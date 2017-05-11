Mercedes-Benz выпустила серию авто в честь «Звездных войн» Германская компания Mercedes-Benz представила ограниченную серию автомобилей CLA 180 в честь 40-летнего юбилея легендарной франшизы «Звездные войны». Как сообщает Luxurylaunches, новинки будут представлены только в Японии.

В создаваемую линейку войдут только 120 автомобилей, которые можно будет купить в двух цветовых …