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Материалы по теме:

Тела похищенных мужчин были закопаны в поле под Самарой

Тела похищенных мужчин были закопаны в поле под Самарой

В Самарской области тела похищенных мужчин были закопаны в поле. Оба потерпевших – жители поселка Сургут в Сергиевском районе, возраст - 38 и 39 лет. Силовики задержали подозреваемых в похищении двоих мужчин. 

«В ночь исчезновения между мужчинами и неустановленными гражданами произошел 

27 ноября 2017, 03:25
Жуткая картина: водитель «двенадцатой» погиб в столкновении с КамАЗом под Кинелем

Жуткая картина: водитель «двенадцатой» погиб в столкновении с КамАЗом под Кинелем

Автомобилист на ВАЗ 2112 допустил выезд на встречную полосу движения, где на полном ходу врезался в КамАЗ. От полученных травм водитель «двенадцатой» скончался на месте автоаварии, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
После ДТП автомобиль выглядел так, как будто 
26 ноября 2017, 05:05
Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский

Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский

Известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни. В июне позапрошлого года у исполнителя была диагностирована опухоль мозга.
Когда об этом стало известно, Хворостовский на некоторое время прервал концертную деятельность. Ему был сделаны несколько курсов химиотерапии в 

22 ноября 2017, 11:56
Под Самарой иномарка насмерть сбила 82-летнего пенсионера

Под Самарой иномарка насмерть сбила 82-летнего пенсионера

В Самарской области полиция проводит проверку по факту гибели в ДТП пожилого мужчины. Под Самарой 82-летнего пенсионера насмерть сбила иномарка «Тойота Хайлендер». Управлял внедорожником 40-летнний водитель.
 
«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 20.11.2017 года в 18:20 водитель 1977 

21 ноября 2017, 01:51
Два человека погибли в результате жесткого столкновения «Приоры» и «Газели» в Тольятти

Два человека погибли в результате жесткого столкновения «Приоры» и «Газели» в Тольятти

Сегодня, 18 ноября, около 5:20 утра в Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.

По версии полицейских, водитель на «Ладе Приоре» двигался по бульвару Буденного от бульвара Приморского в сторону улицы Фрунзе.

В 
18 ноября 2017, 04:08
Самарский актер стал известен на всю Россию из-за пародии на Сергея Лазарева

Самарский актер стал известен на всю Россию из-за пародии на Сергея Лазарева

К самарскому актеру театра драмы Иршату Байбикову, занимающемуся фотопародиями на различных звезд шоу-бизнеса, пришла, пожалуй, всероссийская слава. А все благодаря тому, что его забавный снимок репостнул в свой профиль Instagram певец Сергей Лазарев.
Сергей по достоинству оценил пародию на самого 
12 ноября 2017, 03:00
Британский профессор на год превратится в Дэвида Боуи

Британский профессор на год превратится в Дэвида Боуи

Профессор кингстонского университета Уилл Брукер намерен целый год прожить в образе культового певца Дэвида Боуи. Об этом сообщает Huffington Post.
 
По словам профессора, им движет желание "попасть в голову Боуи". "Это иногда довольно странное и опасное место, где не хочется задерживаться 
20 августа 2015, 12:01
На «Новой волне» в Сочи споют Алла Пугачева и Дмитрий Хворостовский

На «Новой волне» в Сочи споют Алла Пугачева и Дмитрий Хворостовский

Мероприятие пройдет 2-11 октября и впервые состоится не в Юрмале, а в российском городе-курорте.

По сообщениям СМИ, Алла Пугачева будет открывать "Новую волну 2015" каждый день. А на закрытие фестиваля приглашен оперный певец Дмитрий Хворостовский. Как раз к октябрю 
14 августа 2015, 01:54
Дмитрий Хворостовский сделал победное селфи и выложил в Сеть

Дмитрий Хворостовский сделал победное селфи и выложил в Сеть

Оперный певец продолжает лечение от опухоли головного мозга, при этом настроен оптимистично. Так как Дмитрий уверен, что правильный настрой поможет справиться с тяжелой болезнью, он сделал селфи с победным жестом - сложив пальцы в знак V (Victory). В подписи под 
5 августа 2015, 01:49
Лондонские врачи рассказали о состоянии здоровья Дмитрия Хворостовского

Лондонские врачи рассказали о состоянии здоровья Дмитрия Хворостовского

По словам врачей лондонской клиники, где в настоящий момент лечится оперный певец Дмитрий Хворостовский, курс химиотерапии идет пациенту на пользу. Его состояние нормализуется, динамика выздоровления хорошая. Специалисты утверждают, что певец с большой вероятностью полностью излечится, так как онкологическое заболевание у 
29 июля 2015, 01:57
20 неизвестных песен Майкла Джексона хранит на компьютере звукорежиссер певца

20 неизвестных песен Майкла Джексона хранит на компьютере звукорежиссер певца

Майкл Дарэм Принс, работавший звукорежиссером у певца с 1995 года, рассказал, что у него на ПК есть два десятка песен Джексона, которые нигде не издавались. Композиции незавершенные, у Принса нет права ни озвучить их названия, ни сделать доступными для прослушивания. 
24 июля 2015, 02:58
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