Соцсеть «Одноклассники» собирается запустить в начале осени сервис, позволяющий получить загранпаспорт, свидетельство о рождении и прочие документы. Об этом сегодня рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на свои источники.
В соцсети хотят создать доступ к порталу «Госуслуги». На начальном этапе будут доступны 12 опций, в частности регистрация транспортного средства, отправка документов на получение материнского капитала и оплата штрафов. В перспективе компания намерена внедрить и другие услуги, востребованные на государственном портале. Услуги станут доступными как с веб-версии сайта, так и с мобильных приложений.
В пресс-службе «Одноклассников» подтвердили, что готовят новый сервис. В настоящее время на портале «Госуслуги» зарегистрированы порядка 50 млн россиян. После запуска сервиса регистрацию можно будет пройти в соцсетях, при этом подтверждать учетную запись все равно нужно будет либо посредством электронной подписи, либо при посещении специального центра.
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