В 2019 году ожидается один из худших за всю историю наблюдения нерест на Волге, заявили в Росрыболовстве. Из-за режима регулирования водоемов последние 10 лет процесс икрометания у рыб и так происходит неэффективно, но в этом году нерест будет совсем плохим. Это приведет к тому, что волжской рыбы у россиян не будет несколько лет. И трудно прогнозировать, когда ее популяции восстановятся. Как уже сообщала ТЕРРА, ранее Средневолжское территориальное управление Росрыболовства возбудило административное расследование из-за обмеления в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. В начале мая уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал до отметки 49 метров, что ниже нормы почти на 4 метра. Пострадала рыба, которая в мае нерестится в Волге и в ее притоках. Кроме Самары, резкое падение уровня воды зафиксировали в районе Тольятти, Костромы, Твери, Саратова и Астрахани. По мнению экспертов, к печальным последствиям привели ошибочный прогноз синоптиков о ходе прохождения паводка и действия гидрологов. Ранее в Институте экологии Волжского бассейна заявили, - цитата - что «губернаторы пострадавших приволжских городов должны объединиться и обратиться в суд на тех, кто допустил обезвоживание волжских берегов, да еще и в период нереста рыбы».
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Главное нарушение …
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4 марта 2019, 10:07
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14 апреля 2017, 03:58
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В самарском подразделении Росрыболовства остранили начальника
Владимир Кадушников, начальник службы территориального отдела Росрыболовства по Самарской области, отстранен от должности. Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства с приставкой и. о. пока руководит Алексей Забурдаев.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», в середине февраля глава федерального агентства по рыболовству Илья …
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29 марта 2017, 11:12
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