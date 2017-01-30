В Башкирии в квартире многоэтажки произошел взрыв бытового газа. Эта трагедия, случившаяся сегодня, 30 января, стала причиной смерти местного жителя.
Все произошло в жилом доме по улице Федора Алексеева в Белорецке. Информация о взрыве и пожаре поступила в 14.08. К спасательной операции были привлечены 19 человек и 8 единиц техники, сообщили региональные информагентства.
По предварительным сведениям, в результате происшествия погиб 56-летний хозяин квартиры. Его 27-летняя дочь и знакомый, помогавший делать ремонт, были госпитализированы. Сейчас по данному факту проводится проверка.
От взрыва были повреждены межкомнатные перегородки. Серьезных разрушений не последовало, несущие конструкции многоэтажки уцелели.
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