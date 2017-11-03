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Для дальнобойщиков создали кепку-будильник

Для дальнобойщиков создали кепку-будильник

Всемирно известная корпорация Ford разработала особый головной убор для водителей-дальнобойщиков, рассказывает Fast Company. Универсальная кепка является одновременно будильником. В ней включается громкий сигнал, если датчики получают информацию, что водитель задремал либо уже заснул. Испытания новинки, которой дали наименование SafeCap, стартуют 

3 ноября 2017, 12:24
Сегодня и завтра сотрудники ГИБДД будут проводить тотальные проверки по выявлению пьяных автомобилистов

Сегодня и завтра сотрудники ГИБДД будут проводить тотальные проверки по выявлению пьяных автомобилистов

Рейды в рамках профилактического мероприятия под названием "Самарская область - территория трезвых водителей" пройдут в Самаре, Новокуйбышевске, Ставропольском, Безенчукском, Большечерниговском и Шенталинском районах. В Самаре все начнется в пятницу в 9 вечера. На улице Антонова-Овсеенко госавтоинспекторы выстроятся в живой коридор 

3 ноября 2017, 12:01
В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В столице РФ запланирован запуск "бюджетного" каршеринга. Как сообщают отечественные агентства, оператор "Карусель" собирается использовать российские модели LADA Granta, что заметно удешевит услугу повременной аренды машин.  Скорее всего, компания будет приобретать LADA Granta в сборке Comfort. Эти транспортные средства имеют 

2 ноября 2017, 03:12
Правонарушение или пиар: В Тольятти эвакуатор забрал автомобиль ДПС

Правонарушение или пиар: В Тольятти эвакуатор забрал автомобиль ДПС

Сегодня, 1 ноября, жители Тольятти стали свидетелями необычной картины: стоящий на остановке по проспекту Степана Разина автомобиль ДПС приехал забрать эвакуатор. Событие это настолько поразило горожан, что они проследили едва ли не весь путь эвакуатора от остановки до спецстоянки. Из-за 
1 ноября 2017, 09:37
Составлен ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Лос-Анджелесе

Составлен ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Лос-Анджелесе

Международный автосалон в Лос-Анджелесе будет последним крупным мировым мотор-шоу в 2017-м. Эксперты английского специализированного издания Autocar представили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, дебют которых пройдет уже 18 ноября.
На первой строке перечня разместился новый американский внедорожник Jeep Wrangler. Как поясняют специалисты, 

1 ноября 2017, 03:12
Страховой случай: оформление ДТП по-новому

Страховой случай: оформление ДТП по-новому

Новый административный регламент ГИБДД действует уже больше недели. Одно из главных и самых спорных изменений в нем — отмена справки о ДТП для страховых компаний. Это может привести к усложнению процесса выплат и увеличению срока рассмотрения страховых случаев.
Согласно правилам 

31 октября 2017, 01:20
В блогах:

В блогах: "Нечто непонятное происходит на Московском шоссе"

Блогер a_n_a_r_x_i_s_t предположил, что "Яндекс" и ГИБДД могут находиться в сговоре: "Нечто непонятное происходит последние несколько дней на отреставрированном Московском шоссе. Едешь себе, никого не трогаешь, при разрешенной скорости в 60 км/ч и не наказании до 80, и тут 
27 октября 2017, 09:43
Особый случай: ГИБДД разрешили останавливать машины вне постов

Особый случай: ГИБДД разрешили останавливать машины вне постов

У Госавтоинспекции теперь есть законное право тормозить транспортные средства вне стационарных постов ДПС. Новые правила для работников ведомства вступили в силу 20 октября.
Документ подразумевает и другие изменения. В частности, отменяется выдача справок о ДТП, которые прежде нужно было получать 

20 октября 2017, 11:12
В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями

В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями

Сотрудники сызранской Госавтоинспекции совместно с общественниками решили провести оригинальную акцию – организовали своеобразную выставку автомобилей, разбитых пьяными водителями. Искореженные машины установили в районе железнодорожного моста, чтобы их было видно всем проезжающим мимо автомобилистам – как пример того, к чему приводит 
11 августа 2017, 01:17
В блогах: мечта о красивом номере

В блогах: мечта о красивом номере

Сотрудник самарской Госавтоинспекции Ольга Шелест пожаловалась, что плакала ее мечта приобрести на машину красивый номерок О 222 ОО 163 rus. "А все потому, что такие номера вот уже 3 года в нашем РЭО не заказывают в принципе! Дабы избежать коррупции. 

22 июля 2016, 09:35
В Самарской области с начала года возбудили 1,3 млн дел о нарушениях ПДД

В Самарской области с начала года возбудили 1,3 млн дел о нарушениях ПДД

С начала года сотрудники Госавтоинспекции Самарской области возбудили около миллиона трехсот тысяч дел о нарушениях правил дорожного движения. Это почти на 70% больше, чем год назад. При этом вилка штрафных санкций сейчас составляет от 500 рублей до 50 тысяч рублей. 
14 августа 2015, 03:00
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