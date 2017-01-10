Доступ в интернет для россиян может стать бесплатным Уменьшение цены на подключение к Сети приведет к тому, что для отдельных групп населения оно может стать и вовсе бесплатным. Такое мнение глава комитета Госдумы по информационной политике и связи Леонид Левин озвучил на проходящем форуме по кибербезопасности, сообщает агентство …