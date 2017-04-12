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В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео
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6 апреля 2017, 04:57
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Момент взрыва у ростовской школы сняли на видео
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6 апреля 2017, 03:55
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Появилось видео с места взрыва в Ростове-на-Дону
В Сети появилось видео и фотографии с места взрыва в Ростове-на-Дону. Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло рано утром 6 апреля около школы в центре города. Ранен мужчина без определенного места жительства. По данным силовых структур, у него в …
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6 апреля 2017, 02:30
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В Чапаевске проводят проверку по факту гибели людей на пожаре
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6 апреля 2017, 11:18
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Появилось сообщение о взрыве возле школы в центре Ростова-на-Дону
В четверг, 6 апреля, в центре Ростова произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, ЧП произошло примерно в семь часов утра около школы на улице Социалистической. Есть пострадавший. По сведениям источника, это мужчина. …
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6 апреля 2017, 10:26
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В СК назвали имя исполнителя теракта в Петербурге
Установлена личность мужчины, устроившего взрыв в Санкт-Петербурге. Предполагаемый смертник - Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России во вторник, 4 апреля. Версию подтверждают результаты генетической экспертизы и видео, записанное с помощью камер наблюдения. 3 апреля примерно …
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4 апреля 2017, 05:57
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Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге
Самарская делегация, отправившаяся в Санкт-Петербург, для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость», 3 апреля чудом не оказалась в эпицентре взрыва. Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева, которая стала лауреатом федерального конкурса ОНФ и была одной из участниц форума, рассказала, что в …
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4 апреля 2017, 04:02
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В гостинице Приэльбрусья умер самарец, его знакомая потеряла память
Следователи Кабардино-Балкарии начали проверку по факту смерти туриста из Самары. Тело обнаружили 24 марта в номере гостиницы, в который мужчина заселился днем ранее.
По данным следствия, жители отеля почувствовали странный запах, исходящий из номера самарца.
В комнате обнаружили двух людей. Позже выяснилось, …
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4 апреля 2017, 02:40
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В Самаре мать и сын сгорели в частном доме
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3 апреля 2017, 11:31
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В Самаре 25-летняя девушка замерзла насмерть на улице
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2 апреля 2017, 06:42
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В Самаре, возможно, готовили теракт: обнаружены 2 килограмма взрывчатки, задержаны 53 человека
Сегодня, 29 апреля, в Самаре произошло чрезвычайное событие. Как передает портал «Life», в микрорайоне «Красный Пахарь» сотрудниками ФСБ при поддержке спецназа были задержаны 53 члена исламского объединения, а также обезврежены 2 килограмма взрывчатки.
Чекисты получили информацию о том, …
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29 апреля 2016, 08:25
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Переживший теракты в Бостоне и Париже американец ранен в Брюсселе
Молодой гражданин США, миссионер-мормон, 19-летний Мэйсон Уэллс (Mason Wells) выжил после трех терактов. Вчера он был ранен в аэропорту Брюсселя (Бельгия). Ранее уже пережил теракты в Бостоне и Париже. Об этом в интервью американским журналистам рассказал отец пострадавшего Чад …
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23 марта 2016, 11:58
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Каждые 40 минут в результате домашнего насилия погибает 1 россиянка
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25 ноября 2014, 11:50