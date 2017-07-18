Законопроект, усиливающий меру ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду посредством Сети, внесен в Госдуму. Речь идет об ужесточении уголовного наказания за данные деяния. Нижний предел лишения свободы будет 5 лет, а верхний – до 15.
Появится новая часть соответствующей статьи, определяющей повышенную ответственность за склонение и содействие совершению самоубийства, приведшие к гибели двух или более несовершеннолетних или лиц, «заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, от 8 до 15 лет лишения свободы». Это наказание, отмечают эксперты, будет соразмерно ответственности за преднамеренное убийство.
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Трезвый уик-энд: Минздрав выступает за запрет продажи алкоголя в выходные
Эксперты Минздрава заявляют, что сегодняшних мер по борьбе с алкоголизмом недостаточно, поскольку нет серьезных шагов по ограничению доступности спиртного. А потому в Стратегию формирования здорового образа жизни предложено добавить пункт о запрете реализации алкоголя в выходные.
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17 июля 2017, 10:03
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Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа
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13 июля 2017, 02:19
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За ложь в соцсетях у самарцев будут забирать до 5 миллионов рублей
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13 июля 2017, 12:04
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Лицензия на риск: В Думе предложат лицензировать организаторов экстремальных видов отдыха
В Госдуме намерены ввести лицензии для организаторов экстремальных видов отдыха и туризма. Под действие нововведений подпадает прокат оборудования для рафтинга и горнолыжного спорта, а также обучающие центры и многое другое.
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13 июля 2017, 11:18
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«Волчий билет»: Госдума разрешает не брать в полет потенциальных авиадебоширов
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, позволяющий авиакомпаниям не продавать билеты нарушителям. Об этом информируют российские агентства.
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13 июля 2017, 10:09
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Лишат должности: За незаконное выделение земли на природных территориях чиновники поплатятся работой
Для чиновников за незаконное использование земельных участков особо охраняемых природных территорий будут введены особые санкции. Соответствующий законопроект внесут в Государственную думу.
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12 июля 2017, 05:25
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Госдума одобрила поправки о сроках до 6 лет за создание «групп смерти»
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24 мая 2017, 02:07
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В Самаре с детьми из «групп смерти» работают психологи
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11 мая 2017, 02:42
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Запрет на суицид: блогерам и СМИ могут запретить писать о самоубийствах
В Госдуму направлен законопроект о запрещении средствам массовой информации и блогерам рассказывать о суицидах и способах их совершения. Документ находится в электронной базе нижней палаты.
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5 мая 2017, 02:06
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Составлен топ-10 управляющих компаний с самыми большими долгами за воду
Список опубликован компанией «Самарские коммунальные системы». По данным ресурсоснабжающей организации, всего управляющие компании задолжали за воду и канализацию почти полмиллиарда рублей.
Данные по долгам УК на 1 февраля 2017 года:
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7 марта 2017, 03:36
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Пять самарских УК попали в федеральный антирейтинг должников
5 управляющих компаний из Самарской области попали в федеральный антирейтинг должников за энергоресурсы. Исследование опубликовала ассоциация «Совет производителей энергии». По ее данным, в ноябре общая дебиторская задолженность перед 10 ведущими генерирующими компаниями России превысила 157 млрд рублей за поставленное тепло …
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14 декабря 2016, 10:02
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В Самаре прошла акция протеста против так называемого "закона о шлепках"
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24 октября 2016, 06:24
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Россияне смогут платить за ЖКХ напрямую поставщикам
Минстрой России предложил убрать управляющие компании из схемы платежей за жилищно-коммунальные услуги. В ведомстве считают, что деньги граждан должны перечисляться напрямую поставщикам ресурсов. Это поможет снизить существующую напряженность в вопросе платежей за коммуналку. В настоящее время объем задолженности по России …
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10 октября 2016, 12:58