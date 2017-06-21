Представители МВД внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий дактилоскопирование и фотографирование мигрантов при регистрации. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой.
Если документ будет одобрен, то все, в том числе и граждане стран ЕврАзЭС, станут дактилоскопироваться и фотографироваться в процессе регистрации как по месту жительства, так и по месту пребывания. По словам г-на Горового, работа по ужесточению контроля режима пребывания мигрантов продолжится.
В этой связи следует отметить: лишь за 2016 год в ходе проверки по базам электронного дактилоскопирования "Папилон" было установлено 26 000 граждан других государств, которые по чужим документам хотели въехать на территорию России.
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