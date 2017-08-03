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Фронтмен группы Rammstein просит спасти его от звёзд российской эстрады
Комичная история началась с сообщения нашего соотечественника Шамиля Рамазанова в "Фейсбуке".
В посте, адресованном солисту группы Rammstein, он написал:
«Дорогой Тилль Линдеманн, я недавно увидел некоторые ваши совместные фото с Ольгой Бузовой, Анитой Цой, Emin, Иосифом Пригожиным и другими замечательными артистами в …
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31 июля 2017, 03:50
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Николас Кейдж побывал в Казахстане и стал героем фотожаб
В сети бурно обсуждают фотографию американского актера, который посетил кинофестиваль “Евразия” в Астане.
Николас Кейдж на совместном снимке с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой предстал в необычном костюме, а именно в национальном казахском костюме. Больше всего пользователей сети удивило странное выражение …
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25 июля 2017, 05:16
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Главком ВДВ Владимир Шаманов обсудил проблемы жителей поселка Рощинский
В Рощинском живут действующие и ушедшие в отставку военнослужащие. Спустя 25 лет после возведения гарнизонного поселка Рощинский ни сами жилые дома, ни инфраструктура не ремонтировались. Ситуация критическая. Больше половины кровель требуют срочной замены. Система водоотведения изношена почти полностью. Большинство строений …
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3 августа 2016, 09:20
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2 августа в Самаре отметят 85-летие ВДВ
Самарская область готовится к празднованию 85-й годовщины образования Воздушно-десантных войск. Масштабные мероприятия пройдут в столице губернии 2 августа. Начнутся они в 10:00 на площади Памяти с возложения цветов к мемориалу в честь воинов-самарцев, погибших в локальных конфликтах. В 11:00 церемония …
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29 июля 2015, 01:21
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В Омске погиб десантник из Самарской области
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13 июля 2015, 10:23
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В Самарской области за отказ пить за ВДВ мужчину бросили под поезд
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13 ноября 2014, 01:08