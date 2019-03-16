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Женщина из Техаса родила 6 детей за 9 минут
Невероятный случай произошел в Техасе: местная жительница родила три пары близнецов за девять минут. Она стала мамой четырех мальчиков и двух девочек всего за несколько минут — с 4:50 до 4:59 утра, пишет ria.ru. Представители больницы, где младенцы появились …
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17 марта 2019, 10:05
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Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области
В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики.
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16 марта 2019, 08:50
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На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик
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15 марта 2019, 09:38
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В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств
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15 марта 2019, 08:48
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Конец амнистии. Что изменилось для дачников с марта 2019-го?
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6 марта 2019, 08:25
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В Тольятти нашли парк Черного властелина
Один из парков Тольятти приобрел странное название. Правда, только на Google-картах. Жители Автограда заметили в родном городе Центральный парк Черного властелина — известного мема, популярного героя Рунета. Обычно он предстает перед публикой в образе крепкого афроамериканца в черной кожаной кепке …
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4 февраля 2019, 09:00
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Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч
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24 января 2019, 10:51
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Зарубежный отдых для самарцев подорожает
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11 января 2019, 10:45
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Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря
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19 декабря 2018, 05:03
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На поддержку семей с детьми в Самарской области направят 7 млрд рублей
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29 ноября 2018, 09:13
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Отдых за рубежом для россиян станет дороже
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11 сентября 2018, 10:49
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Где отдыхают самарцы этим летом
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3 августа 2018, 12:35
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В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом
Более 61 тысячи пассажиров самарского аэропорта «Курумоч» этим летом слетали прямыми рейсами на отечественные курорты. Отпускники путешествовали в Сочи, Симферополь, Анапу. В июне-июле на российский Юг 217 раз вылетали самолеты из самарской воздушной гавани. Самым популярным направлением стало Самара - …
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1 августа 2018, 04:47
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В Самарской области семьям с двумя детьми предоставят ипотеку под 6%
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1 февраля 2018, 03:34
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Рассмотрение дела о выселении 117 самарских семей вновь перенесли
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1 февраля 2018, 02:03
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Первые семьи Самарской области получили выплаты за первенца
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1 февраля 2018, 12:02
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