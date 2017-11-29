4
55
51
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.    .d8888b.   888            8888888888   .d88888b.   Y88b   d88P 
 d88P  Y88b  d88P  Y88b  888                  d88P  d88P" "Y88b   Y88b d88P  
        888  888    888  888                 d88P   888     888    Y88o88P   
      .d88P  Y88b. d888  888  888  888      d88P    888     888     Y888P    
  .od888P"    "Y888P888  888  888  888   88888888   888     888     d888b    
 d88P"              888  888  888  888    d88P      888 Y8b 888    d88888b   
 888"        Y88b  d88P  888  Y88b 888   d88P       Y88b.Y8b88P   d88P Y88b  
 888888888    "Y8888P"   888   "Y88888  d88P         "Y888888"   d88P   Y88b 
                                   888                     Y8b               
                              Y8b d88P                                       
                               "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Российский рынок новых легковых автомобилей за 10 месяцев вырос на 15%

Российский рынок новых легковых автомобилей за 10 месяцев вырос на 15%

На отечественном рынке за десять месяцев 2017 года своих владельцев нашли 1 155 300 новых легковых транспортных средств. Этот показатель больше аналогичного прошлогоднего на 15,4%, отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат».
Самым большим рынком традиционно является столичный. С января по конец 

24 ноября 2017, 04:59
В РФ стартовали продажи Volkswagen Tiguan в версии Sportline

В РФ стартовали продажи Volkswagen Tiguan в версии Sportline

Корпорация Volkswagen анонсировала прием предзаказов в РФ на покупку кроссовера Tiguan в версии Sportline. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на официальных представителей автопроизводителя.
Цена Volkswagen Tiguan Sportline начинается от 2,099 млн рублей. Спектр двигателей подразумевает турбодизель на 150 

22 ноября 2017, 04:51
Кабмин разрешил заряжать электромобили в помещениях

Кабмин разрешил заряжать электромобили в помещениях

Глава кабмина подписал документ, разрешающий зарядку электромобилей в помещениях и на открытых площадках для стоянки машин. Новшество появилось в результате некоторой корректировки правил противопожарной безопасности. Данная информация обнародована на официальном правительственном портале.
По мнению ряда экспертов, такой подход даст возможность 

21 ноября 2017, 09:32
В Самаре открыли 5 зарядных станций для электромобилей

В Самаре открыли 5 зарядных станций для электромобилей

В Самаре появились первые зарядные станции для электромобилей. Пока в городе всего пять точек: на 6-й просеке, у отеля «Ренессанс», бизнес-центра «Деловой мир» на улице Урицкого, а также в ЖК «Владимир» на улице Академика Платонова и ЖК «Радужный-Люкс» на улице 

8 ноября 2017, 12:16
Автомобильные эксперты обновили рейтинг наиболее популярных в мире моделей

Автомобильные эксперты обновили рейтинг наиболее популярных в мире моделей

 Новый рейтинг составили эксперты английской компании Park Indigo. «Золото» в этом состязании досталось пикапу Toyota Hilux, оказавшемуся лидером продаж в 25 государствах.  Вторую строку занял Volkswagen Golf, спрос на эту модель стабильно отмечается в Старом Свете. «Бронза» у внедорожника Toyota 

7 ноября 2017, 11:33
В блогах: про электромобили в Самаре

В блогах: про электромобили в Самаре

Блогер 63ru рассуждает про электромобили, есть ли в Самаре у них перспектива? "Смотрю, на федеральном уровне опять эту тему стали активно педалировать. Покопавшись с связи с этим по самарским новостям этого года, я нашла, что у нас, оказывается, планировалось 
3 ноября 2017, 09:06
Электромобилизация: В России намерены стимулировать спрос на авто с электрическими двигателями

Электромобилизация: В России намерены стимулировать спрос на авто с электрическими двигателями

Кабмин собирается ввести механизмы поддержки для россиян, приобретающих машины с электрическими двигателями. О предполагаемом материальном стимулировании покупателей электрокаров рассказали отечественные СМИ.
Наряду с льготами правительство обсуждает различные меры повышения спроса. Скажем, как вариант, государственные компании могут обязать обновлять автопарк, чтобы 

31 октября 2017, 05:10
Названы самые популярные в России SUV за сентябрь

Названы самые популярные в России SUV за сентябрь

В последнем летнем месяце Volkswagen Tiguan неожиданно переместил Hyundai Creta с традиционной первой позиции на отечественном авторынке кроссоверов и внедорожников. И вот в сентябре "кореец" вернул себе лидерство.
По результатам прошлого месяца компактный кроссовер  Hyundai Creta признан самым популярным транспортным 

11 октября 2017, 05:11
Электрокары и дроны смогут подзаправиться в Самаре

Электрокары и дроны смогут подзаправиться в Самаре

До конца года в Самаре, Красноярске, Перми и Владивостоке появятся первые электрозаправки, пишут «Известия». Пилотный проект реализует компания «Российские сети». Эта дочерняя структура «Ростеха» намерена стать первым в России федеральным оператором электрозаправочных станций для нового автомобильного транспорта, а в дальней 
27 июля 2017, 12:28
В России разработают правила техосмотра для электрокаров и гибридов

В России разработают правила техосмотра для электрокаров и гибридов

До конца 2017 года Минпромторг РФ подготовит регламент прохождения технического осмотра для автомобилей с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на источник в министерстве.
В настоящее время, поясняют эксперты, в регламентах нет требований 

19 июля 2017, 03:25
В Самаре появится 10 розеток для зарядки электромобилей

В Самаре появится 10 розеток для зарядки электромобилей

В 2017 году в Самаре должны появиться первые зарядные станции для электромобилей. Электрозаправки будут расположены вблизи бизнес-центров, новых жилых комплексов и крупных отелей, сообщили в компании «МРСК Волги».

Всего в этом году планируют запустить пять электрозаправок. Они будут представлять собой панели 

10 апреля 2017, 01:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх