Соответствующее постановление подписал председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Напомним, первоначальная версия документа появилась в нашей стране в 2015 году. Благодаря этому сохранить свое единственное жилье смогли почти 19 тыс. социально незащищенных граждан, среди которых семьи с несовершеннолетними детьми, инвалидами и ветераны боевых действий.
В новой редакции программы, в частности, уточнены предъявляемые требования. Так, принять участие в программе смогут заемщики, у которых с момента получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию прошло не менее 12 месяцев, а ежемесячный платеж по кредиту увеличился не менее чем на 30%. При этом залоговое жилье должно быть единственным в семье залогодателя. Базовый объем помощи от государства составит 30% остатка суммы кредита, но не более 1,5 млн. рублей. По решению межведомственной комиссии в исключительных случаях эта сумма может быть увеличена, но не более чем в два раза, сообщает АИЖК.
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