11
10
26
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Госдуме создадут постоянную площадку для работы с видеоблогерами

В Госдуме создадут постоянную площадку для работы с видеоблогерами

Популярные блогеры дадут народным избранникам рекомендации, как работать над нормативными документами - в первую очередь, на тему регулирования интернета. В Госдуме появится экспертный совет блогеров.
Вместе с тем, виртуальные акулы пера получат возможность участвовать в работе Совета при спикере Госдумы 

20 июня 2017, 09:04
Штраф за непропуск пешехода вырастет на тысячу рублей

Штраф за непропуск пешехода вырастет на тысячу рублей

Народные избранники одобрили в первом чтении проект закона, в котором идет речь об увеличении штрафов для водителей, не уступающих дорогу пешеходам. Как следует из законопроекта, депутаты предлагают повысить меру административной ответственности и поднять максимальный размер штрафа с 1500 до 2500 

16 июня 2017, 09:03
Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий ФСО

Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий ФСО

Госдума приняла во втором чтении проект закона, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны. Согласно законопроекту, органы госохраны получат возможность безвозмездно пользоваться аэропортами, аэродромами, морскими и речными портами и рядом других объектов независимо от их форм собственности.
Документ подразумевает временное запрещение движения 

15 июня 2017, 03:19
Порог для главврача: Госдума вводит возрастные ограничения для медработников

Порог для главврача: Госдума вводит возрастные ограничения для медработников

Законопроект о предельном возрасте для руководителей государственных медицинских организаций, а также их заместителей народные избранники приняли в первом чтении. Эта инициатива аналогична ситуации с регулированием работы ректоров вузов.
В Госдуме предлагают ограничить возраст медиков, которые могут занимать руководящие должности. По 

15 июня 2017, 10:16
В Госдуме под самарским депутатом Михаилом Дегтяревым провалилось кресло

В Госдуме под самарским депутатом Михаилом Дегтяревым провалилось кресло

В Госдуме под депутатом фракции ЛДПР «провалилось кресло». По данным «Российской газеты», инцидент произошел с самарцем Михаилом Дегтяревым. Об этом случае стало известно после обращения лидера ЛДПР Владимира Жириновского к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Главный либерал-демократ страны попросил «укрепить все кресла» 

14 июня 2017, 02:35
Доступ к казне ограничат?

Доступ к казне ограничат?

Российский минфин всерьез задумался о том, чтобы ограничить доступ к казне для широкого круга депутатов госдумы и сенаторов. Ведомство опубликовало законопроект, согласно которому к перераспределению денег будут допускаться всего 7 народных избранников и столько же членов Совета Федерации. Есть мнение, 

14 июня 2017, 12:10
В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей

В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей

Новый законопроект может изменить санкции для водителей, не пропустивших машины скорой медицинской помощи. Речь идет о лишении прав на срок от 1,5 до 2 лет или лишении свободы на срок до 4 лет.
Комитет по госстроительству Госдумы собирается рекомендовать принять 

14 июня 2017, 08:22
В Самаре водителям с иностранными правами запретят перевозить пассажиров

В Самаре водителям с иностранными правами запретят перевозить пассажиров

На сегодняшний день на территории Самарской области осуществляют свою деятельность посредством коммерческих пассажироперевозок 141 водитель с иностранными водительскими удостоверениями. С 1 июня 2017 года вступает в силу норма ФЗ, устанавливающая запрет на управление ТС на основании международных водительских удостоверений при 

31 мая 2017, 10:53
В Кинельском районе сотрудники ФСБ и полиции задержали 93 иностранца

В Кинельском районе сотрудники ФСБ и полиции задержали 93 иностранца

Крупномасштабная спецоперация прошла сегодня в селе Красносамарское. Задержаны гражданине Узбекистана и Китая, работавшие в местном тепличном хозяйстве. По словам силовиков, узбеки в основном имеют разрешительные документы, а китайцы только паспорта. Тепличный комплекс проверяли неоднократно и каждый раз выявляли нарушения миграционного 

4 мая 2017, 07:54
В Самарскую область приехало более 289 тысяч иностранцев

В Самарскую область приехало более 289 тысяч иностранцев

40 тысяч мигрантов за минувший год получили патент, разрешающий им работать на территории региона. Еще 2 тысячи 133 человека получили подобные документы в январе и феврале этого года. Такие данные на пресс-конференции озвучил начальник Управления по вопросам миграции Максим Запорожченко.

 

Наибольшее 

31 марта 2017, 07:22
В ДТП под Саратовом погибли семь человек

В ДТП под Саратовом погибли семь человек

В Саратовской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза, в результате которого погибли семь человек. По данным СМИ, которые ссылаются на информацию региональной полиции, катастрофа случилась в ночь на воскресенье близ населенного пункта Тарумовка, в Петровском районе, на трассе 

16 января 2017, 01:04
В России хотят ввести обязательную дактилоскопию для всех граждан

В России хотят ввести обязательную дактилоскопию для всех граждан

Депутаты Госдумы задумались о введении тотальной дактилоскопии для граждан России. Такое предложение прозвучало на международной конференции по безопасности, организованной профильным комитетом парламента.
Как говорится в проекте резолюции, необходимо рекомендовать Государственной думе  и Общественной палате провести оценку правовых, организационных и финансовых 
8 октября 2015, 04:28
В Самаре начали сдавать отпечатки пальцев для получения шенгенских виз

В Самаре начали сдавать отпечатки пальцев для получения шенгенских виз

Введены новые правила получения шенгенской визы. С понедельника, 14 сентября, документ начали оформлять только при условии предоставления биометрических данных. Имеется в виду процедура дактилоскопии – снятия отпечатков пальцев рук. Пройти её можно будет только в консульских и визовых центрах европейских 
15 сентября 2015, 05:59
Европа закрывает визовые центры в Самаре

Европа закрывает визовые центры в Самаре

В начале осени визовые центры ряда европейских посольств приостановят свою деятельность. С 14 сентября запланировано введение новых правил оформления документов. Для получения шенгенской визы нужно будет пройти процедуру дактилоскопии - снятия отпечатков пальцев. В связи с необходимостью переоборудования в работе 
31 августа 2015, 01:15
Россия может сделать обязательной дактилоскопию при получении визы гражданами ЕС

Россия может сделать обязательной дактилоскопию при получении визы гражданами ЕС

Об этом сообщил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Данный шаг можно назвать вынужденным, так как страны Евросоюза уже ввели для россиян обязательную дактилоскопию при получении визы. Подобная мера, скорее всего, сразу же скажется на туристическом потоке в РФ 
17 августа 2015, 05:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна