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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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В Курске разбился канатоходец-экстремал

В Курске разбился канатоходец-экстремал

В Курске разбился канатоходец-экстремал, который попытался по проводам перейти с крыши одной девятиэтажки на другую. Об этой трагедии рассказывают отечественные агентства со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Чрезвычайное происшествие случилось на Майском бульваре. Мужчина решил преодолеть смертельно опасную дистанцию 

24 января 2017, 03:19
Работник

Работник "Тольяттикаучука" отделался условным сроком за взрыв газа на предприятии

По версии следствия, взрыв на заводе произошел из-за нарушения правил безопасности со стороны Алексея Леоненкова - начальника установки выделения изобутан-изобутиленовой фракции. Суд Центрального района Тольятти приговорил мужчину к 2, 5 годам лишения свободы условно.
Напомним, что ЧП произошло в сентябре 

17 января 2017, 03:08
Сотрудники ФСБ нашли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда

Сотрудники ФСБ нашли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда

Сотрудники областного управления ФСБ изъяли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда «Слава Отечеству», расположенного на территории Советского района Самары. Силовики нашли там пулемет Дегтярева и винтовку Мосина калибра 7,62, четыре затвора для нее, пистолет-пулемет Шпагина, револьвер системы Наган, гранату 

11 января 2017, 02:39
На проспекте Кирова в Самаре погибла 19-летняя девушка

На проспекте Кирова в Самаре погибла 19-летняя девушка

Трагедия произошла около половины седьмого утра. По предварительным данным, смертельное ДТП случилось по вине водителя автомобиля ВАЗ-2109, который при движении в сторону улицы Победы, выполняя левый поворот, не пропустил встречный Фольксваген Пассат.
После столкновения обе машины выбросило на обочину. Девушка 

11 января 2017, 09:38
Авария у бассейна ЦСК ВВС в Самаре парализовала движение автомобилей

Авария у бассейна ЦСК ВВС в Самаре парализовала движение автомобилей

Дорожно-транспортное происшествие с участием Kia и Hyundai произошло напротив поющего фонтана.  Жертв нет, но образовалась большая пробка в сторону пивзавода.
28 декабря 2016, 01:57
Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с Эдуардом Заком - начальником отдела собственной безопасности полиции Тольятти. Подполковник погиб в ДТП на трассе М5 «Урал» в Ульяновской области в понедельник. На своем автомобиле «Шевроле Нива» он вылетел на встречку и врезался 

21 декабря 2016, 12:19
В Тольятти вынесли приговор виновнику ДТП, в результате которого погиб отец с ребенком

В Тольятти вынесли приговор виновнику ДТП, в результате которого погиб отец с ребенком

Речь идет об аварии, которая произошла в июле этого года. Тогда поздно вечером в Тольятти на улице Юбилейной водитель "Лады Калина",  22-летний Денис Павлов, сбил на пешеходном переходе семью из трех человек. Трехлетний мальчик погиб на месте происшествия, а его 

24 ноября 2016, 09:04
В Иркутской области рабочий погиб, упав в 237-метровую трубу ТЭЦ

В Иркутской области рабочий погиб, упав в 237-метровую трубу ТЭЦ

Накануне вечером в городе Саянск Иркутской области произошло резонансное чрезвычайное происшествие, о котором рассказали региональные СМИ со ссылкой на представителей следственных органов. Мужчина погиб, сорвавшись в 237-метровую трубу, на которой он проводил демонтажные работы.
Как сообщают информагентства, все случилось на 

26 октября 2016, 01:11
В Уфе женщина погибла под колесами трех машин

В Уфе женщина погибла под колесами трех машин

В Уфе 69-летнюю женщину переехали три машины: МАЗ, Ford Focus и Ford Kuga. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия повреждений пенсионерка скончалась в стационаре.
Как сообщают региональные информагентства, трагедия случилась в темное время суток. Все произошло в башкирской столице на 

19 октября 2016, 11:19
В Саратовской области в девятиэтажке произошел взрыв бытового газа

В Саратовской области в девятиэтажке произошел взрыв бытового газа

Следователи осуществляют проверку по факту хлопка бытового газа с последующим пожаром в девятиэтажном здании города Балаково. Как сообщается, чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 4 мая, в квартире на четвертом этаже дома по улице Шевченко. Огонь перекинулся на следующий этаж.
Согласно предварительным 

4 мая 2016, 04:03
Несостоявшийся самоубийца устроил взрыв в многоэтажке в Красноярске

Несостоявшийся самоубийца устроил взрыв в многоэтажке в Красноярске

ЧП случилось днем 28 декабря в одном из домов Красноярска на улице Мичурина. Взрыв бытового газа прогремел в квартире на пятом этаже. Под завалами был обнаружен 51-летний мужчина, которого госпитализировали с ожогами и различными травмами. Он уже дал первые показания.
28 декабря 2015, 04:25
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