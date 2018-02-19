11
57
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
15 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти

Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти

В Тольятти перед судом предстанет местный житель Павел Смирнов, которого обвиняют в гибели подчиненного. 1 июня прошлого года он устроился работать грузчиком. Также он взял на себя ответственность за обеспечение безопасности при проведении работ.

17 сентября на станции, на которой трудился 

6 марта 2018, 02:54
Американские школьники хотят провести марши за усиление контроля над оружием

Американские школьники хотят провести марши за усиление контроля над оружием

Ученики школы города Парклэнд призывают провести на территории США акции протеста за ужесточение контроля над оборотом оружия, сообщает Интерфакс. Напомним, именно в этом учебном заведении на прошлой неделе произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.

"24 марта 
19 февраля 2018, 12:44
Следить за порядком во время ЧМ-2018 в Самаре будут казаки

Следить за порядком во время ЧМ-2018 в Самаре будут казаки

Во время чемпионата мира по футболу Самару должны посетить около 500 тысяч гостей. Для того чтобы обеспечить их безопасность, будут привлечены значительные силы полиции и Росгвардии. Кроме того, к охране порядка планируется привлекать и общественные организации. Внесут свой вклад и 
14 февраля 2018, 05:14
В Тольятти две девушки разбились о дерево, катаясь с горки

В Тольятти две девушки разбились о дерево, катаясь с горки

Катание на необустроенной горке обернулось печальными последствиями для двоих жительниц Тольятти. Женщины в возрасте 26 и 27 лет развлекались в районе Портпоселка в минувшие выходные. Во время одного из спусков они не справились с управлением санками и на на полном 
12 февраля 2018, 03:50
В Самаре внедорожник заехал на дорожное ограждение

В Самаре внедорожник заехал на дорожное ограждение

Очевидцы рассказали о том, что 12 февраля в Самаре произошла незаурядная авария. При невыясненных обстоятельствах водитель «паркетника» Honda умудрился в прямом смысле оседлать дорожное ограждение. Все случилось в районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ново-Вокзальной. Вскоре фото с места происшествия появилось 
12 февраля 2018, 12:16
Взломщик сейфов из Жигулевска делал кастеты и хранил марихуану

Взломщик сейфов из Жигулевска делал кастеты и хранил марихуану

Некоторое время назад в руках полиции оказался житель Жигулевска. Он попался на том, что обчистил сейф и офис одной из организаций. Злоумышленник забрался в помещение, и украл оттуда деньги, юбилейные монеты, монитор и источник бесперебойного питания. Вора удалось вычислить благодаря 

12 февраля 2018, 11:02
В блогах: о странных инициативах в школах Самары

В блогах: о странных инициативах в школах Самары

Блогер 63.ru раскритиковала шедевральную, как она пишет, инициативу властей Самары «орежимить» до 1 марта все городские школы металлодетекторами.

«Я просто в ступоре от такой идеи. Каждое утро вожу в школу двоих. Уже представила себе эту адскую ежеутреннюю процедуру. 
6 февраля 2018, 10:20
В результате взрыва газа в доме на улице Димитрова в Самаре пострадали четыре человека

В результате взрыва газа в доме на улице Димитрова в Самаре пострадали четыре человека

В Самаре устраняют последствия ЧП в одном из жилых домов на улице Димитрова. Накануне там прогремел взрыв, в результате которого частично обрушилась внешняя стена. По последним данным, в результате ЧП пострадали 4 человека. Двоим из них была оказана помощь на 

6 февраля 2018, 10:49
В школах Самары с 1 марта установят металлодетекторы

В школах Самары с 1 марта установят металлодетекторы

В Самаре с 1 марта во всех школах будут установлены металлодетекторы. Об этом на пресс-конференции сообщила Лилия Галузина, глава городского департамента образования. 40 рамок уже есть, еще 138 устройств закупят в ближайшее время. Школы уже оборудованы камерами видеонаблюдения и кнопками 
1 февраля 2018, 11:35
Тольяттинец устроил погром во дворе дома

Тольяттинец устроил погром во дворе дома

На днях к сотрудникам Росгвардии, следившим за общественным порядком в Тольятти, поступил сигнал о помощи. Инцидент произошел на улице Ленина.

Прибыв на место, силовики выяснили, что местный 26-летний житель повздорил с другим мужчиной. В итоге, его оппонент учинил форменный погром: выбил 

31 января 2018, 04:05
Росгвардия закупит новейшие бронеавтомобили «Есаул»

Росгвардия закупит новейшие бронеавтомобили «Есаул»

В 2018 году Росгвардия закупит для своих нужд партию автомобилей «Есаул». Эти машины выполнены на базе внедорожника «УАЗ-Патриот», и внешне от него не отличаются. Вся суть скрыта внутри. «Есаулы» защищены мощной встроенной броней, которая способна выдерживать не только попадания из 

23 января 2018, 09:43
В Самарской области перед ЧМ-2018 запретят торговлю оружием и охоту

В Самарской области перед ЧМ-2018 запретят торговлю оружием и охоту

В Самарской области перед началом ЧМ-2018 запретят торговлю оружием и охоту. Об этом в четверг, 11 января, на пресс-конференции сообщил полковник полиции Дмитрий Сазонов, замначальника регионального управления Росгвардии, руководитель центра лицензионно-разрешительной работы. В этом году все оружейные магазины, стрельбища и 

11 января 2018, 02:51
Медвежья услуга: Хищник пощадил вооруженного луком и стрелами канадского охотника

Медвежья услуга: Хищник пощадил вооруженного луком и стрелами канадского охотника

Житель Канады Ричард Уэсли, увлекающийся традиционной охотой с луком, повстречался в провинции Онтарио с черным медведем - барибалом. Поначалу охотник старался не делать резких движений, но в итоге все-таки привлек внимание хищника. Медведь стал стремительно приближаться к потенциальной жертве, и 

26 мая 2017, 10:13
В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней

В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней

Тревожная статистика - практически во всех регионах, соседствующих с Самарской областью, свирепствует африканская чума свиней. Вспышки этой инфекции зафиксированы в Пензенской и Саратовской областях. Накануне очаг заболевания ликвидировали в поселке Нурлат - это на границе нашего региона с Татарстаном. Основные 

8 ноября 2016, 04:46
В Пестравском районе ранили на охоте замглавы областного правительства

В Пестравском районе ранили на охоте замглавы областного правительства

Зампредседателя правительства Самарской области Юрий Иванов был ранен на охоте, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"Юрий Иванов и полицейский были ранены на охоте. Обстоятельства происшествия выясняются", — рассказал собеседник агентства.

По данным 
30 октября 2016, 03:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх