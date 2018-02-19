Несчастный случай произошел на территории одного и частных охотничьих угодий в Оренбурге. Двое приятелей решили установить прицел на ружье. Мужчины проигнорировали правила техники безопасности, и перед началом манипуляций с оружием не убедились, что он полностью разряжено. В итоге охотник, державший дробовик во время установки прицельного приспособления случайно выстрелил себе в пах.
42-летнего пострадавшего доставили в местную больницу. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Оренбургской области.
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