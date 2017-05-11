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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В России стартовало производство нового кроссовера

В России стартовало производство нового кроссовера

Черкесское предприятие Derways приступило к выпуску обновленного кроссовера Brilliance V5. Цена автоновинки будет озвучена ближе к старту продаж, который намечен на лето 2017 года, информирует аналитическое агентство «Автостат».
Модель получит турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 143 л.с. Новинку отличает измененный 

5 мая 2017, 05:45
Mercedes-Benz выпустила серию авто в честь «Звездных войн»

Mercedes-Benz выпустила серию авто в честь «Звездных войн»

Германская компания Mercedes-Benz представила ограниченную серию автомобилей CLA 180 в честь 40-летнего юбилея легендарной франшизы «Звездные войны». Как сообщает Luxurylaunches, новинки будут представлены только в Японии.
В создаваемую линейку войдут только 120 автомобилей, которые можно будет купить в двух цветовых 

4 мая 2017, 05:16
Объявлены сроки старта продаж Hyundai Sonata в России

Объявлены сроки старта продаж Hyundai Sonata в России

Представители российского подразделения компании Hyundai назвали сроки старта продаж двух автоновинок Hyundai I30 и Sonata. Летом отечественные дилеры получат компактные i30, а седан Sonata прибудет в РФ в сентябре.
Некоторое время назад корпорация из Южной Кореи вывела с российского авторынка 

4 мая 2017, 09:21
8 марок изменили ценники в России во второй половине апреля

8 марок изменили ценники в России во второй половине апреля

Эксперты «Автостата» определили, какие автопроизводители, реализующие свои транспортные средства в РФ, изменили стоимость продукции. По данным аналитического агентства, 8 марок пересмотрели прайсы во второй половине апреля.
Изменения коснулись отдельных моделей, а не брендов в целом. Например, Chevrolet Niva прибавила в 

2 мая 2017, 05:14
В США стартовал выпуск новой Honda CR-V для России

В США стартовал выпуск новой Honda CR-V для России

Компания Honda приступила к выпуску кроссовера CR-V очередного поколения для рынка России. Производство модели стартовало на заводе в штате Огайо.
Продажи новой Honda CR-V начнутся на отечественном рынке этим летом. Модель предложат с бензомоторами на 2.0 и 2.4 литра, сочетающимися 

24 апреля 2017, 05:41
Эксперты определили топ-3 лучших кроссоверов на российском рынке

Эксперты определили топ-3 лучших кроссоверов на российском рынке

Эксперты Daily Motor определили лучшие кроссоверы на российском рынке. Рейтинг накануне обнародовало издание.
Лидирующую позицию занимает «Mercedes-Benz GLC». Эксперты отмечают, в первую очередь, надежность модели, комфорт, а также идеальное сочетание мощности и современных технологий.
На втором месте расположился кроссовер «Audi 

24 апреля 2017, 09:18
В России отзывают на ремонт более 2 тысяч кроссоверов Audi

В России отзывают на ремонт более 2 тысяч кроссоверов Audi

Audi отзывает в РФ 2340 машин модели Q5, информирует Росстандарт. Речь идет об автомобилях, реализованных концерном в период с 2010 по 2017 год.
Причиной называют выявленную неисправность в водоотводе панорамного люка. Из-за его неправильной работы влага может попадать в потолочную 

19 апреля 2017, 05:21
Названа дата старта продаж обновленного Peugeot 3008 в России

Названа дата старта продаж обновленного Peugeot 3008 в России

В корпорации Peugeot официально назвали дату старта продаж внедорожника нового поколения. Peugeot 3008, который получил от специалистов самую высокую оценку по безопасности, появится в отечественных автосалонах уже 1 мая.
На данный момент специалисты держат в тайне стоимость комплектации обновленного кроссовера. 

25 января 2017, 04:47
В РФ появились первые кроссоверы Peugeot 3008

В РФ появились первые кроссоверы Peugeot 3008

В Россию приехали первые кроссоверы нового поколения Peugeot 3008 для прохождения краш-тестов. Продажи паркетника стартуют уже в начале 2017 года.
За основу Peugeot 3008 конструкторы взяли платформу EMP2, которая применялась при создании модели Citroen C4 Picasso. Длина автоновинки составляет 4455 см, 

9 декабря 2016, 10:01
Представлено официально новое поколение кроссовера Peugeot 3008

Представлено официально новое поколение кроссовера Peugeot 3008

Французский автогигант презентовал кроссовер Peugeot 3008. Об этой модели говорилось давно, специалисты наперебой строили прогнозы относительно особенностей автомобиля, инсайдеры периодически предоставляли средствам массовой информации свои сведения.
Итак, по словам экспертов, сразу обращает на себя внимание 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, новый 

25 мая 2016, 04:46
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