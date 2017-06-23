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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Глава ФССП предложил изымать жилье у должников

Глава ФССП предложил изымать жилье у должников

Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов поддерживает инициативу об изъятии жилья у должников. По его словам, принятие законопроекта о конфискации жилья у закоренелых неплательщиков вполне оправдано, и это должно касаться не только злостных алиментщиков.
При этом, по словам руководителя ФССП, 

19 мая 2017, 05:26
Выбить долг: Число жалоб на коллекторов в России выросло в 10 раз

Выбить долг: Число жалоб на коллекторов в России выросло в 10 раз

Примерно в десять раз с начала 2017 года увеличилось число жалоб от должников на действия коллекторов в ФССП, рассказывают «Известия». Если в январе зафиксировано 326 обращений, то в апреле их количество достигло 3126.
Сейчас приставы рассмотрели лишь треть сигналов, из 

17 мая 2017, 11:20
В Самаре владельцев лодок и катеров проверят судебные приставы

В Самаре владельцев лодок и катеров проверят судебные приставы

Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов проверит граждан - владельцев речных судов -  на наличие различных задолженностей. Речь идет об алиментах, штрафах, долгах по ЖКХ и т.д., информирует пресс-служба ведомства.
 
В ходе акции «Должник» водителей речного транспорта будут останавливать 

11 мая 2017, 05:51
За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области

За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области

Ограничение на выезд наложено судебными приставами за неплатежи на сумму свыше 10 тысяч рублей. Долги "невыездных" граждан превышают 5 миллиардов рублей.
В майские праздники у них есть уникальная возможность за 3 часа вычеркнуть себя из "черного списка" и отправиться за 

3 мая 2017, 04:23
ФССП предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем

ФССП предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем

Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код.
В тексте письма предлагается загрузить архивный файл содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами. Скачивая такой архив, вы подвергаете 

10 февраля 2017, 11:56
Пять самарских УК попали в федеральный антирейтинг должников

Пять самарских УК попали в федеральный антирейтинг должников

5 управляющих компаний из Самарской области попали в федеральный антирейтинг должников за энергоресурсы. Исследование опубликовала ассоциация «Совет производителей энергии». По ее данным, в ноябре общая дебиторская задолженность перед 10 ведущими генерирующими компаниями России превысила 157 млрд рублей за поставленное тепло 

14 декабря 2016, 10:02
В Самарской области приставы закрыли ферму с зараженными овцами

В Самарской области приставы закрыли ферму с зараженными овцами

Об этом рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП). «Глава фермерского хозяйства пожалел поголовье больных овец, чем подверг опасности  жителей Богатовского района», - сообщили в ведомстве.

Всего на ферме держали больше 550 овец. Был установлен карантин. Зараженных инфекционным эпидидимитом 

20 мая 2016, 01:46
Посольство России: У россиян могут возникнуть проблемы при въезде в Великобританию

Посольство России: У россиян могут возникнуть проблемы при въезде в Великобританию

Сотрудники ведомства предупреждают соотечественников: даже если у вас есть действующая виза, это не освободит вас от дополнительных вопросов по прибытии в Великобританию. В качестве примера был приведен случай в аэропорту Лондона, где без видимых оснований была задержана россиянка. Ее проверяли 
4 августа 2015, 01:12
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