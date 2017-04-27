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Peugeot представит в России четыре новинки

Французская корпорация Peugeot представит в РФ до конца текущего года 4 автоновинки. Это новый седан Peugeot 408, а также обновленные кроссоверы Peugeot 2008, 3008 и 5008.
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В США стартовал выпуск новой Honda CR-V для России

В США стартовал выпуск новой Honda CR-V для России

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Продажи новой Honda CR-V начнутся на отечественном рынке этим летом. Модель предложат с бензомоторами на 2.0 и 2.4 литра, сочетающимися 

24 апреля 2017, 05:41
Почему водитель маршрутки не пропустил девочку и начал давить?

Почему водитель маршрутки не пропустил девочку и начал давить?

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24 апреля 2017, 04:30
В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

Накануне в социальных сетях появились снимки из столицы Башкирии, которые тут же спровоцировали волну обсуждений. На фотографиях изображена компания детей, забравшихся на крышу многоэтажки ради эффектного селфи.
Свидетелями рискованной фотосессии оказались многие жители близлежащих домов. Одна женщина увидела детей из 

24 апреля 2017, 03:29
Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Рано утром во дворе на улице Мичурина вспыхнули пять машин, сообщил очевидец и опубликовал фото.

«Произошло рано утром часа в 4-5, во дворе на Мичурина, 25. Сгорели 5 автомобилей», - уточнил автор сообщения.

«Так это ДТП как бы. 
24 апреля 2017, 01:41
В центре Самары сгорел деревянный дом

В центре Самары сгорел деревянный дом

Сегодня в историческом центре Самары, на пересечении улиц Степана Разина и Ленинградской загорелся деревянный дом. Площадь пожара превысила 100 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 5 пожарных расчетов. Примерно к 16-30 пожар был ликвидирован. Как сообщает ГУ МЧС РФ 

18 апреля 2017, 06:44
В Самаре на Революционной загорелась пятиэтажка: жильцов выводили на улицу

В Самаре на Революционной загорелась пятиэтажка: жильцов выводили на улицу

В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, в Самаре на улице Революционной дом № 147 случился пожар. В 5-этажном жилом доме загорелся подвал. Очаг возгорания находился под первым подъездом., передает портал 63.ru.

По словам 
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В Оренбургской области на ходу загорелся товарный вагон с надписью «Газ»

Чрезвычайное происшествие случилось накануне вечером в Саракташском районе Оренбургской области. На ходу воспламенился вагон товарного состава с надписью «Газ», рассказывают региональные СМИ.
Все произошло на перегоне Черный Отрог - Саракташ. Для ликвидации возгорания был задействован пожарный поезд и спасательные службы 

14 апреля 2017, 05:21
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«Крылья Советов» проиграли «Уфе» и оказались в зоне вылета

«Крылья Советов» после выездного поражения в девятнадцатом туре чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги опустились в турнирной таблице непосредственно в зону вылета. Поединок в столице Башкирии хозяева поля начали резво и самарцы не справились с их стартовым натиском - Иван Пауревич буквально 

13 марта 2017, 02:46
Самарские «Крылья» в первом матче весенней стадии чемпионата проиграли Локомотиву 0:3

Самарские «Крылья» в первом матче весенней стадии чемпионата проиграли Локомотиву 0:3

Сегодня, 5 марта, в Уфе прошла первая в этом году игра самарских «Крыльев Советов» в рамках Премьер-лиги. Домашний по календарю матч с «Локомотивом» перенесли в Уфу, так как поле «Металлурга» оказалось не готово к играм, так посчитали эксперты Российского футбольного 
5 марта 2017, 06:17
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