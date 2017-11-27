Майкл Дарэм Принс, работавший звукорежиссером у певца с 1995 года, рассказал, что у него на ПК есть два десятка песен Джексона, которые нигде не издавались. Композиции незавершенные, у Принса нет права ни озвучить их названия, ни сделать доступными для прослушивания. …