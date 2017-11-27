В концертном зале им. П.И. Чайковского состоялась церемония прощания с Дмитрием Хворостовским. В конце прозвучала песня «Нежность», которую часто исполнял на концертах знаменитый баритон. Она начинается с символичной фразы: «Опустела без тебя земля».
По желанию семьи Хворостовского гроб был закрытым, из-за болезни лицо певца очень сильно изменилось.
Проститься с артистом приехали его родители Александр Степанович и Людмила Петровна, также супруга Флоранс и дети 14-летний Максим и 10-летняя Нина.
Прощание сопроводили песнями Хворостовского и пением Академического большого хора «Мастер Хорового пения».
Попрощаться с певцом приехал народный артист СССР Иосиф Кобзон, вице-премьер правительства Ольга Голодец, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, гендиректор Большого театра Владимир Урин, адвокат Павел Астахов, скрипач и дирижер Владимир Спиваков с супругой Сати, певец Лев Лещенко, глава КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, композитор Игорь Крутой и многие другие.
У Дмитрия Хворостовского было тяжелейшее заболевание - рак мозга. По его просьбе одну часть праха похоронят в Москве, а вторую - в Красноярске.
В столице захоронение произведут во вторник около часа дня на Новодевичьем кладбище, а другая часть праха оперной легенды будет помещена в один из мемориальных объектов. Куда именно, решат архитектурная общественность и родные и близкие Хворостовского.
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