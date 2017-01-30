В Тольятти вынесли приговор виновнику ДТП, в результате которого погиб отец с ребенком Речь идет об аварии, которая произошла в июле этого года. Тогда поздно вечером в Тольятти на улице Юбилейной водитель "Лады Калина", 22-летний Денис Павлов, сбил на пешеходном переходе семью из трех человек. Трехлетний мальчик погиб на месте происшествия, а его …