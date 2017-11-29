По данным Авто.ру, в октябре 2016-го российские дилеры реализовали всего 4 электрокара, а за аналогичный период этого года своих владельцев нашли 64 автомобиля на электрической тяге. С апреля 2016-го эксперты наблюдают рост числа покупок как новых электромобилей, так и с пробегом.
В настоящее время в РФ рынок таких авто невелик, но тенденция роста последовательно меняется. На спрос, отмечают специалисты, не влияет ни сезонный, ни многие другие факторы. При этом, по статистике, чаще предлагаются к реализации электрокары с пробегом.
Цена транспортного средства во многом зависит от производителя. Скажем, подержанная МоTesla del S, выпущенная четыре года назад, стоит от 2,9 млн рублей. А ценник на новый электромобиль Model X начинается с 16 млн. Более доступны другие модели: например, за шестилетний Nissan Leaf просят 540 тыс. рублей, а аналогичная трехлетняя модель уйдет за 1,3 млн.
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