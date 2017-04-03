Представители концерна KIA озвучили рублевые цены обновленного внедорожника Mohave. Автомобиль предлагается с одной силовой установкой, полным приводом, в трех комплектациях.
Стоимость модели стартует с отметки в 2 419 900 рублей. Автомобиль получил дизельную «шестерку» на три литра, выдающую 250 л.с. и 549 Нм. В паре с двигателем функционирует 8-ступенчатая АКП.
Обновленный Mohave набирает «сотню» за 9 секунд. Максимальная скорость - 190 км/ч. Расход топлива в городе – 12,4 литра на 100 км пути. Наряду с базовым вариантом (Comfort), предлагаются комплектации Luxe (2 619 000 руб.) и Premium (2 849 900 руб.).
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