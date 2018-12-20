2
32
32
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
 
- Возобновление теплоснабжения 
20 декабря 2018, 01:44
Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал об уровне зарплат и реальных доходов населения в этом году. По данным подконтрольного ему ведомства, в 2017 году показатель реальной заработной платы составлял 104,6, а уже в 2018 — 108,5.
 
20 декабря 2018, 12:01
Дмитрий Богданов: год для Самарской области в экономическом плане был хорошим

Дмитрий Богданов: год для Самарской области в экономическом плане был хорошим

В четверг, 20 декабря, в губернской столице проходит пресс-конференция министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Он расскажет о итогах работы ведомства за 2018 год и планах на 2019. По словам министра, год для Самарской области в сфере 
20 декабря 2018, 11:19
На самарском ПАО

На самарском ПАО "Кузнецов" стартовала модернизация производства

На самарском заводе "Кузнецов" началась модернизация производства, информирует областное министерство промышленности и технологий. На входящем в "Союзмаш России" двигателестроительном предприятии залили фундамент нового здания, где разместится "Корпус производства компрессоров". Проект позволит увеличить пропускную способность подразделений завода, которые работают над выпуском 
20 декабря 2018, 08:18
Что ждет ЖКХ в Самарской области в 2019?

Что ждет ЖКХ в Самарской области в 2019?

В соответствии с решением российского правительства, повышение коммунальных тарифов в 2019 году будет двухэтапным. Первый раз предельно допустимые индексы, то есть общая сумма коммунальных платежей, вырастут 1 января - на 1,7%. Второй раз - с 1 июля - еще на 
20 декабря 2018, 08:10
Россияне набирают кредиты перед Новым годом

Россияне набирают кредиты перед Новым годом

Перед новогодними праздниками россияне начали активно брать кредиты. Банки и микрофинансовые организации уже отметили не менее чем 40-процентный рост. В этом году он дополнительно подогревается повышением с 1 января НДС и ожиданиями удорожания займов. 
 
В России начался традиционный декабрьский бум 
19 декабря 2018, 09:03
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%

Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%

Сегодня, на последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ, банк России все-таки повысил ключевую ставку ещё на 25 базисных пунктов — до 7,75%. Это второе повышение после 4 лет последовательного снижения данного показателя.

Конечно, предпосылки для роста КС 
14 декабря 2018, 02:51
Центробанк озвучил новый прогноз по рублю

Центробанк озвучил новый прогноз по рублю

Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может 
13 декабря 2018, 06:15
Центробанк составил прогноз по курсу рубля

Центробанк составил прогноз по курсу рубля

Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может 
12 декабря 2018, 10:08
Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляется. Во вторник утром на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю упал до 65.99. Это на 21 копейку ниже, чем было в пятницу вечером. Евро снизился на шесть копеек, до 75,38 рубля. Дальнейший сценарий развития событий во 
6 ноября 2018, 09:08
Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата

Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата

Заработная плата в первом полугодии 2018 года увеличилась во всех субъектах России, однако темпы роста существенно отличались. Кроме того, в регионах серьезно разнятся уровени зарплат и цен, что определяет различия в покупательной способности зарплаты, то есть отношение к фиксированному набору 
1 октября 2018, 12:05
Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения

Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения

Российская валюта продолжает восстанавливаться после рекордного падения. В среду, впервые с 28 августа, на торгах Московской биржи курс доллара опускался ниже 67 рублей. Эксперты объясняют это налоговым периодом, высокими ценами на нефть и решительными действиями Банка России, который пошёл на 
19 сентября 2018, 09:13
45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости

45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости

Большинство жителей Самары считают, что в старости можно жить на доход от сдачи в аренду квартиры, но не верят, что смогут заработать на такое жильё. Примерно тысячу жителей города в возрасте от 18 до 45 лет опросили специалисты портала N1.RU 
25 августа 2018, 11:15
Самым богатым молодым музыкантом Англии признали Адель

Самым богатым молодым музыкантом Англии признали Адель

Опубликован рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании. Первую позицию занял музыкант, сооснователь The Beatles Пол Маккартни. Его общее с супругой Нэнси Шевелл состояние превысило  $1,1 млрд. На второй строчке расположился композитор Эндрю Ллойд Уэббер, уступающий чете Маккартни на $100 млн. Почетная 
10 мая 2018, 09:28
6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин

6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин

Глава Сызрани Николай Лядин отчитался о своих доходах за 2017 год. За это время чиновник заработал  6 миллионов 776 тысяч рублей. Стоит отметить, что это почти вдвое меньше показателей 2016 года. Тогда заработок Лядина составил 11 миллионов 899 тысяч рублей.

Из 

25 апреля 2018, 09:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх