С начала года сотрудники Госавтоинспекции Самарской области возбудили около миллиона трехсот тысяч дел о нарушениях правил дорожного движения. Это почти на 70% больше, чем год назад. При этом вилка штрафных санкций сейчас составляет от 500 рублей до 50 тысяч рублей.