6 млн россиян запрещено покидать страну из-за долгов

Порядка 1,6 миллиона россиян не имеют права выехать за границу по причине невыплаченных долгов. Эту цифру приводит глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.
По словам руководителя службы, ограничения в отношении такого количества наших соотечественников действовали на 1 

23 июня 2017, 08:06
Глава ФССП предложил изымать жилье у должников

Глава ФССП предложил изымать жилье у должников

Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов поддерживает инициативу об изъятии жилья у должников. По его словам, принятие законопроекта о конфискации жилья у закоренелых неплательщиков вполне оправдано, и это должно касаться не только злостных алиментщиков.
При этом, по словам руководителя ФССП, 

19 мая 2017, 05:26
В Самаре владельцев лодок и катеров проверят судебные приставы

В Самаре владельцев лодок и катеров проверят судебные приставы

Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов проверит граждан - владельцев речных судов -  на наличие различных задолженностей. Речь идет об алиментах, штрафах, долгах по ЖКХ и т.д., информирует пресс-служба ведомства.
 
В ходе акции «Должник» водителей речного транспорта будут останавливать 

11 мая 2017, 05:51
За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области

За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области

Ограничение на выезд наложено судебными приставами за неплатежи на сумму свыше 10 тысяч рублей. Долги "невыездных" граждан превышают 5 миллиардов рублей.
В майские праздники у них есть уникальная возможность за 3 часа вычеркнуть себя из "черного списка" и отправиться за 

3 мая 2017, 04:23
У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов

У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов

Судебные приставы арестовали дорогой автомобиль тольяттинца, задолжавшего деньги банку. По данным ведомства, в прошлом году мужчина взял кредит под залог автомобиля – иномарки Toyota Land Cruizer. Однако ссуду в положенном объеме и в соответствии с графиком не погашал. У мужчины 

24 марта 2017, 01:39
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