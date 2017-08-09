На портале госуслуг появилась онлайн-запись к врачу Новый сервис онлайн-записи к врачу появился на портале госулуг, сообщили в правительстве Самарской области. Сначала на ресурсе нужно зарегистрироваться, потом зайти в «Личный кабинет», выбрать учреждение здравоохранения и записаться на прием. Для этого нужно заполнить электронную форму записи. Можно забронировать …