Россия может сделать обязательной дактилоскопию при получении визы гражданами ЕС Об этом сообщил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Данный шаг можно назвать вынужденным, так как страны Евросоюза уже ввели для россиян обязательную дактилоскопию при получении визы. Подобная мера, скорее всего, сразу же скажется на туристическом потоке в РФ …