Дальневосточный федеральный университет и «Бакулин Моторс Групп» осуществят испытания беспилотного автобуса «MatrЕshka» на острове Русском, информирует Nation News. Это полностью автономное транспортное средство, разработанное в Сколково. Там же состоялись и самые первые испытания.
Беспилотник может перевозить пассажиров и грузы, а также использоваться в качестве коммунальной техники. Первый автобус хотят запустить на III Восточном экономическом форуме в кампусе ДВФУ в начале осени. Ученые намерены создать новые лаборатории беспилотных средств и системы для их испытаний на трассах.
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30 мая 2017, 01:00
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13 февраля 2017, 10:02
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