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Названы самые популярные города России для поездок на выходные
Специалисты сайта Tvil.ru составили рейтинг российских городов, которые наиболее популярны для отдыха у наших соотечественников во время выходных. Исследование составлялось на основе анализа бронирования отелей с 1 сентября по 31 октября 2018 года.
В итоге на первом месте …
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10 сентября 2018, 02:26
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«Победа» поднимет цены на провоз багажа
С 4 сентября лоукостер «Победа» поднимет стоимость провоза багажа. Для того, чтобы взять с собой на борт 10 килограммов вещей, придется выложить 777 рублей вместо 499 рублей.
Как сообщает ТАСС, изменения связаны с требованиями ФАС. До последнего времени …
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3 сентября 2018, 03:27
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«От 28 и выше»: во сколько обойдется отдых в самарских санаториях
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1 сентября 2018, 09:10
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На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень
Жителям Автограда снова угрожает оползень: к такому выводу пришли специалисты, которые обследовали несанкционированный пляж западнее набережной Комсомольского района. Хотя угроза оползня сохраняется, тольяттинцы продолжают там беззаботно отдыхать на прибрежной территории Куйбышевского водохранилища западнее набережной Комсомольского района. Департамент общественной безопасности Тольятти …
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28 августа 2018, 12:10
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В России дешевеет красная рыба
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24 августа 2018, 11:15
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Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре
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24 августа 2018, 09:28
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В России предложили поднять цены на коньяк и шампанское
В России предлагают повысить цены на шампанское, коньяк, а также винодельческую продукцию. По словам специалистов, цена бутылки коньяка не должна составлять менее 500 рублей за бутылку, шампанского – 171 рубль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Национального …
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21 августа 2018, 02:47
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Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене
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13 августа 2018, 09:18
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Где отдыхают самарцы этим летом
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3 августа 2018, 12:35
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В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом
Более 61 тысячи пассажиров самарского аэропорта «Курумоч» этим летом слетали прямыми рейсами на отечественные курорты. Отпускники путешествовали в Сочи, Симферополь, Анапу. В июне-июле на российский Юг 217 раз вылетали самолеты из самарской воздушной гавани. Самым популярным направлением стало Самара - …
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1 августа 2018, 04:47
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Прямой поезд начал курсировать в Абзахию из Самары
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10 июля 2018, 11:21
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12% россиян тратят на отпуск больше 500 тысяч рублей
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3 апреля 2018, 01:21