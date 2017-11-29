Госсовет Крыма сегодня утвердил положение о введении с мая следующего года курортного сбора. Его размер будет составлять 10 рублей за день проживания, сообщает "Интерфакс".
Соответствующий эксперимент собираются проводить ежегодно с 1 мая до 30 сентября. В перечне участвующих в нем Алушта, Ялта и еще несколько городов. Впрочем, на тех, кто прибывают в курортный регион по полису ОМС, это не распространяется.
Напомним, ранее глава государства подписал закон о курортном сборе в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент будет идти по 2022 год включительно и распространяется на совершеннолетних отпускников.
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