Россию могут “почти полностью исключить" из Лиги чемпионов из-за нового формата турнира. Такое заявление сделал официальный представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо, комментируя недавнее заявление президента РПЛ Сергея Прядкина.
Речь идет о том, что новый формат ЛЧ может оказаться весьма неудобным для российских клубов. Серехидо считает, что "в плюсе" будут лишь гранды большой пятерки - Испании, Италии, Франции, Германии и Франции.
"Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Всё просто", - сказал Серехидо
Что именно будет представлять собой новый формат ЛЧ пока неизвестно. Подробности разгласят позже. Ясно лишь, что с 2024 года в турнире останется только 32 клуба, которые на групповом этапе будут разбиты на четыре группы - по восемь команд.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном неучастии российских клубов в новом формате Лиги чемпионов.
«Сама идея играть без российских клубов абсурдна. Наши команды доказали, что российская лига входит в число сильнейших в Европе. Там во главе угла находится экономика, игры с нашими клубами не приносят нужного финансового эффекта. Еще одна причина — наши команды в последнее время в европейских турнирах выступают крайне неудачно. Есть отдельные матчи, такие как ЦСКА — «Реал», которые показывают потенциал российских команд.
Не представляю себе новый формат Лиги чемпионов без российских клубов, тем более три-четыре клуба у нас финансово состоятельны, и нет никаких подозрений на нарушения финансового fair-play. Мне кажется, это четкий сигнал для руководителей РФС и клубов, что сейчас надо не безучастно наблюдать за развитием событий, а доказывать, что российские клубы обязательно должны быть участниками нового формата. У нас есть сильные представители в Европейской ассоциации клубов, в большом авторитете Алаев находится в УЕФА. Здесь надо засучить рукава и сосредоточиться на этой проблематике, а не на теме лимита, расширения лиги и прочих второстепенных вещах», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом Sport24 Евгением Волосом.
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