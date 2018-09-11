«От 28 и выше»: во сколько обойдется отдых в самарских санаториях Двухнедельный отдых в санаториях Самарской области осенью этого года — именно такой срок рекомендуют врачи для наилучшего эффекта в среднем обойдется в 28 тысяч рублей. За эти деньги предусмотрена обширная программа лечения и не только. … - Мы максимально добавляем в программу,