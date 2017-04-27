Сегодня утром в башкирской столице случилось чрезвычайное происшествие – воспламенился пассажирский автобус "ПАЗ". Это произошло рядом с торговым центром "Парус".
Десятки горожан стали свидетелями сильного пожара, вскоре после которого снимки с места происшествия появились в социальных сетях. Все случилось прямо на автобусной остановке. Информации о пострадавших не поступало.
По словам очевидцев, огонь был довольно сильным, и в итоге транспортное средство выгорело полностью. Как говорят эксперты, в последний год в городе участились случаи возгорания пассажирских автобусов. Во многих случаях это связано с неисправной электропроводкой или газовым оборудованием, установленным с нарушениями.
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