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Директора финансовых пирамид "Гелиос" и "Арго" Юлию Жильцову обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, она брала займы у населения под 78 % годовых. На деле - ни процентов, ни основной суммы долга 125 вкладчиков так и не получили. Общий размер 

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В отношении лидера ликвидированной партии "Воля" Светланы Лада-Русь, более известной как Пеунова, начато еще одно расследование. Теперь ее подозревают в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По этой статье дело возбуждено впервые в России.
Отметим, что политику 

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В Самаре на карантин закрылись классы в 6 школах

В Самаре на карантин закрылись классы в 6 школах

Карантин в 6-ти самарских школах. Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, отменены занятия в 12 классах. Временно не принимают детей и в двух группах дошкольных учреждений. Об этом сообщает Роспотребнадзор Самарской области.
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22 декабря 2016, 12:42
В международных аэропортах России появится единая зона Wi-Fi

В международных аэропортах России появится единая зона Wi-Fi

Компания "МаксимаТелеком" проинформировала о создании единой зоны Wi-Fi в российских международных аэропортах. Планируется к 2018 году 90% таких российских терминалов охватить беспроводным высокоскоростным Интернетом, сообщает "Коммерсант".
Партнером "МаксимаТелеком" должны стать "Беспроводные технологии". По словам специалистов, в частности, будет открыт доступ 

22 декабря 2016, 09:48
Эксперты назвали главные киберугрозы 2017 года

Эксперты назвали главные киберугрозы 2017 года

Эксперты японской компании Trend Micro предупредили, что уровень используемых преступниками технологий ежегодно растет, и составили список самых вероятных киберугроз на следующий год. По мнению специалистов, в 2017 году есть большая вероятность попыток взлома ресурсов компаний Apple и Adobe. Таке может увеличиться число 

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Обвиняемую в организации финансовой пирамиды в Самаре предлагают отправить за решетку

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Ученые назвали 37 вирусов, которые могут погубить человечество

Ученые назвали 37 вирусов, которые могут погубить человечество

Ученые из Эдинбургского университета назвали 37 разных видов вирусов, которые могут активно распространяться между людьми, а при благоприятных для них условиях погубить все человечество. В качестве основных угроз для людей назвали такие болезни, как Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, действующий так 

13 декабря 2016, 07:35
Роспотребнадзор предупреждает о риске заразиться птичьим гриппом во время поездок в страны Европы и Ближнего Востока

Роспотребнадзор предупреждает о риске заразиться птичьим гриппом во время поездок в страны Европы и Ближнего Востока

Там зафиксированы вспышки инфекционного заболевания, которое в первое очередь поражает легкие человека, вызывая их отек. Это нередко приводит к смерти пациента. За последние годы зарегистрировано больше восьмисот лабораторно подтвержденных заболевших, половина из них умерли. Поэтому за 3-4 недели до отъезда 

8 декабря 2016, 05:48
В России значительно снизилось число пользователей проводного Интернета

В России значительно снизилось число пользователей проводного Интернета

Число пользователей проводного Интернета в России заметно уменьшается год от года. Такую тенденцию обнаружили специалисты Минкомсвязи РФ.  В сравнении с первым кварталом 2016 года во втором квартале этот показатель составил 1, 4  процента. 
Параллельно с этим процессом наблюдается и еще 

28 сентября 2016, 04:31
Самарская прокуратура требует закрыть сайты по продаже дипломов

Самарская прокуратура требует закрыть сайты по продаже дипломов

Сайты, торгующие дипломами, в Самаре в ходе интернет-мониторинга выявила прокуратура Самарского района.
Пользователь мог заказать документ любого вуза или другого учебного заведения, водительские права, справки. На сайтах сообщалось, что официальные бумаги напечатают на бланках "Гознака".

Сотрудники надзорного ведомства направили в суд 

2 сентября 2016, 11:21
Прокуратура требует закрыть 48 сайтов о проституции в Самаре

Прокуратура требует закрыть 48 сайтов о проституции в Самаре

В Интернете обнаружено 48 сайтов о проституции в Самаре. Мониторинг провела прокуратура Советского района. Вход на эти ресурсы свободный, никакой предварительной регистрации не требуется. Это фактически является «распространением информации, связанной с организацией и занятием проституцией», указано в сообщении надзорного ведомства. 
23 августа 2016, 03:19
Владелец крупнейшего пиратского сайта арестован за нарушение авторских прав

Владелец крупнейшего пиратского сайта арестован за нарушение авторских прав

В Польше арестован украинский гражданин, 30-летний  Артем Ваулин – владелец одного из самых крупных пиратских сайтов. По популярности торрент-трекер KickassTorrents обогнал даже знаменитый The Pirate Bay, став самым востребованным в мире среди себе подобных. Задержать нарушителя авторских прав удалось благодаря 

21 июля 2016, 05:34
Камышлинская прокуратура выявила сайты по продаже водительских прав

Камышлинская прокуратура выявила сайты по продаже водительских прав

Суд Самарской области запретил 6 сайтов, предлагающих купить водительские права. Зловредные ресурсы выявили сотрудники прокуратуры Камышлинского района. В надзорном ведомстве считают: деятельность подобных интернет-страниц способствует росту количества неквалифицированных водителей на дорогах, а значит и росту числа ДТП.

Напомним, ранее 
7 июля 2016, 04:56
Доступ в интернет для россиян может стать бесплатным

Доступ в интернет для россиян может стать бесплатным

Уменьшение цены на подключение к Сети приведет к тому, что для отдельных групп населения оно может стать и вовсе бесплатным. Такое мнение глава комитета Госдумы по информационной политике и связи Леонид Левин озвучил на проходящем форуме по кибербезопасности, сообщает агентство 
9 февраля 2016, 04:36
Опубликован ТОП-25 самых худших паролей 2015 года

Опубликован ТОП-25 самых худших паролей 2015 года

В Сети появился список из 25 самых популярных паролей в минувшем году. Созданием этого перечня занимались специалисты компании SplashData. Следует отметить, что последняя вот уже несколько лет составляет подобные списки. Как отмечают СМИ, конкретные каналы, по которым SplashData получает пароли 
20 января 2016, 12:02
Первому в мире интернет-сайту исполнилось 25 лет

Первому в мире интернет-сайту исполнилось 25 лет

Ровно четверть века прошло с момента появления первого портала. Создателем и владельцем интернет-сайта стал Европейский центр ядерных исследований. Можно напомнить, что это произошло через год после появления Всемирной паутины, на данный момент являющейся неотъемлемой частью жизни всего человечества.
Посетители портала 
21 декабря 2015, 05:11
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