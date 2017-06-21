В банкоматах с дешевыми моделями приемных устройств увеличилось количество поддельных купюр. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на представителей Центробанка.
Согласно установкам регулятора, купюроприемникам надлежит проверять банкноты на подлинность по четырем критериям. Как показывает практика, во многих случаях эти установки игнорируются. Нередко используются модели банкнотоприемных устройств, проверяющих один-два защитных признака.
По статистике, за I квартал этого года сотрудники регулятора изъяли из оборота свыше 12000 поддельных купюр. Свыше 50% из них составили банкноты с максимальным номиналом (5000 рублей).
При этом в ЦБ анализируют различные способы стимулирования интереса кредитных организаций к приобретению надежных банкоматов. В числе предполагаемых мер рассматривается введение штрафов для банков-нарушителей.
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