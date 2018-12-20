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В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану
В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
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20 декабря 2018, 01:44
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Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат
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20 декабря 2018, 12:01
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Дмитрий Богданов: год для Самарской области в экономическом плане был хорошим
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20 декабря 2018, 11:19
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На самарском ПАО "Кузнецов" стартовала модернизация производства
На самарском заводе "Кузнецов" началась модернизация производства, информирует областное министерство промышленности и технологий. На входящем в "Союзмаш России" двигателестроительном предприятии залили фундамент нового здания, где разместится "Корпус производства компрессоров". Проект позволит увеличить пропускную способность подразделений завода, которые работают над выпуском …
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20 декабря 2018, 08:18
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Что ждет ЖКХ в Самарской области в 2019?
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20 декабря 2018, 08:10
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Россияне набирают кредиты перед Новым годом
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19 декабря 2018, 09:03
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Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%
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14 декабря 2018, 02:51
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Центробанк озвучил новый прогноз по рублю
Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может …
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13 декабря 2018, 06:15
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Центробанк составил прогноз по курсу рубля
Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может …
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12 декабря 2018, 10:08
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Рубль укрепляет свои позиции
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6 ноября 2018, 09:08
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Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата
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1 октября 2018, 12:05
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Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения
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19 сентября 2018, 09:13
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45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости
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25 августа 2018, 11:15
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Самым богатым молодым музыкантом Англии признали Адель
Опубликован рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании. Первую позицию занял музыкант, сооснователь The Beatles Пол Маккартни. Его общее с супругой Нэнси Шевелл состояние превысило $1,1 млрд. На второй строчке расположился композитор Эндрю Ллойд Уэббер, уступающий чете Маккартни на $100 млн. Почетная …
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10 мая 2018, 09:28
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6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин
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25 апреля 2018, 09:28