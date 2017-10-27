Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля со ссылкой на президента Владимира Путина. «Мы выходим на восстановление темпов экономического роста. Они не такие, как в Индии или Китае, но все-таки после спада мы видим и фиксируем рост экономики более чем на …