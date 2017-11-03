Вопросы в экзаменационных билетах отечественных автошкол подобраны некорректно и непрофессионально, причем представленные ответы на ряд вопросов и вовсе являются неправильными. Такой вывод сделали эксперты Минздрава, ознакомившись с теми разделами, где ведется речь об оказании первой медпомощи. Об этом рассказывают «Известия».
Специалисты бью тревогу: получившие права новоиспеченные водители не смогут верно оказать помощь в экстренной ситуации. В частности, профессиональные медики обратили внимание на части, посвященные сердечно-легочной реанимации и остановке кровотечения.
Межрегиональная ассоциация автошкол попросила Госавтоинспекцию урегулировать сложившуюся ситуацию.
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Для дальнобойщиков создали кепку-будильник
Всемирно известная корпорация Ford разработала особый головной убор для водителей-дальнобойщиков, рассказывает Fast Company. Универсальная кепка является одновременно будильником. В ней включается громкий сигнал, если датчики получают информацию, что водитель задремал либо уже заснул. Испытания новинки, которой дали наименование SafeCap, стартуют …
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3 ноября 2017, 12:24
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Сегодня и завтра сотрудники ГИБДД будут проводить тотальные проверки по выявлению пьяных автомобилистов
Рейды в рамках профилактического мероприятия под названием "Самарская область - территория трезвых водителей" пройдут в Самаре, Новокуйбышевске, Ставропольском, Безенчукском, Большечерниговском и Шенталинском районах. В Самаре все начнется в пятницу в 9 вечера. На улице Антонова-Овсеенко госавтоинспекторы выстроятся в живой коридор …
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3 ноября 2017, 12:01
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В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA
В столице РФ запланирован запуск "бюджетного" каршеринга. Как сообщают отечественные агентства, оператор "Карусель" собирается использовать российские модели LADA Granta, что заметно удешевит услугу повременной аренды машин. Скорее всего, компания будет приобретать LADA Granta в сборке Comfort. Эти транспортные средства имеют …
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2 ноября 2017, 03:12
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Правонарушение или пиар: В Тольятти эвакуатор забрал автомобиль ДПС
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1 ноября 2017, 09:37
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Составлен ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Лос-Анджелесе
Международный автосалон в Лос-Анджелесе будет последним крупным мировым мотор-шоу в 2017-м. Эксперты английского специализированного издания Autocar представили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, дебют которых пройдет уже 18 ноября.
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1 ноября 2017, 03:12
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Страховой случай: оформление ДТП по-новому
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31 октября 2017, 01:20
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В блогах: "Нечто непонятное происходит на Московском шоссе"
Блогер a_n_a_r_x_i_s_t предположил, что "Яндекс" и ГИБДД могут находиться в сговоре: "Нечто непонятное происходит последние несколько дней на отреставрированном Московском шоссе. Едешь себе, никого не трогаешь, при разрешенной скорости в 60 км/ч и не наказании до 80, и тут …
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27 октября 2017, 09:43
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Особый случай: ГИБДД разрешили останавливать машины вне постов
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20 октября 2017, 11:12
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В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями
Сотрудники сызранской Госавтоинспекции совместно с общественниками решили провести оригинальную акцию – организовали своеобразную выставку автомобилей, разбитых пьяными водителями. Искореженные машины установили в районе железнодорожного моста, чтобы их было видно всем проезжающим мимо автомобилистам – как пример того, к чему приводит …
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11 августа 2017, 01:17
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В блогах: мечта о красивом номере
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22 июля 2016, 09:35
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В Самарской области с начала года возбудили 1,3 млн дел о нарушениях ПДД
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14 августа 2015, 03:00