51-летний геймер из Сызрани стал жертвой несовершеннолетнего хакера 51-летний сызранский геймер под ником Вор стал жертвой интернет-вымогателя. В январе прошлого года мужчина обнаружил, что его электронную почту взломали. Из-за этого он не смог играть в любимую онлайн-игру. Кибервзломщик потребовал от сызранца три тысячи рублей. Геймер сумел самостоятельно восстановить …