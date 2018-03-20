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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 марта 2018г 
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Расхитителей гробниц поймали в Китае

Расхитителей гробниц поймали в Китае

Китайская полиция задержала расхитителей древних гробниц. Всего поймали 13 человек.

Злоумышленники попались в минувшие выходные в уезде Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа. Они подозреваются в организации незаконных раскопок и извлечении более 400 ценных артефактов. Задержанные «археологи» орудовали в гробницах, датируемых 7 и 8 веками, 

20 марта 2018, 05:03
32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти

32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти

В Тольятти полиция пресекла работу подпольного цеха. Там шел разлив незамерзающей жидкости для омывателей автомобильных стекол.

Цех работал в Автозаводском районе города. Там «незамерзайку» разливали в тару, наклеивали этикетки и отправляли на реализацию.

"В ходе обысков изъято более 6,5 тысячи бутылок с 

20 марта 2018, 02:28
Клиент украл телефон у офисного работника в Самарской области

Клиент украл телефон у офисного работника в Самарской области

За помощью в полицию обратилась сотрудница офиса в Безенчукском районе. У нее украли мобильный телефон стоимостью в 7 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что к ней пришел клиент. Она отлучилась, чтобы выдать ему необходимое оборудование, оставив свой аппарат на столе. Когда мужчина 

20 марта 2018, 12:52
114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле

114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле

Полицейские провели проверку в одном из магазинов в городе Кинель. Согласно оперативным данным, там шла нелегальная торговля спиртным.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что владелица торговой точки реализует крепкие алкогольные напитки, которые произведены в одной из соседних республик, а также пиво. 

20 марта 2018, 11:49
Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Полицейские Красноярского района области разыскивают двух мошенниц. Их жертвой стала 81-летняя жительница поселка Новосемйкино. Злоумышленницы пришли к пенсионерке под видом соцработниц. Когда женщина отвлеклась, они украли у нее 30 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители устаавливают личности преступниц и их местонахождение.

Приметы подозреваемых: худощавого 

16 марта 2018, 04:09
Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

В Самарской области арестованы предполагаемые участники преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков через Интернет. По версии силовиков, 32-летний уроженец Саратовской области организовал интернет-магазин по продаже наркотиков и вовлек в преступную группу семерых безработных жителей Самарской области в возрасте от 22 до 

14 марта 2018, 12:48
За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска

За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска

5% от ее заработка будут уходить в доход государству.
2 марта 2018, 10:54
Федеральная налоговая служба предупредила о появлении в Сети мошеннического сайта

Федеральная налоговая служба предупредила о появлении в Сети мошеннического сайта

Федеральная налоговая служба сообщает о том, что в Сети появился мошеннический сайт-клон одного из разделов страницы ФНС. Он предлагает своим пользователям получить компенсацию в виде 0,91% от подоходного налога. При этом есть ссылка, что компенсация положена в связи с поправками 

16 февраля 2018, 09:45
Самарские мошенники по телефону вытягивали деньги из жителей других регионов

Самарские мошенники по телефону вытягивали деньги из жителей других регионов

В Самарской области задержаны двое местных жителей, подозреваемых в мошенничеств. По версии силовиков, с помощью телефона мошенники обманули жителей других регионов как минимум на 150 тысяч рублей. Предположительно от их действий 
30 января 2018, 10:37
В России подешевели машины с пробегом, которые продают через интернет

В России подешевели машины с пробегом, которые продают через интернет

В России снизились цены на подержанные автомобили, которые продаются через интернет. Падение их стоимости составило 7-9%, сообщает «Коммерсантъ». При этом цены на машины с пробегом у официальных дилеров, наоборот, выросли.

Данную тенденцию аналитики связывают с несколькими причинами. Первая 
26 января 2018, 10:51
Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег в интернете

Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег в интернете

Количество интернет-краж с банковских карт возросло в РФ на 30% за 3 года. За текущий год зафиксировано 300 000 таких случаев.
За последние 3 года злоумышленники придумали десятки схем вывода денег с карт. В частности, отмечают эксперты, заметно выросло число попыток 

28 декабря 2017, 01:14
СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников

СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников

Руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов поведал журналистам, что на российском финансовом рынке активизировались злоумышленники, выдающие себя за юристов. Они сулят возвращение страховки, внесенной клиентом финансового учреждения при подписании кредита. Естественно, "специалисты" требуют за свои услуги немалое денежное вознаграждение.
14 декабря 2017, 11:28
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