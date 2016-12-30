Предприятие Nissan в Москве начнет выпуск кроссовера Terrano. Автоновинка появится у дилеров уже в 2017 году. Более подробные сведения об этой модели должны быть обнародованы вскоре после новогодних праздников.
Сейчас поколение Nissan Terrano представлено в нашей России в четырех основных комплектациях. Это версии Comfort, Elegance, Elegance Plus и Tekna. Стоимость транспортного средства находится в диапазоне от 893 000 до 1 167 000 рублей.
Автомобиль оснащен двигателями двух видов. Бензомотор объемом 1,6 л имеет мощность 114 л.с., переднеприводную систему и пятиступенчатую МКПП. Также отечественные автолюбители получают возможность купить Nissan Terrano с двухлитровым мотором мощностью 143 л.с., системой полного привода и АКПП.
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