Футболисты «Крыльев Советов» ушли в отпуск до 17 июня … Игроки самарских «Крыльев Советов» ушли в отпуск до 17 июня. Именно в этот день команда должна собраться в Москве и пройти медосмотр. После него, с 19 по 23 июня волжане будут тренироваться в Самаре, этот этап подготовки завершится контрольным матчем