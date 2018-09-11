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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

Названы самые популярные города России для поездок на выходные

Названы самые популярные города России для поездок на выходные

Специалисты сайта Tvil.ru составили рейтинг российских городов, которые наиболее популярны для отдыха у наших соотечественников во время выходных. Исследование составлялось на основе анализа бронирования отелей с 1 сентября по 31 октября 2018 года.

В итоге на первом месте 
10 сентября 2018, 02:26
«Победа» поднимет цены на провоз багажа

«Победа» поднимет цены на провоз багажа

С 4 сентября лоукостер «Победа» поднимет стоимость провоза багажа. Для того, чтобы взять с собой на борт 10 килограммов вещей, придется выложить 777 рублей вместо 499 рублей.

Как сообщает ТАСС, изменения связаны с требованиями ФАС. До последнего времени 
3 сентября 2018, 03:27
«От 28 и выше»: во сколько обойдется отдых в самарских санаториях

«От 28 и выше»: во сколько обойдется отдых в самарских санаториях

Двухнедельный отдых в санаториях Самарской области осенью этого года — именно такой срок рекомендуют врачи для наилучшего эффекта в среднем обойдется в 28 тысяч рублей. За эти деньги предусмотрена обширная программа лечения и не только. 
 
- Мы максимально добавляем в программу, 
1 сентября 2018, 09:10
На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень

На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень

Жителям Автограда снова угрожает оползень: к такому выводу пришли специалисты, которые обследовали несанкционированный пляж западнее набережной Комсомольского района. Хотя угроза оползня сохраняется, тольяттинцы продолжают там беззаботно отдыхать на прибрежной территории Куйбышевского водохранилища западнее набережной Комсомольского района. Департамент общественной безопасности Тольятти 
28 августа 2018, 12:10
В России дешевеет красная рыба

В России дешевеет красная рыба

В России из-за рекордного улова начали резко снижаться цены на красную рыбу. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, оптовая стоимость горбуши с начала августа упала сразу на 40 рублей - со 190 до 150 рублей за килограмм. Стремительно теряет в 
24 августа 2018, 11:15
Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре

Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре

По данным Гидрометцентра России в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается выше на 2 градуса типичной для этого времени года, будет теплее, чем обычно. Что касается Самарской области, то до конца недели на погоду в регионе будет влиять область 
24 августа 2018, 09:28
В России предложили поднять цены на коньяк и шампанское

В России предложили поднять цены на коньяк и шампанское

В России предлагают повысить цены на шампанское, коньяк, а также винодельческую продукцию. По словам специалистов, цена бутылки коньяка не должна составлять менее 500 рублей за бутылку, шампанского – 171 рубль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Национального 
21 августа 2018, 02:47
Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене

Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене

Ассоциация туроператоров России предупредила о подорожании путевок в Турцию, несмотря на ослабление лиры. Это связано с тем, что расчеты с иностранными партнерами ведутся в долларах, курс которого растет по отношению к рублю, поясняют в АТОР. В ведомстве ожидают, что цены 

13 августа 2018, 09:18
Где отдыхают самарцы этим летом

Где отдыхают самарцы этим летом

В июне-июле этого года жители Самарской области чаще, чем в прошлом году, летали из аэропорта «Курумоч» на зарубежные курорты. Число отдыхающих за границей выросло на 23%, если сравнивать с показателями за этот же период 2017 года. Услугами воздушной гавани воспользовались 
3 августа 2018, 12:35
В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом

В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом

Более 61 тысячи пассажиров самарского аэропорта «Курумоч» этим летом слетали прямыми рейсами на отечественные курорты. Отпускники путешествовали в Сочи, Симферополь, Анапу. В июне-июле на российский Юг 217 раз вылетали самолеты из самарской воздушной гавани. Самым популярным направлением стало Самара - 

1 августа 2018, 04:47
Прямой поезд начал курсировать в Абзахию из Самары

Прямой поезд начал курсировать в Абзахию из Самары

Летом, в традиционный сезон отпусков из Самары в Абхазию начал курсировать прямой поезд.

Состав Самара — Пенза - Сухум отправляется из областной столицы 11, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29 и 31 июля в 17:02 и прибывает в 

10 июля 2018, 11:21
12% россиян тратят на отпуск больше 500 тысяч рублей

12% россиян тратят на отпуск больше 500 тысяч рублей

Специалисты сервиса бронирования билетов «Туту.ру» провели опрос среди своих клиентов для того, чтобы выяснить, сколько денег они готовы потратить на отпуск. В нем приняли участие 6,2 тысячи человек.

Оказалось, что 12% россиян тратят на отдых более 500 тысяч рублей. 
3 апреля 2018, 01:21
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