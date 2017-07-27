В одном из отечественных фильмов в исполнении актера Дмитрия Нагиева прозвучала знаменитая фраза “Вы все гов…о!”. Похожая ситуация произошла на борту рейса Москва - Барселона, где пьяный пассажир начал оскорблять русских после того, как ему запретили курить.
Как пишут СМИ, 22-летний уроженец Санкт-Петербурга Виталий Кавунов встал со своего места и начал кричать: «Самое го...но — это русские люди!» После другой пассажир самолета Кирилл Королев нанес дебоширу сильный удар по лицу. Дальше на видеоролике можно услышать аплодисменты. По словам Кирилла, он решил успокоить пьяного петербуржца, так как молодой человек около часа скандалил в самолете и мешал присутствующим своими оскорблениями.
Позже Виталий Кавунов заявил на своей странице в социальных сетях, что хорошо относится к русским людям, так как сам является русским. И оскорблял он не весь народ, а только тех, кто находился в данный момент на борту самолета, пишет новостной портал MK.RU. Молодой человек добавил, что ему стыдно за свой поступок.
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