Концерн Peugeot озвучил рублевую стоимость кроссовера 3008 на рынке России. Цена автомобиля будет варьироваться от 1,6 млн до 1,9 млн руб.
Напомним, что модель Peugeot 3008 представили осенью 2016 года на Парижском автосалоне. На европейском рынке модель предлагается с 1,2-литровым бензомотором мощностью 130 л.с. и с 1,6-литровым бензиновым двигателем производительностью 165 л.с..
Также авто доступно с дизельными двигателями 1,6 (100 и 120 л.с.) и 2,0 (150 и 180 л.с.). На отечественном авторынке модель появится в трех комплектациях — Active, Allure и GT Line.
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