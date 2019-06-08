Подтвердилась информация о том, что изменениям подвергнется процедура жеребьевки клубов в групповом этапе Лиги чемпионов. По мнению генерального секретаря организации Джанни Инфантино, это придаст новую динамику турниру.

До сегодняшнего дня принцип деления клубов был следующим: на 4 корзины, в зависимости от …