По воздуху быстрее: СМИ узнали, когда в России беспилотники займутся доставкой товаров Российские интернет-магазины смогут в течение ближайших 8 лет освоить доставку товаров с помощью беспилотников. Как рассказывают «Известия», возможность внедрения до 2025 года новой схемы доставки прописана в проекте Стратегии развития электронной торговли в РФ.

Согласно перспективным планам, в России должна …