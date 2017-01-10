По сведениям Координационного центра национального домена Сети (КЦ), в России зафиксировано более 6,4 млн доменных имён .ru и .рф. Из них реальную опасность несут страницы порядка 370 тыс. ресурсов, рассказал "Известиям" представитель компании "Яндекс". По его словам, ежедневно выявляется 3–4 тыс. новых фишинговых страниц.
Отдельные сайты содержат фишинговые страницы, посредством которых мошенники похищают персональные данные, при помощи других распространяются вирусы. Нередко хакеры создают вредоносные сайты-двойники, которые непросто отличить от настоящего интернет-банка.
Таким образом злоумышленники могут завладеть доступом к данным кредитных карт, логинам, паролям и т.д.. Потенциальными жертвами могут стать более пяти миллионов пользователей, полагают эксперты.
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