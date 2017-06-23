Порядка 1,6 миллиона россиян не имеют права выехать за границу по причине невыплаченных долгов. Эту цифру приводит глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.
По словам руководителя службы, ограничения в отношении такого количества наших соотечественников действовали на 1 мая 2017 года. Исходя из сложившейся ситуации, ФССП приняла ряд мер по упрощению процедуры снятия временного ограничения на выезд за границу.
При этом в погранслужбу ФСБ в ежедневном режиме отправляются реестры россиян, выплативших задолженности и опять получивших разрешение на выезд. Кстати, по статистике, на конец первого квартала этого года, "невыездные" граждане задолжали свыше одного триллиона рублей.
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