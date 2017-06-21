Российский концерн «Калашников» начал серийный выпуск бесшумного беспилотника ZALA 421-16Е2. Дрон создан компанией ZALA AERO (входит в структуру «Калашникова») для осуществления разведки.
Основной особенностью БПЛА оказалась относительно небольшая масса - 7,5 кг. При этом устройство имеет все необходимое для наблюдения с воздуха - камеру с 60-кратным увеличением и тепловизионным модулем с 10-кратной оптикой.
Работа конструкторов длилась почти два года. По словам экспертов, в мире нет аналогов ZALA 421-16Е2 по функционалу, простоте и надежности эксплуатации. Госиспытания должны состояться уже в этом году.
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