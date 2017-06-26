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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной

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Основной особенностью БПЛА оказалась относительно небольшая масса - 7,5 кг. При этом устройство имеет все необходимое для наблюдения 

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В Англии показали автобус, работающий на кофе

В Англии показали автобус, работающий на кофе

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Деньги на ветер: Сбербанк впервые протестировал спецдрон для доставки наличных

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Самарцы просят открыть новые автобусные маршруты

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Большегрузам разрешили ездить по Самаре до августа

Большегрузам разрешили ездить по Самаре до августа

Ограничение на дневной въезд в Самару большегрузов массой свыше 8 тонн откладывается. Пока до конца лета. С чем это связано и чего опасаются предприниматели, чья работа связана с тоннами привозной продукции?

Запрет на дневное движение большегрузов по городским дорогам затронет несколько 

15 июня 2017, 09:42
В Самаре не смогли перекрыть новый участок Московского шоссе

В Самаре не смогли перекрыть новый участок Московского шоссе

Перекрытие Московского шоссе в районе улицы Луначарского, где строят новую транспортную развязку, снова перенесли на неопределенный срок. В ГИБДД сообщили, что подрядчик пока не готов приступить к строительным работам на проезжей части, якобы задержка произошла из-за погодных условий, до сих 

13 июня 2017, 03:25
По воздуху быстрее: СМИ узнали, когда в России беспилотники займутся доставкой товаров

По воздуху быстрее: СМИ узнали, когда в России беспилотники займутся доставкой товаров

Российские интернет-магазины смогут в течение ближайших 8 лет освоить доставку товаров с помощью беспилотников. Как рассказывают «Известия», возможность внедрения до 2025 года новой схемы доставки прописана в проекте Стратегии развития электронной торговли в РФ.
Согласно перспективным планам, в России должна 

8 июня 2017, 11:27
Мониторинг с воздуха: В Самаре беспилотники искали несанкционированные свалки

Мониторинг с воздуха: В Самаре беспилотники искали несанкционированные свалки

"Самарский национально-исследовательский университет им. С.П. Королева" презентовал возможности беспилотных авиакомплексов в решении экологических вопросов. Так, состоялись первые вылеты беспилотников для проведения мониторинга несанкционированных свалок в рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка".
Метод работы лично оценил координатор проекта, первый заместитель председателя комитета 

30 мая 2017, 01:00
В Самаре возле «Космопорта» появится автобусная остановка

В Самаре возле «Космопорта» появится автобусная остановка

На улице Дыбенко около ТЦ «Космопорт» оборудуют остановку общественного транспорта. Планируется, что там будут проходить автобусы №35 (НФС- Революционная) и 56 (Центральный автовокзал – микрорайон Крутые Ключи).

Как уже сообщала «ТЕРРА», на капитальный ремонт улицы Дыбенко на участке 
30 мая 2017, 11:30
Рабочие перекрыли улицы в центре Самары

Рабочие перекрыли улицы в центре Самары

Дороги перекрыли в связи с ремонтом теплосетей. Движение транспорта ограничено по улице Чапаевской (от Вилоновской до улице Шостаковича) и по Студенческому переулку (стометровый участок от Чапаевской в направлении Волжского проспекта). В Самаре изменились схемы движения нескольких автобусных маршрутов.

До 23 часов 

29 мая 2017, 10:41
Беспилотный автобус «Матрешка» представят в России уже в 2017 году

Беспилотный автобус «Матрешка» представят в России уже в 2017 году

Серийный выпуск беспилотных автобусов "Матрешка" (Matrеshka) намечен на конец следующего года. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой  на главу ООО "Бакулин Моторс Групп" Алексея Бакулина.
Как отмечается, уже собрано 5 машин, до конца 2017-го появятся еще 10 для тестов 

23 мая 2017, 05:20
Будущих космонавтов в феврале испытают на выживание в красноярской тайге

Будущих космонавтов в феврале испытают на выживание в красноярской тайге

Участников проекта "Космическая одиссея" в Красноярске в конце этого месяца отправят на три дня в тайгу. Там потенциальные покорители космоса пройдут испытания на выживание, информируют российские агентства.
Проект "Космическая одиссея" был запущен в Красноярске в декабре 2016-го. Поначалу в нем 

13 февраля 2017, 10:02
В России начались испытания «умной пули» в управляемом режиме

В России начались испытания «умной пули» в управляемом режиме

Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал основную фазу испытаний так называемой "умной пули" в режиме управляемого полета. Об этом рассказал корреспондентам ТАСС заместитель гендиректора данной структуры Виталий Давыдов.
«Работы в этом направлении продолжаются. Завершены этапы проектирования и экспериментальной отработки изделия 

19 июля 2016, 01:04
ПАО

ПАО "Кузнецов" реконструировало испытательный стенд

Историческое событие - ПАО "Кузнецов" приступило к тестам стенда для испытания двигателей бомбардировщиков дальней авиации. Об этом сообщил исполнительный директор компании Николай Якушин.
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30 марта 2016, 05:47
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