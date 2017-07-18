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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Трезвый уик-энд: Минздрав выступает за запрет продажи алкоголя в выходные

Трезвый уик-энд: Минздрав выступает за запрет продажи алкоголя в выходные

Эксперты Минздрава заявляют, что сегодняшних мер по борьбе с алкоголизмом недостаточно, поскольку нет серьезных шагов по ограничению доступности спиртного. А потому в Стратегию формирования здорового образа жизни предложено добавить пункт о запрете реализации алкоголя в выходные.
Как сообщают "Известия", данная 

17 июля 2017, 10:03
Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа

Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа

В башкирской столице мужчина повис на лоджии девятого этажа. Кадры этого инцидента разместил в социальной сети жилец противоположного дома, снявший происходящее со своего балкона.
Очевидец запечатлел, как мужчина перелезает через перила лоджии дома № 80 по улице Цюрупы. Когда трагический 

13 июля 2017, 02:19
За ложь в соцсетях у самарцев будут забирать до 5 миллионов рублей

За ложь в соцсетях у самарцев будут забирать до 5 миллионов рублей

В Госдуму внесен законопроект о денежном взыскании за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях. Согласно документу, физлиц в этом случае будут наказывать штрафами от 3 до 5 млн рублей, юрлиц - от 30 до 50 млн. Речь идет о 

13 июля 2017, 12:04
Лицензия на риск: В Думе предложат лицензировать организаторов экстремальных видов отдыха

Лицензия на риск: В Думе предложат лицензировать организаторов экстремальных видов отдыха

В Госдуме намерены ввести лицензии для организаторов экстремальных видов отдыха и туризма. Под действие нововведений подпадает прокат оборудования для рафтинга и горнолыжного спорта, а также обучающие центры и многое другое.
В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы говорят: к отдыху 

13 июля 2017, 11:18
«Волчий билет»: Госдума разрешает не брать в полет потенциальных авиадебоширов

«Волчий билет»: Госдума разрешает не брать в полет потенциальных авиадебоширов

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, позволяющий авиакомпаниям не продавать билеты нарушителям. Об этом информируют российские агентства.
Документ подразумевает поправки в Гражданский кодекс РФ. Согласно им, авиакомпании получат возможность отказывать пассажирам в перелетах, если этого требует защита прав и законных 

13 июля 2017, 10:09
Лишат должности: За незаконное выделение земли на природных территориях чиновники поплатятся работой

Лишат должности: За незаконное выделение земли на природных территориях чиновники поплатятся работой

Для чиновников за незаконное использование земельных участков особо охраняемых природных территорий будут введены особые санкции. Соответствующий законопроект внесут в Государственную думу.
В частности, речь идет об административной ответственности. Преступившим закон чиновникам грозит штраф в размере от 40 тыс. до 50 

12 июля 2017, 05:25
Госдума одобрила поправки о сроках до 6 лет за создание «групп смерти»

Госдума одобрила поправки о сроках до 6 лет за создание «групп смерти»

Госдума приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, подразумевающие срок до 3 лет за вовлечение детей в так называемые "игры смерти". За склонение несовершеннолетних к самоубийству, в частности посредством небезызвестных "групп смерти" в соцсетях - до 6 лет.
В 

24 мая 2017, 02:07
В Самаре с детьми из «групп смерти» работают психологи

В Самаре с детьми из «групп смерти» работают психологи

Правоохранители проверяют сообщества в социальных сетях, которые тем или иным образом склоняют несовершеннолетних к суициду. В поле зрения полиции оказалось 13 групп. В них входят 12 детей из Самары. Об этом шла речь на заседании контрольного комитета гордумы.
Как пояснил 

11 мая 2017, 02:42
Запрет на суицид: блогерам и СМИ могут запретить писать о самоубийствах

Запрет на суицид: блогерам и СМИ могут запретить писать о самоубийствах

В Госдуму направлен законопроект о запрещении средствам массовой информации и блогерам рассказывать о суицидах и способах их совершения. Документ находится в электронной базе нижней палаты.
Авторами  инициативы выступили депутаты Госсовета Удмуртии, которые хотят повторить похожий австрийский опыт. Запрет предлагается наложить 

5 мая 2017, 02:06
Составлен топ-10 управляющих компаний с самыми большими долгами за воду

Составлен топ-10 управляющих компаний с самыми большими долгами за воду

Список опубликован компанией «Самарские коммунальные системы». По данным ресурсоснабжающей организации, всего управляющие компании задолжали за воду и канализацию почти полмиллиарда рублей.

Данные по долгам УК на 1 февраля 2017 года:  
7 марта 2017, 03:36
Пять самарских УК попали в федеральный антирейтинг должников

Пять самарских УК попали в федеральный антирейтинг должников

5 управляющих компаний из Самарской области попали в федеральный антирейтинг должников за энергоресурсы. Исследование опубликовала ассоциация «Совет производителей энергии». По ее данным, в ноябре общая дебиторская задолженность перед 10 ведущими генерирующими компаниями России превысила 157 млрд рублей за поставленное тепло 

14 декабря 2016, 10:02
В Самаре прошла акция протеста против так называемого

В Самаре прошла акция протеста против так называемого "закона о шлепках"

Жители Самары собрались на улице Ленинградской, чтобы выразить свой протест новым поправкам в статью о побоях Уголовного кодекса. Речь идет об изменениях, согласно которым если кто-то избил своих родителей, детей, супруга, братьев, сестер или других родственников, ему грозит лишение свободы. 

24 октября 2016, 06:24
Россияне смогут платить за ЖКХ напрямую поставщикам

Россияне смогут платить за ЖКХ напрямую поставщикам

Минстрой России предложил убрать управляющие компании из схемы платежей за жилищно-коммунальные услуги. В ведомстве считают, что деньги граждан должны перечисляться напрямую поставщикам ресурсов. Это поможет снизить существующую напряженность в вопросе платежей за коммуналку. В настоящее время объем задолженности по России 

10 октября 2016, 12:58
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