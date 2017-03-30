4
22
11
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Крыму ученые нашли свидетельство чувства прекрасного у неандертальцев

В Крыму ученые нашли свидетельство чувства прекрасного у неандертальцев

Обнаруженная на крымской палеолитической стоянке Заскальная VI кость ворона со специфическими насечками говорит о наличии чувства прекрасного у неандертальцев. Как рассказывает издание PLOS ONE, такое умозаключение сделала международная группа археологов, работающая в этом регионе.
Находка, на которую наткнулись исследователи в 

30 марта 2017, 03:42
Ученые: Кислородное голодание снижает умственные способности человека

Ученые: Кислородное голодание снижает умственные способности человека

Британские ученые установили взаимосвязь между насыщением кислородом и уровнем человеческого интеллекта. Как утверждается, на умственные способности людей оказывают влияние хирургические процедуры, во время которых пациент определенное время находится под анестезией.
В силу того, что кислородное голодание нередко встречается у альпинистов, 

30 марта 2017, 03:38
Ученые определили, какие эмоции испытывают собаки

Ученые определили, какие эмоции испытывают собаки

Ученые из Нью-Йоркского университета в процессе недавних исследований узнали, что собаки способны испытывать не только радость или обиду, а имеют гораздо более широкий спектр чувств. Например, эти животные остро чувствуют свою вину.
Специалисты отмечают: если пес сделал что-то запрещенное, то 

30 марта 2017, 12:06
Ученые обнаружили «двойника» Земли с адскими условиями жизни

Ученые обнаружили «двойника» Земли с адскими условиями жизни

Американские ученые обнаружили в созвездии Весов планету с невыносимыми условиями жизни, существование на которой, однако, вполне возможно. Речь идет о красном карлике под наименованием Глизе 581С.
Небесное тело способно оказаться адекватной заменой Солнцу. При этом скалистая планета, которая перемещается вокруг 

30 марта 2017, 09:45
Ученые: пауки могут съесть человечество за 1 год

Ученые: пауки могут съесть человечество за 1 год

Группа европейских ученых провела серию исследований и пришла к выводу, что пауки способны съесть людей всего за один год. В реальности такой сценарий гибели человечества маловероятен, однако итоги работы специалистов весьма любопытны.
В ходе анализа большого массива данных биологи установили, 

30 марта 2017, 09:42
Ученые нашли в зеленом чае вещество, уничтожающее сразу два вида рака

Ученые нашли в зеленом чае вещество, уничтожающее сразу два вида рака

Немецкие ученые установили, что в зеленом чае есть составляющие, которые способны уничтожить 2 вида онкологии. Как было выявлено в ходе продолжительного исследования, вещество галлат эпигаллокатехина способно победить раковые клетки.
Эксперименты показали: при попадании этого соединения на очаг локализации клеток, свыше 

13 марта 2017, 09:54
В России создано уникальное «космическое» лекарство от рака

В России создано уникальное «космическое» лекарство от рака

Российским ученым удалось первым в мире вырастить специальный белок, способный бороться со всеми видами злокачественных опухолей, включая поздние стадии болезней.  «Лабораторией» для  создания уникального средства послужила МКС, где были размещены капиллярные трубки с исходным материалом.

 

Ученые всего мира, пытаясь победить рак, 

3 марта 2017, 05:06
В 2016 году от рака умерло около 6 тысяч жителей региона

В 2016 году от рака умерло около 6 тысяч жителей региона

По предварительным оценкам, в прошлом году от рака умерло около 6 тысяч жителей региона. Это 40% от вновь выявленных. Поэтому важно вовремя обнаружить опухоль и не заниматься самолечением.
Симптомами рака могут стать беспричинная потеря веса, длительное повышение температуры, которая не 

31 января 2017, 04:51
На этой неделе весь мир отметит международный День борьбы против рака

На этой неделе весь мир отметит международный День борьбы против рака

В конце этой недели весь мир отметит международный День борьбы против рака. Это заболевание - одна из самых частых в мире причин смерти. Опаснее только инсульты и инфаркты. В Самарской области, по результатам прошлого года, онкология у 84 тысяч жителей. 

30 января 2017, 05:49
Ученые: Депрессия на 32% увеличивает риск смерти от рака

Ученые: Депрессия на 32% увеличивает риск смерти от рака

Английские ученые в процессе длительных исследований узнали, что подавленное настроение и депрессия могут оказаться причиной появления раковых опухолей. Об этом рассказывают зарубежные научные издания.
В Великобритании ученые провели масштабное исследование с участием свыше 160 тысяч человек. В общей сложности эта 

26 января 2017, 04:10
Ученые в России создали уничтожающие рак наночастицы

Ученые в России создали уничтожающие рак наночастицы

Группа ученых-биологов из России и Финляндии создала особый тип наночастиц, которые могут уничтожить рак в организме людей. Этот метод позволит уничтожать онкологические образования без пагубного воздействия на прочие органы и ткани организма. Как поясняют специалисты, теперь можно доставлять токсичные вещества 

16 января 2017, 04:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна