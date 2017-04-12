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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Появилось видео с места взрыва в Ростове-на-Дону

Появилось видео с места взрыва в Ростове-на-Дону

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Появилось сообщение о взрыве возле школы в центре Ростова-на-Дону

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В СК назвали имя исполнителя теракта в Петербурге

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Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге

Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге

Самарская делегация, отправившаяся в Санкт-Петербург, для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость», 3 апреля чудом не оказалась в эпицентре взрыва. Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева, которая стала лауреатом федерального конкурса ОНФ и была одной из участниц форума, рассказала, что в 

4 апреля 2017, 04:02
В гостинице Приэльбрусья умер самарец, его знакомая потеряла память

В гостинице Приэльбрусья умер самарец, его знакомая потеряла память

Следователи Кабардино-Балкарии начали проверку по факту смерти туриста из Самары. Тело обнаружили 24 марта в номере гостиницы, в который мужчина заселился днем ранее.

По данным следствия, жители отеля почувствовали странный запах, исходящий из номера самарца. 

В комнате обнаружили двух людей. Позже выяснилось, 

4 апреля 2017, 02:40
В Самаре мать и сын сгорели в частном доме

В Самаре мать и сын сгорели в частном доме

Самарские следователи проводят проверку по факту гибели семьи в Кировском районе. В воскресенье, 2 апреля, в частном доме на улице Бортмехаников произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 5 часов 25 минут. К месту ЧП направили 10 единиц 

3 апреля 2017, 11:31
В Самаре 25-летняя девушка замерзла насмерть на улице

В Самаре 25-летняя девушка замерзла насмерть на улице

Вчера, 1 апреля, в Самаре случайные прохожие обнаружили девушку без сознания во дворе одного их домов по улице Зеленой.  Горожане вызвали сотрудников полиции и скорую помощь.

По словам очевидцев, специалисты оперативных служб быстро прибыли на место. Медики пытались реанимировать 
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В Самаре, возможно, готовили теракт: обнаружены 2 килограмма взрывчатки, задержаны 53 человека

В Самаре, возможно, готовили теракт: обнаружены 2 килограмма взрывчатки, задержаны 53 человека

Сегодня, 29 апреля, в Самаре произошло чрезвычайное событие. Как передает портал «Life», в микрорайоне «Красный Пахарь» сотрудниками ФСБ при поддержке спецназа были задержаны 53 члена исламского объединения, а также обезврежены 2 килограмма взрывчатки.

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Переживший теракты в Бостоне и Париже американец ранен в Брюсселе

Молодой гражданин США, миссионер-мормон, 19-летний Мэйсон Уэллс (Mason Wells) выжил после трех терактов. Вчера он был ранен в аэропорту Брюсселя (Бельгия). Ранее уже пережил теракты в Бостоне и Париже. Об этом в интервью американским журналистам рассказал отец пострадавшего Чад 
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Каждые 40 минут в результате домашнего насилия погибает 1 россиянка

Каждые 40 минут в результате домашнего насилия погибает 1 россиянка

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По имеющимся данным, ежегодно в России 

25 ноября 2014, 11:50
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