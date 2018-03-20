29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.
Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их вскрытия он обнаружил вместо инструментов пакеты с наполнителем для кошачьих туалетов. Потерпевший попытался связаться с нечестным торговцем, но тот отключил телефон.
Мужчина обратился за помощью к правоохранителям. Сейчас полиция ищет преступника, сообщает региональный главк.
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Расхитителей гробниц поймали в Китае
Китайская полиция задержала расхитителей древних гробниц. Всего поймали 13 человек.
Злоумышленники попались в минувшие выходные в уезде Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа. Они подозреваются в организации незаконных раскопок и извлечении более 400 ценных артефактов. Задержанные «археологи» орудовали в гробницах, датируемых 7 и 8 веками, …
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20 марта 2018, 05:03
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32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти
В Тольятти полиция пресекла работу подпольного цеха. Там шел разлив незамерзающей жидкости для омывателей автомобильных стекол.
Цех работал в Автозаводском районе города. Там «незамерзайку» разливали в тару, наклеивали этикетки и отправляли на реализацию.
"В ходе обысков изъято более 6,5 тысячи бутылок с …
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20 марта 2018, 02:28
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Клиент украл телефон у офисного работника в Самарской области
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20 марта 2018, 12:52
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114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле
Полицейские провели проверку в одном из магазинов в городе Кинель. Согласно оперативным данным, там шла нелегальная торговля спиртным.
Прибыв на место, правоохранители выяснили, что владелица торговой точки реализует крепкие алкогольные напитки, которые произведены в одной из соседних республик, а также пиво. …
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20 марта 2018, 11:49
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Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области
Полицейские Красноярского района области разыскивают двух мошенниц. Их жертвой стала 81-летняя жительница поселка Новосемйкино. Злоумышленницы пришли к пенсионерке под видом соцработниц. Когда женщина отвлеклась, они украли у нее 30 тысяч рублей.
Сейчас правоохранители устаавливают личности преступниц и их местонахождение.
Приметы подозреваемых: худощавого …
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16 марта 2018, 04:09
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Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области
В Самарской области арестованы предполагаемые участники преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков через Интернет. По версии силовиков, 32-летний уроженец Саратовской области организовал интернет-магазин по продаже наркотиков и вовлек в преступную группу семерых безработных жителей Самарской области в возрасте от 22 до …
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14 марта 2018, 12:48
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За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска
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2 марта 2018, 10:54
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Федеральная налоговая служба предупредила о появлении в Сети мошеннического сайта
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16 февраля 2018, 09:45
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Самарские мошенники по телефону вытягивали деньги из жителей других регионов
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30 января 2018, 10:37
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В России подешевели машины с пробегом, которые продают через интернет
В России снизились цены на подержанные автомобили, которые продаются через интернет. Падение их стоимости составило 7-9%, сообщает «Коммерсантъ». При этом цены на машины с пробегом у официальных дилеров, наоборот, выросли.
Данную тенденцию аналитики связывают с несколькими причинами. Первая …
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26 января 2018, 10:51
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Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег в интернете
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28 декабря 2017, 01:14
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СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников
Руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов поведал журналистам, что на российском финансовом рынке активизировались злоумышленники, выдающие себя за юристов. Они сулят возвращение страховки, внесенной клиентом финансового учреждения при подписании кредита. Естественно, "специалисты" требуют за свои услуги немалое денежное вознаграждение.
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14 декабря 2017, 11:28