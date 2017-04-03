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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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Составлен топ-10 бюджетных кроссоверов с пробегом в России

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На первом месте списка кроссовер KIA Sorento, первое поколение которого выпускалось в 2002-2009 гг. По словам специалистов, цена такого автомобиля 

3 апреля 2017, 01:34
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Volvo может начать сборку автомобилей в России

Корпорация Volvo может начать сборку машин и выпуск автокомпонентов в России.  Об этом рассказывают специализированные издания со ссылкой на гендиректора Volvo Cars Russia Майкла Мальмстена.
По словам топ-менеджера, в компании полагают, что авторынок РФ в перспективе вырастет. Впрочем, на данный 

31 марта 2017, 05:21
Опубликован февральский ТОП-5 самых продаваемых автомобилей Renault в России

Опубликован февральский ТОП-5 самых продаваемых автомобилей Renault в России

Российские эксперты составили рейтинг самых продаваемых в РФ моделей компании Renault. Сведения приводятся по результатам февраля 2017 года..
На данный момент объем реализации автомобилей Renault на нашем рынке увеличился на 5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В общей сложности 

31 марта 2017, 10:09
Бюджетный аналог Chevrolet Lacetti от Ravon появится летом в России

Бюджетный аналог Chevrolet Lacetti от Ravon появится летом в России

Летом на российский автомобильный рынок придет бюджетный седан Ravon Gentra. Эту модель эксперты называют перелицованным Chevrolet Lacetti.
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Вкупе с 

30 марта 2017, 05:22
Новый Renault Koleos появится в России летом 2017 года

Новый Renault Koleos появится в России летом 2017 года

В июне 2017 года на российском авторынке появится обновленный Renault Koleos. Об этом рассказывают отечественные СМИ.
Как сообщают специалисты, стоимость модели стартует с отметки 1,3 млн рублей. За самую дорогую версию автолюбителям придется выложить 2 млн рублей.
Автоновинка имеет, в 

29 марта 2017, 12:19
Jeep Compass приедет в Россию к концу года

Jeep Compass приедет в Россию к концу года

Бренд Jeep собирается расширить свое присутствие на российском автомобильном рынке. В четвертом квартале 2017 года в РФ стартуют продажи нового кроссовера Compass.
Как отмечают специализированные издания, в линейку силовых установок отечественной вариации войдет 2,4-литровый бензомотор Tigershark. Речь идет о двух 

24 марта 2017, 12:24
В Сети появилась дизайн-концепция обновленного ВАЗ-2101

В Сети появилась дизайн-концепция обновленного ВАЗ-2101

В интернете появились первые изображения обновленной «копейки». Параллельно с этим неизвестный дизайнер разместил в Сети видеоролик, где показан легендарный ВАЗ-2101 в таком виде, если бы волжский автогигант не прекращал производство этой модели до наших дней.
Автор дизайн-концепции совместил в «копейке»-2017 

21 марта 2017, 09:16
Новый седан Toyota Corolla получил спортивную версию XRS

Новый седан Toyota Corolla получил спортивную версию XRS

Обновленная Toyota Corolla, а также ее спортивная вариация Toyota Corolla XRS, будут представлены в ближайшие дни в Бразилии. Об этом информирует Motor1.
Версия XRS будет отличаться от обычной дополнительными обвесами. При этом бамперы «заряженной» автоновинки станут, по замыслу дизайнеров, выглядеть 

15 марта 2017, 03:27
Все автомобили Kia в РФ будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Все автомобили Kia в РФ будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

На территории России все модели автомобилей, выпущенные концерном Kia, оснастят системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом информируют официальные представители компании.
По данным южнокорейского автопроизводителя Kia, все экземпляры, продающиеся на территории нашей страны, успешно прошли сертификационные тестирования. В результате внедрения обязательной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

27 декабря 2016, 03:20
Kia показала первые тизеры компактного хэтчбека Picanto

Kia показала первые тизеры компактного хэтчбека Picanto

Южнокорейская компания Kia опубликовала в Сети первые изображения обновленной модели Picanto. Официальная премьера компактного хэтчбека состоится уже в начале 2017 года в Корее.  

Судя по тизерам, Kia Picanto получил спортивную внешность с улучшенной оптикой, новыми бамперами и увеличенными патрубками.
Передние 
22 декабря 2016, 04:24
KIA показала тизер самой быстрой модели в своей истории

KIA показала тизер самой быстрой модели в своей истории

Корпорация KIA разместила третий видеотизер самой быстрой модели в своей истории.  На ролике можно оценить силуэт авто, головную и заднюю оптику, а также колеса и заднюю часть. Презентация автоновинки в кузове фастбэк состоится уже в январе 2017 года.
Новая модель от 

21 декабря 2016, 01:50
В России стартовали продажи рестайлингового седана Kia Cerato

В России стартовали продажи рестайлингового седана Kia Cerato

Компания KIA привезла в Россию новое поколение Cerato.

Рестайлинговый Kia Cerato поступил в продажу с небольшой задержкой, связанной с запуском производства в Калининграде. Обновленный седан, оснащенный системой ЭРА-Глонасс, доступен на российском рынке в четырех комплектациях по стоимости от 952 900 рублей.

Сообщается, что новый Cerato 

19 декабря 2016, 08:41
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