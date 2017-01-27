Суммарное число пользователей Сети за прошлый год не изменилось. Об этом информируют российские эксперты.
Общее количество людей старше 16 лет, которые используют рунет, осталось на уровне 84 млн человек. До нынешнего момента число клиентов в РФ последовательно увеличивалось. В последние годы россияне приобретали технику, которая позволяла попасть во всемирную сеть, но сегодня ажиотаж спал.
Вместе с тем, по статистике, число пользователей мобильного интернета все-таки выросло. За 2016 год на 6 млн. клиентов стало больше. Специалисты говорят, что данная тенденция объясняется периодическими акциями от операторов, а также реализацией дешевых смартфонов и другой техники с мобильным интернетом.
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