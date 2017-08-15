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«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Сбербанк снизил ставки и первый взнос по ипотеке

Сбербанк снизил ставки и первый взнос по ипотеке

Сбербанк уменьшил ставки по ипотеке, а  также величину первоначального взноса. Об этом информируют российские агентства. Как отмечается, с 10 августа банк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на приобретение жилья в новостройках и квартирах на вторичном рынке.
Снижение составляет от 

10 августа 2017, 02:01
В Самаре может подорожать новое жилье

В Самаре может подорожать новое жилье

Цены на квартиры в самарских новостройках могут вырасти. И это при том, что в последние месяцы квадратные метры только дешевели. По мнению экспертов, на это могут повлиять сразу несколько факторов. Во-первых, объемы выдачи ипотеки в России выросли до рекордных показателей 

4 августа 2017, 10:33
Платим меньше: Россияне сократили расходы на ипотеку

Платим меньше: Россияне сократили расходы на ипотеку

За последний год граждане России сократили расходы на ипотеку. По последним данным, в первом квартале 2017-го отношение платежей по ипотеке к доходам заемщиков по сравнению с таким же периодом 2016-го уменьшилось на 4 п.п. и оказалось на уровне 45% зарплаты. 

12 июля 2017, 12:21
Ипотечников поддержат: Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам могут запустить в июле

Ипотечников поддержат: Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам могут запустить в июле

Новый цикл программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стартует в июле. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
Как отмечается, из правительственного резервного фонда будет направлено дополнительно 2 млрд рублей. Средства предыдущей 

5 июля 2017, 01:18
Людям с ВИЧ разрешат растить чужих детей?

Людям с ВИЧ разрешат растить чужих детей?

Правительство России разрешит усыновлять детей ВИЧ-инфицированным. Как пишут федеральные СМИ, соответствующее распоряжение за подписью премьера Дмитрия Медведева будет опубликовано 2 мая.

Документ подразумевает, что граждане с вирусом иммунодефицита будут иметь право на усыновление в случае, если они проходят терапию и не 

28 апреля 2017, 02:30
Пресс-секретарь Путина зарабатывает больше, чем президент

Пресс-секретарь Путина зарабатывает больше, чем президент

Одной из самых обсуждаемых тем в интернете в пятницу стали опубликованные данные деклараций о доходах первых лиц России.  Так, премьер-министр Дмитрий Медведев за год заработал 8,5 миллионов рублей. Президент Владимир Путин - чуть больше, около 8,8 миллионов. Причем, оба эти 

14 апреля 2017, 07:48
Дмитрий Медведев постановил повысить тариф системы «Платон»

Дмитрий Медведев постановил повысить тариф системы «Платон»

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон». Он увеличится на 25 процентов, сообщается на сайте федерального кабмина.

Размер платы для большегрузов за километр пути составит 1 рубль 91 копейку. Решение принято по результатам встречи 
24 марта 2017, 02:46
АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 10,25%

АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 10,25%

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию уменьшило ставки по ипотечным кредитам до минимальной величины за весь период ипотечного кредитования в РФ. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на АИЖК.
Ипотечный кредит на возводимое жилье можно будет оформить по ставке от 

13 марта 2017, 02:28
Должников «Платона» из России не выпустят

Должников «Платона» из России не выпустят

Водители большегрузов, имеющие неоплаченные штрафы в системе «Платон», теперь не смогут пересечь границу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Полномочия по контролю получили таможенные органы. Если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксируют, когда дальнобойщик покинет пределы России, он вернется 

28 декабря 2016, 02:37
Объем выдачи ипотечных кредитов в России с начала года вырос на треть

Объем выдачи ипотечных кредитов в России с начала года вырос на треть

Согласно последним статистическим данным, объем ипотечных кредитов, выданных в России за январь-октябрь этого года, составил 1,15 трлн рублей. Это на 32% выше аналогичного прошлогоднего показателя, отмечают эксперты АИЖК.
Главным фактором развития ипотеки специалисты называют уменьшение процентных ставок в экономике. Как 

21 ноября 2016, 12:36
Строительство жилья все больше зависит от ипотечного кредитования

Строительство жилья все больше зависит от ипотечного кредитования

В 2013 г. банки выдали 800 000 ипотечных кредитов на 1,35 трлн руб., оценивает Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. За год банки нарастили выдачу ипотеки на 30,8% – в денежном выражении, и на 15,5% – в количественном, отмечают "Ведомости".

Причем, как 

30 января 2014, 10:36
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