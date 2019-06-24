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В июне 54 тысячи самарцев не смогут улететь за границу из-за долгов
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18 июня 2019, 09:57
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Футболисты «Крыльев Советов» ушли в отпуск до 17 июня
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3 июня 2019, 02:51
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Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%
Летний отдых подорожал. Цены на зарубежные туры вслед за удорожанием авиатоплива выросли, в среднем, на 15-20 %. Из-за этого в федеральной Ассоциации туроператоров значительного роста турпотока не ждут. Предполагают, что россияне будут отдавать предпочтение местным курортам. Рост летнего турпотока в …
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13 мая 2019, 09:59
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Астролябию с корабля Васко да Гама занесли в книгу рекордов Гиннеса
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18 марта 2019, 10:49
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На майские праздники из Самары пустят дополнительные поезда
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18 марта 2019, 10:10
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Ростуризм назвал самые популярные направления для путешествий на Новый год
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5 декабря 2018, 11:14
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Названы самые популярные города России для поездок на выходные
Специалисты сайта Tvil.ru составили рейтинг российских городов, которые наиболее популярны для отдыха у наших соотечественников во время выходных. Исследование составлялось на основе анализа бронирования отелей с 1 сентября по 31 октября 2018 года.
В итоге на первом месте …
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10 сентября 2018, 02:26
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На майские праздники вырос спрос на поездки по России
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7 мая 2018, 09:06
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