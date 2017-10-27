Как сообщили отечественные СМИ, в Северной столице независимая команда специалистов разработала историческую стратегию для мобильных устройств «Империя». В частности, игрокам дают возможность почувствовать себя последним российским императором Николаем II, первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым и прочими правителями. В кампаниях игры «Крым Наш» и «Путин. Начало» игроки получают возможность управлять Российской Федерацией от имени президента Владимира Путина.
Как отмечается, участники решают российские проблемы в реальных исторических условиях от лица руководства государства. Разработка игры началась еще в прошлом году.
|
В России завершена работа по ликвидации химического оружия
27 сентября 2017 года председатель Государственной комиссии по химическому разоружению, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич доложил Владимиру Путину о досрочном завершении процесса ликвидации химического оружия в полном объеме.
В видеоконференции также приняли участие министр …
|
28 сентября 2017, 12:02
|
Темпы роста российской экономики восстанавливаются
|
4 сентября 2017, 11:24
|
Уклонистам дали шанс послужить в госорганах
|
27 июля 2017, 09:11
|
СоюзМаш: Выполняя поручения президента
Самарское региональное отделение СоюзМаш России принимает участие в обсуждении механизма реализации поручений, которые дал президент России Владимир Путин. Напомним, что 27 июня в Ижевске состоялось расширенное совместное заседание бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». В частности …
|
20 июля 2017, 09:31
|
Выручка от мобильной игры впервые превысила $1 млрд в год
|
12 февраля 2014, 02:37