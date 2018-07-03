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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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С экватора запустят 3 самарские ракеты «Союз – СТ» в 2018 году

С экватора запустят 3 самарские ракеты «Союз – СТ» в 2018 году

До конца этого года с космодрома Куру во Французской Гвиане стартуют три российских ракеты «Союз-СТ». На 6 октября предварительно назначен старт «Союза» с европейским метеоспутником MetОp-С на борту, сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источники. В ноябре на 
26 июня 2018, 11:52
В блогах: «Важное изменение, касающееся поддержки автопроизводителей»

В блогах: «Важное изменение, касающееся поддержки автопроизводителей»

Депутат Государственной думы от Самарской области, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев сообщает на своей странице в "Фейсбуке", что при обсуждении поправок в бюджет они вместе с коллегой Альфией Когогиной внесли важное изменение в законопроект, касающееся поддержки автопроизводителей: 
19 июня 2018, 08:00
Машиностроители обсудили работу в условиях санкционного давления

Машиностроители обсудили работу в условиях санкционного давления

Главной темой расширенного заседания 
8 июня 2018, 02:27
В блогах: «В условиях санкционного давления»

В блогах: «В условиях санкционного давления»

Депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев сообщил в "Фейсбуке", что в Москве прошло совместное заседание Бюро Союза машиностроителей России и ассоциации «Лига оборонных предприятий». «Подвели итоги, обсудили работу в 
8 июня 2018, 10:31
Главы ведущих корпораций машиностроения обсудят работу в условиях санкционного давления

Главы ведущих корпораций машиностроения обсудят работу в условиях санкционного давления

В Москве в среду, 6 июня, состоится расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Заседание будет посвящено теме «Российское машиностроение в условиях наращивания санкционного давления: вызовы и возможные ответы». Участники заседания: генеральный директор ГК 

5 июня 2018, 04:33
ПМЭФ-2018: Самарская область и «КамАЗ» заключили соглашение

ПМЭФ-2018: Самарская область и «КамАЗ» заключили соглашение

Глава региона Дмитрий Азаров работает в эти дни на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге – ПМЭФ-2018. Самарск­ая об­ласть представлена там своими про­ектами и инвест­иционным потенциалом. К подписанию подготовлено почти 20 соглашен­ий о сотрудничестве. Глава реги­о­на выделил договор с Аген­тством по 

25 мая 2018, 04:54
Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении

Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении

Государственная дума приняла законопроект о контрсанкциях в третьем чтении. Теперь его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин. Напомним, документ позволяет главе государства вводить санкции против США и их союзников в ответ на «недружественные действия в отношении России». 

22 мая 2018, 03:23
Реготделение «СоюзМаш» и областная станция переливания крови подписали соглашение о сотрудничестве

Реготделение «СоюзМаш» и областная станция переливания крови подписали соглашение о сотрудничестве

Свыше 220 тысяч человек, работающих более чем на пяти сотнях предприятий машиностроительной отрасли, приняли участие в совместной программе Федерального медико-биологического агентства и общественной организации «Союз машиностроителей России» по добровольной сдаче крови. Она активно работает и в Самарской области. В среду 

17 мая 2018, 10:12
Трое самарцев передали свои сердца другим людям

Трое самарцев передали свои сердца другим людям

Самарская область заняла третье место по развитию службы координации донорства органов в России. Результаты работы регионального центра трансплантации были признаны одними из лучших в Москве на заседании профильной комиссии Министерства здравоохранения. Врачи губернии помогли осуществить шесть межрегиональных трансплантаций сердца и 

29 мая 2017, 04:03
В Британии разрешат выращивать человеческие органы в животных

В Британии разрешат выращивать человеческие органы в животных

В ближайшее время британское правительство примет новый законопроект, согласно которому ученые получат разрешение на выращивание донорских органов для людей в овцах и свиньях. Таких животных будут называть химерами.   
Научный комитет британского Хоум-офиса в настоящее время готовит к публикации первое 
12 января 2016, 02:39
Шведских доноров крови благодарят по СМС за спасенные жизни

Шведских доноров крови благодарят по СМС за спасенные жизни

В Швеции нашли новый способ мотивировать жителей страны добровольно сдавать кровь. В стране запущена специальная система уведомлений. Как только человек, пожертвовавший кровь, выходит из медпункта, ему приходит СМС с благодарностью. Второе сообщение поступает, когда с кровью работают медики. Благодаря такому 
22 июня 2015, 06:38
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