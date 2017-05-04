Представители российского подразделения компании Hyundai назвали сроки старта продаж двух автоновинок Hyundai I30 и Sonata. Летом отечественные дилеры получат компактные i30, а седан Sonata прибудет в РФ в сентябре.
Некоторое время назад корпорация из Южной Кореи вывела с российского авторынка популярный автомобиль Sonata, заменив его на седан и универсал i40. Последние особым спросом не пользовались. И вот в 2017-м компания решила возобновить продажи Hyundai Sonata.
По словам экспертов, это будет новая модель 7-го поколения. У нее широкий спектр атмосферных и турбированных двигателей, но в России предложат два «атмосферника» – 2,0-литровый мощностью 150 л.с. и 2,4-литровый производительностью 185 л.с.
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