Белый дом работает с палатой представителей над вопросом ослабления законопроекта о новых антироссийских санкциях, который, кроме прочего, ограничивает возможности американского президента по их смягчению. Об этом рассказывает издание New York Times.
По мнению издания, палата представителей, традиционно критически настроенная к России, в настоящее время оказалась перед выбором между демонстрацией жесткой линии против Москвы и желанием избежать конфронтации с собственным президентом. Напомним, что ранее сенат Соединенных Штатов утвердил законопроект об усилении санкций в отношении РФ и Ирана. Поправки относятся к срокам финансирования российских банков и компаний нефтегазового сектора, а также таких отраслей, как металлургия, судоходство и железные дороги. Теперь пакет санкций должна проанализировать палата представителей.
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