Компания Tesla откроет представительство в РФ К концу 2017 года корпорация Tesla может создать свое представительство в России. После этого в Москве может появиться первый в нашей стране официальный дилерский центр всемирно известного бренда.

Основатель и руководитель компании Moscow Tesla Club Алексей Еремчук проинформировал журналистов, что …