Ученые из Новосибирского института ядерной физики создали принципиально новый прибор для борьбы с раковыми заболеваниями. Аппарат может разрушать онкообразования нейтронным излучением, при этом уровень получаемой больным радиации гораздо меньше, чем при традиционном облучении.
Эксперты говорят, что прибор заинтересует, в частности, американских и японских медиков, и будет в перспективе довольно востребованным. Принцип его действия таков: в онкообразование вводят бор, а затем направляют на данный участок разогнанные на ускорителе элементарные частицы.
В итоге нейтроны разрушают молекулы бора, а те в свою очередь уничтожают раковые клетки. Более подробно результаты действия этого прибора можно будет анализировать через некоторое время.
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