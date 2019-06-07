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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

В воздухе Тольятти зафиксировали высокое содержание формальдегида

В воздухе Тольятти зафиксировали высокое содержание формальдегида

Серьёзные экологические проблемы в Комсомольском районе Тольятти. За неделю там трижды фиксировалось превышение "предельно допустимой концентрации" формальдегида в воздухе. Это бесцветный газ с резким запахом. Хроническое отравление формальдегидом может спровоцировать аллергию, приступы астмы, кашель, раздражение глаз, носа, горла и кожи, 

6 июня 2019, 09:21
В «Волгаре» открыли пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха

В «Волгаре» открыли пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха

В Куйбышевском районе Самары, по данным экологов, самая неблагополучная в регионе обстановка с загрязнением воздуха. Из 80 случаев вредных выбросов, зафиксированных в губернии по итогам 2018 года, более 50 были именно на этой территории. В ситуацию уже вмешался губернатор - 
5 июня 2019, 10:47
В Самарской области мусорный регоператор сбрасывал загрязненные сточные воды в озеро

В Самарской области мусорный регоператор сбрасывал загрязненные сточные воды в озеро

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выиграла суд против оператора по обращению с коммунальными отходами — компании «Экостройресурс». Как сообщили в надзорном ведомстве, организация сбрасывала в озеро Безымянное сточные воды с превышением нормативов концентраций загрязняющих веществ. После проверки природоохранный прокурор обратился 
5 июня 2019, 05:15
Самарец выудил из Волги огромного жереха

Самарец выудил из Волги огромного жереха

Отличный улов выудил на днях самарский рыбак Алексей Голеусов. Попытать удачу мужчина решил на правом берегу Волги.

«Давно хотел здесь половить именно с берега для разнообразия. Как оказалось, не зря. Телу приятно, отдыхаешь душой», - рассказывает Алексей.

По его словам, клевать начало 

5 июня 2019, 03:21
Экологи: на Земле может повториться «Великое вымирание»

Экологи: на Земле может повториться «Великое вымирание»

250 миллионов лет назад на планете погибло 90% живых существ.
5 июня 2019, 02:24
Рыбак выудил почти метровую щуку в Самарской области

Рыбак выудил почти метровую щуку в Самарской области

Житель Самарской области Василий Сазонов стал обладателем крупного улова за день до того, как в регионе вступил в силу запрет на рыбалку в период нереста. Мужчина выудил из Волги гигантскую щуку. Ее длина составила 97 сантиметров, а вес – около 
23 апреля 2019, 03:28
С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено

С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено

С 11 марта изменится расписание движения судов на воздушной подушке. Это связано с наступлением межнавигационного периода. Первый рейс «амфибий» из Самары будет отправляться в 6:30, а в 19:30 будет уходить последний борт из Рождествено. Суда будут курсировать с интервалом в 
7 марта 2019, 11:13
Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

В Ставропольском районе в субботу, 2 марта, на Волге напротив поселка Луначарский заблудились два рыбака. Мужчины отправились на рыбалку на мотособаке, но на расстоянии около шести километров от берега мотобуксировщик увяз в снегу. Из-за сильной метели мужчины не смогли добраться 
4 марта 2019, 11:39
Китайские овощеводы пойманы на воровстве воды

Китайские овощеводы пойманы на воровстве воды

В Самарской области впервые за причинение ущерба экологии пойманы с поличным подпольные китайские овощеводы. В момент проведения рейда представителей управления Росрыболовства и силовиков нелегальные фермеры из Поднебесной занимались несанкционированным забором воды из реки Кинель у села Красносамарское.

Главное нарушение 
4 марта 2019, 10:07
В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области инспекторы рыбоохраны объявили войну браконьерам. Сотрудники Росрыболовства и других профильных ведомств проводят операцию «Нерест-2017», направленную на выявление граждан, использующих незаконные методы ловли. С начала мая уже поймали 214 нарушителей. Причем шестнадцати из них грозит уголовная ответственность. У 

30 мая 2017, 11:42
Скандал в рыбнадзоре: экс-начальник будет судиться с депутатом и рыбаком

Скандал в рыбнадзоре: экс-начальник будет судиться с депутатом и рыбаком

Новый поворот в скандале, который разгорелся вокруг местного управления Росрыболовства. Владимир Кадушников, возглавлявший отдел рыболовства средневолжского территориального управления, готовит иск в суд «О защите чести и достоинства» к председателю правления общественной организации «Рыбаки Самарской области» Сергею Карпову и депутату сызранской 
14 апреля 2017, 03:58
В самарском подразделении Росрыболовства остранили начальника

В самарском подразделении Росрыболовства остранили начальника

Владимир Кадушников, начальник службы территориального отдела Росрыболовства по Самарской области, отстранен от должности. Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства с приставкой и. о. пока руководит Алексей Забурдаев.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», в середине февраля глава федерального агентства по рыболовству Илья 
29 марта 2017, 11:12
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