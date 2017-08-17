Должникам облегчат жизнь: Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу Народные избранники собираются принять поправки, подразумевающие увеличение порога задолженности для запрета на выезд за рубеж с 10 до 30 тысяч рублей. Об этом рассказывают "Известия". Новшество подготовлено в комитете по госстроительству и законодательству.

Законопроект может вступить в силу уже к …