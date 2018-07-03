29 июня 2018 года на площадке ТАСС состоялось подписание соглашения между Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) сроком на 3 года о сотрудничестве в области добровольной сдачи донорской крови в рамках государственной программы «Служба крови».
Документ подписали Первый вице-президент Союза, Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев и руководитель ФМБА Владимир Уйба.
Перед подписанием состоялась пресс-конференция, в ходе которой Владимир Гутенев и Владимир Уйба рассказали об участии российских машиностроителей в донорском движении и развитии сотрудничества между двумя организациями.
Владимир Гутенев, возвращаясь к истории проекта, отметил, что 6 лет назад Президент Союза машиностроителей России Сергей Чемезов выдвинул на заседании Союза инициативу по участию в программе развития донорского движения, которая вызвала у всех членов организации единодушное одобрение. Было принято решение, что машиностроители будут участвовать в такой важной и нужной для россиян программе. И 6 лет назад было подписано первое соглашение с ФМБА, направленное на развитие донорского движения среди работников предприятий машиностроительного комплекса в рамках государственной программы «Служба крови».
«Союз машиностроителей России реализует большое количество общественно значимых проектов и программ, направленных на развитие образования, на наставничество, поддержку творческой молодежи – это и школьная олимпиада «Звезда», которую в прошлом году отметил Президент России, это «Дни без турникетов», это и мощный молодежный форум «Инженеры будущего», и многие другие проекты, - рассказал Владимир Гутенев. - Все они очень важны и нужны для учащейся молодежи, для работников предприятий, они многое дают. Но у людей существует и потребность что-то отдавать – делиться кровью, делиться своим временем, своими усилиями. Не случайно у нас сейчас активно развивается волонтерское движение, и самым чистым, самым благородным его направлением является донорство. Ведь, по статистике, в России ежегодно в переливании крови нуждается более полутора миллионов человек!» Именно поэтому, добавил Владимир Гутенев, Союз машиностроителей начал сотрудничество в этой области с ФМБА.
Владимир Гутенев акцентировал внимание на том, что в соответствии с установкой Президента России Владимира Путина о диверсификации оборонного производства, сегодня многие предприятия оборонно-промышленного комплекса – члены Союза машиностроителей России связаны с производством гражданского медицинского оборудования и техники, а также с реализацией фармацевтической программы, и это дает возможность Союзу развивать проекты в области медицины и сохранения здоровья россиян.
Он подчеркнул, за 6 лет действия соглашения проведено свыше 3000 мероприятий, было собрано 240 тыс. доз крови. Программой охвачены практически все регионы, где есть отделения Союза, - 59. «Мы рады, что члены нашего Союза от души делятся своей кровью на безвозмездной основе, помогают незнакомым людям», - поделился своим мнением Владимир Гутенев. Он выразил надежду, что волонтерское движение, «вершиной, эталоном которого является донорство», в нашей стране будет успешно развиваться.
Владимир Уйба, в свою очередь, подчеркнул важное значение донорства как критерия высоких моральных качеств человека – «каждый, кто приходит сдавать кровь, спасает человека, и не одного. Донорство делает членов наших организаций лучше». Руководитель ФМБА рассказал, что на первоначальном этапе стояла проблема – как «повернуть» людей в сторону донорства. И была цель – найти долгосрочных партнеров в этой области, коим и выступил Союз машиностроителей России.
Владимир Уйба высказался о необходимости продолжать пропаганду безвозмездного донорского движения, поскольку доноров у нас в стране все равно не хватает. «Важно, что руководители на местах осознают это, и нам не приходится их «подталкивать». 30 наших самых активных региональных субъектов ведут сегодня активную работу по продвижению донорского движения», - заметил Владимир Уйба. - У нас ни в одном регионе нет проблем со сдачей крови, мы накопили достаточные запасы, которых хватит в случае каких-то крупномасштабных ЧП или стихийных бедствий». Вскоре, как сообщил Владимир Уйба, совместно с Ростехом будет запущен завод по переработке препаратов крови (переработке плазмы) в г. Кирове. Планируется, что в 2019 году будет построена 1 очередь. «Нужно построить несколько таких заводов, - и это позволит снизить стоимость препаратов», - отметил Владимир Уйба.
Он также напомнил, что в рамках еще одного соглашения с Союзом машиностроителей России в 2017 году была проведена акция по вакцинации от гриппа работников предприятий – членов Союза машиностроителей России.
Подводя итоги, Владимир Гутенев подчеркнул, что подписывая каждые три года соглашение с ФМБА, они выносят на суд общественного мнения результаты этой акции и рассказывают о планах. «Сейчас мы ставим цель перед Аппаратом Союза машиностроителей России пропагандировать в регионах донорское движение, с тем, чтобы оно охватывало все больше и больше наших членов. Надеюсь, что к следующему подписанию наши цифры удвоятся. Я бы сказал, что это большое счастье – делиться своей кровью с незнакомыми людьми, которые в этом нуждаются», – резюмировал Владимир Гутенев.
Справочно.
С момента первого соглашения с июня 2012 года по июнь 2018 года заключено 35 соглашений между региональными отделениями и местными станциями переливания крови.
9 июня 2012 года в Москве Союз машиностроителей России и Федеральное медико-биологическое агентство подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве по добровольной сдаче донорской крови в рамках государственной программы «Служба крови».
29 июня 2018 года подписано очередное соглашение сроком еще на три года.
По имеющейся информации, количество доноров на 1000 человек в России еще отстает от показателей других стран – если в России на 1000 населения приходится 14-15 доноров, то в Европе – 45, а в Америке – 60.