Соединенные Штаты и Украина – основные противники Российской Федерации, утверждают респонденты «Левада-Центра». Итоги соцопроса были обнародованы сегодня, 5 июня.
С прошлого года число тех, кто считает врагом США, уменьшилось на 3% - с 72 до 69%. При этом отношение граждан РФ к Украине ухудшилось, теперь неприятелем ее считают не 48, а 50% участников исследования. Также в число противников респонденты внесли Германию, Латвию и Литву (по 24%), Польшу (21%) и Эстонию (16%).
Основная часть опрошенных не замечает изменений в отношениях РФ с Соединенными Штатами (54%) и Евросоюзом (53%). Главными друзьями России назвали Белоруссию (46%), Китай (39%) и Казахстан (34%).
Исследования проводились во второй половине мая. В них приняли участие жители 48 регионов страны.
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