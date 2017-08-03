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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Фронтмен группы Rammstein просит спасти его от звёзд российской эстрады

Фронтмен группы Rammstein просит спасти его от звёзд российской эстрады

Комичная история началась с сообщения нашего соотечественника Шамиля Рамазанова в "Фейсбуке".

В посте, адресованном солисту группы Rammstein, он написал:

«Дорогой Тилль Линдеманн, я недавно увидел некоторые ваши совместные фото с Ольгой Бузовой, Анитой Цой, Emin, Иосифом Пригожиным и другими замечательными артистами в 

31 июля 2017, 03:50
Николас Кейдж побывал в Казахстане и стал героем фотожаб

Николас Кейдж побывал в Казахстане и стал героем фотожаб

В сети бурно обсуждают фотографию американского актера, который посетил кинофестиваль “Евразия” в Астане.

Николас Кейдж на совместном снимке с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой предстал в необычном костюме, а именно в национальном казахском костюме. Больше всего пользователей сети удивило странное выражение 

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Главком ВДВ Владимир Шаманов обсудил проблемы жителей поселка Рощинский

В Рощинском живут действующие и ушедшие в отставку военнослужащие. Спустя 25 лет после возведения гарнизонного поселка Рощинский ни сами жилые дома, ни инфраструктура не ремонтировались. Ситуация критическая. Больше половины кровель требуют срочной замены. Система водоотведения изношена почти полностью. Большинство строений 

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2 августа в Самаре отметят 85-летие ВДВ

2 августа в Самаре отметят 85-летие ВДВ

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29 июля 2015, 01:21
В Омске погиб десантник из Самарской области

В Омске погиб десантник из Самарской области

Опознаны тела уже 20 военнослужащих, погибших при обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске.
 
Телерадиокомпании "ТЕРРА" стало известно как минимум об одном погибшем уроженце Самарской области – это выходец из поселка Алькино Ранис Алтынбаев, которому месяц назад исполнился 21 год. Судя 
13 июля 2015, 10:23
В Самарской области за отказ пить за ВДВ мужчину бросили под поезд

В Самарской области за отказ пить за ВДВ мужчину бросили под поезд

Двое подростков из Обшаровки, 17 и 18 лет, задержаны по подозрению в совершении тяжкого преступления.
11 ноября текущего года молодые люди жестоко избили 47-летнего мужчину. По предварительной версии, потерпевший отказался выпить «за ВДВ». С целью скрыть избиение подростки бросили мужчину 

13 ноября 2014, 01:08
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