10
10
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Женщина из Техаса родила 6 детей за 9 минут

Женщина из Техаса родила 6 детей за 9 минут

Невероятный случай произошел в Техасе: местная жительница родила три пары близнецов за девять минут. Она стала мамой четырех мальчиков и двух девочек всего за несколько минут — с 4:50 до 4:59 утра, пишет ria.ru. Представители больницы, где младенцы появились 
17 марта 2019, 10:05
Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики. 

За последние 
16 марта 2019, 08:50
На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

В пятницу, 15 марта, произошел пожар в многоэтажке в Новокуйбышевске. Сигнал о возгорании в доме на улице Миронова поступил дежурным в 16:02. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в результате пожара погиб ребенок — шестилетний мальчик скончался в 
15 марта 2019, 09:38
В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В четверг, 14 марта, в Детской школе искусств №14 на улице Ставропольской частично обрушился потолок. Как рассказала в соцсетях одна из жительниц областной столицы, крыша течет там уже давно.

«В этом году шёл дождь с потолка несколько дней. Сегодня он 
15 марта 2019, 08:48
Конец амнистии. Что изменилось для дачников с марта 2019-го?

Конец амнистии. Что изменилось для дачников с марта 2019-го?

В России частично закончилась «дачная амнистия», которую ввели ещё в середине нулевых. С марта этого года больше нельзя узаконить дом в упрощенном порядке, теперь придется получать разрешение на строительство. Однако до начала весны 2020-го ещё можно в упрощенном порядке оформить 
6 марта 2019, 08:25
В Тольятти нашли парк Черного властелина

В Тольятти нашли парк Черного властелина

Один из парков Тольятти приобрел странное название. Правда, только на Google-картах. Жители Автограда заметили в родном городе Центральный парк Черного властелина — известного мема, популярного героя Рунета. Обычно он предстает перед публикой в образе крепкого афроамериканца в черной кожаной кепке 

4 февраля 2019, 09:00
Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч

Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч

Тольяттинка едва не осталась без отпуска за границей из-за крупного долга. Судебные приставы должны были взыскать с этой женщины почти 300 тысяч рублей задолженности в пользу кредитной организации. Дама не спешила погасить свой долг, пока не решила как следует отдохнуть 
24 января 2019, 10:51
Зарубежный отдых для самарцев подорожает

Зарубежный отдых для самарцев подорожает

Волна всеобщего подорожания в ближайшие месяцы накроет и туристическую сферу. В предстоящем летнем сезоне зарубежный отдых для россиян вырастет в цене, как минимум, на 20 %. В предстоящем летнем сезоне стоимость туристических путевок практически по всем направлениям вырастет на 20-30 
11 января 2019, 10:45
Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

В субботу, 22 декабря, в областной столице откроется очередная ледовая площадка -  каток на набережной Волги в районе бассейна ЦСКА ВВС.  Праздник начнется в 14:00. Для гостей приготовили конкурсы и подарки, запланирована встреча с Дедом Морозом, спортивные соревнования, а также 
19 декабря 2018, 05:03
На поддержку семей с детьми в Самарской области направят 7 млрд рублей

На поддержку семей с детьми в Самарской области направят 7 млрд рублей

В бюджете Самарской области на 2019 год увеличены расходы на социальную сферу. Одно из приоритетных направлений, куда пойдут деньги — индексация мер соцподдержки семей с детьми. На эти цели предусмотрено 7 миллиардов рублей, что больше показателей шестилетней давности на 5 
29 ноября 2018, 09:13
Отдых за рубежом для россиян станет дороже

Отдых за рубежом для россиян станет дороже

Глава Ростуризма Олег Сафонов предупредил о скором скачке цен на отдых за границей. Он тоже вызван падением курса рубля. Сейчас, по словам федерального чиновника, туроператоры искусственно сдерживают расценки и порой из-за этого даже работают себе в убыток, лишь бы не 
11 сентября 2018, 10:49
Где отдыхают самарцы этим летом

Где отдыхают самарцы этим летом

В июне-июле этого года жители Самарской области чаще, чем в прошлом году, летали из аэропорта «Курумоч» на зарубежные курорты. Число отдыхающих за границей выросло на 23%, если сравнивать с показателями за этот же период 2017 года. Услугами воздушной гавани воспользовались 
3 августа 2018, 12:35
В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом

В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом

Более 61 тысячи пассажиров самарского аэропорта «Курумоч» этим летом слетали прямыми рейсами на отечественные курорты. Отпускники путешествовали в Сочи, Симферополь, Анапу. В июне-июле на российский Юг 217 раз вылетали самолеты из самарской воздушной гавани. Самым популярным направлением стало Самара - 

1 августа 2018, 04:47
В Самарской области семьям с двумя детьми предоставят ипотеку под 6%

В Самарской области семьям с двумя детьми предоставят ипотеку под 6%

В Самарской области разработаны новые меры поддержки для молодых семей. Родители двух и более детей смогут получить матпомощь для погашения жилищных кредитов. 
 
«Уже начата работа и принимаются документы о возможности получения ипотечного кредита, когда государство берет на себя гарантии того, что 
1 февраля 2018, 03:34
Рассмотрение дела о выселении 117 самарских семей вновь перенесли

Рассмотрение дела о выселении 117 самарских семей вновь перенесли

В среду, 31 января, суд Промышленного района в очередной раз не смог приступить к рассмотрению дела о выселении 117 семей из общежития на проспекте Юных Пионеров, 61.
Напомним, оно было построено предприятием «Самараавтотранс» в 1969 году для своих работников. В 
1 февраля 2018, 02:03
Первые семьи Самарской области получили выплаты за первенца

Первые семьи Самарской области получили выплаты за первенца

В Самарской области первые 15 семей уже получили выплаты за первенца. Об этом рассказала врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Всего потенциальными получателями выплат определены 168 семей, в которых после 1 января 2018 года родился 
1 февраля 2018, 12:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх